Gran Hermano: Alfa realizó declaraciones gordofóbicas y los fans se indignaron

Alfa, uno de los participantes favoritos de la casa de Gran Hermano, pero genera tambièn indignación en las redes, incluso entre quienes son sus fieles seguidores. El motivo fueron recientes declaraciones gordofóbicas contra Ariel, otro de los participantes del reality más exitoso de la televisión argentina. Mientras hablaba con el resto de sus compañeros, Alfa dijo que cuando un tren lo atropelle a Ariel “van a saltar pedazos de gordo”. Además, en otra oportunidad se burló diciendo que Ariel “gordo ballena”.

Los dichos de Alfa causaron revuelo en Twitter, y muchos salieron a reprender a Alfa. “Me molesta decirlo por que es uno de mis favoritos, pero hoy Alfa derrapó indiscutiblemente. No hay que olvidar que es un juego, pero también un programa de TV con un rating de más de 20 puntos”, tuiteó un fan. “Ariel no será el favorito pero Alfa se está yendo al re carajo con las actitudes del orto que está teniendo con él. Y se nota demasiado que lo odia porque es gordo”, sumó otra tuitera.



Más allá de que los comentarios de Alfa tocan una fibra sensible, relacionada a lo que implica hablar sobre el cuerpo de otra persona, es sabido que Alfa y Ariel no se llevan bien. Hace pocos días, ambos protagonizaron una discusión. “Yo te recibí con la mejor e intentaste tirarme mierda desde el primer momento. Intentaste tirarme mierda en la cena. Entonces, te lo vuelvo a decir: ¡no me hablés más! A ver si entendés. Yo le hablo a la gente que tengo ganas y con la gente que estoy bien”, lo cruzó Alfa a Ariel en aquella ocasión.

Pero no es la primera vez que Alfa se refiere al peso de otra persona de forma despectiva. Hace pocos días, Romina, Julieta, Tora, Ariel y Alfa estaban conversando sobre besarse con personas. "Es muy lindo chapar", comentó Julieta. "Depende de con quién estés. Si están con una gorda deforme, no. Si estás con una bestia de 30 años divina, no sé", acotó Alfa, con su habitual desparpajo.

Si bien es cierto que Alfa es uno de los participantes favoritos de la casa - en la última gala de eliminación recibió solo el 5, 55 % de los votos para irse de la casa - no es menos cierto que en el reality la suerte siempre puede cambiar. Si bien Agustín logró regresar luego de que la audiencia decidiera sacarlo del programa, cabe recordar que fue uno de los participantes favoritos hasta que realizó comentarios que vindicaban la violencia sexual, al afirmar que en su poder una carpeta de Drive con fotos íntimas de sus ex parejas, y que “si se mandan algún moco, agarró la carpetita y…”, dando a entender que las castigaba difundiendo el material. Inmediatamente, la percepción sobre “Frodo” cambió, y paso de héroe a villano en cuestión de días. No sería extraño que Alfa sufra la misma suerte.

