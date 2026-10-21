Verdades sumergidas: cómo es el thriller con Villamil y Dalmau en Flow

“Verdades sumergidas” es un thriller de ocho episodios que combina la investigación policial con el suspenso y profundiza en el universo emocional de sus personajes, sobre todo en los vínculos que los unen y los enfrentan. La serie llega completa a Flow este jueves 22 de octubre. Además, desde el sábado 24 a la medianoche, Telefe la presentará en su pantalla a razón de un capítulo por semana.

Martín Mendez y Bruno Luciani son los autores de la historia de un grupo de amigos que va a pasar un fin de semana a un balneario en la costa. Allí, a las pocas horas, la más joven del grupo aparece muerta en la playa. Entre ellos se encuentra el asesino y todos mienten, incluida la fiscal. La verdad brotará como las piezas de un rompecabezas que habrá que armar antes de que sea demasiado tarde.

Está dirigida por Jazmín Stuart, que estrenó “Cautiva”, y cuenta con un elenco integrado por Soledad Villamil, Candela Vetrano, Violeta Urtizberea, Gastón Dalmau, Joaquín Ferreira, María Abadi, Martín Slipak y Moro Anghileri, con la participación especial de Gabriel Goity y Fabián Arenillas.

La serie se suma al catálogo de Flow como parte de una estrategia de adquisición de títulos nacionales, junto con un compilado de series, películas, documentales, streaming de música en vivo, noticias y deportes.

A propósito del lanzamiento, NOTICIAS conversó con el actor, cantante y productor audiovisual Gastón Dalmau (43), muy conocido por “Casi Ángeles”, la recordada propuesta de Cris Morena. Tras su paso por el reality “MasterChef Celebrity”, donde se consagró ganador, volvió a ganarse el reconocimiento del público argentino y optó por retomar su carrera, con nuevos proyectos en televisión y teatro.

NOTICIAS: ¿Qué le gustaría que la gente vea en la serie?

Gastón Dalmau: Uh, tantas cosas. Primero, un thriller argentino con un gran elenco y una historia muy bien contada. También el laburo de tanta gente delante o detrás de cámara.

NOTICIAS: En lo personal, ¿qué significa este nuevo proyecto en la Argentina?

Dalmau: Me parece increíble esto de que vuelvan las ficciones. Estoy muy feliz. Encima estoy en las dos que se estrenaron en canales de aire: esta de Telefe y “Mírame así, el camino de Noa”, de Amazon Prime, que emite América. Con ganas de que se expanda y de seguir mostrando al mundo lo que hacemos.

NOTICIAS: ¿Piensa que puede haber una suerte de revival de la ficción en la televisión abierta?

Dalmau: ¡Sí! Tengo fe en que se va a encontrar la forma. Estamos viendo un proceso de cambios bastante fuerte, en muchos sentidos. Para los actores hay poco lugar, pocas producciones. Obviamente, nos encantaría que haya un apoyo con fondos, del gobierno o de donde sea, para poder seguir haciendo ficción.

NOTICIAS: ¿Qué significó “MasterChef” para usted?

Dalmau: Renacer. Extrañaba estar delante de la cámara. En Estados Unidos laburaba atrás, en efectos visuales. Podría haber hecho una carrera, seguir. Incluso le dije que no a Amblin, la productora de Steven Spielberg, para una producción. Pero me siento mejor trabajando acá. Nuestra forma de hacerlo es distinta. Hay una camaradería que allá no existe. Sentís esa falta, porque podés tener todo, laburar, ganar bien, tu casa, tu auto, pero a mí me falta el abrazo. Me gustan la cortesía y la camaradería que existen acá.