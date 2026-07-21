La travesía más personal de Will Smith

Después de la bofetada en la ceremonia de los Óscar, que cambió para siempre su imagen pública, Will Smith encontró en el documental de viajes una manera de reconstruir el vínculo con el público. Esta nueva producción de National Geographic, convierte ese proceso de reinvención en el verdadero motor de una travesía que recorre los siete continentes durante cien días. El envío se presenta como una exploración de algunos de los lugares más remotos del planeta, pero detrás de sus paisajes deslumbrantes asoma también el relato íntimo de un hombre que intenta recuperar el equilibrio.

Inspirado por las enseñanzas de su mentor, el médico y etnógrafo Allen Counter, Smith visita la Antártida, el Amazonas, el Himalaya y otros escenarios extremos acompañado por científicos, expedicionarios y comunidades indígenas que dedican su vida a comprender y preservar ecosistemas únicos. Cada encuentro ofrece información valiosa sobre el cambio climático, la biodiversidad y las investigaciones que podrían resultar decisivas para el futuro de la humanidad.

El actor deja de lado la imagen de estrella inalcanzable para mostrarse vulnerable. Confiesa sus miedos al hielo, a las alturas, a las cuevas y a las serpientes, mientras escucha con atención las historias de quienes lo acompañan. Esa disposición para sorprenderse y admitir sus límites, resulta mucho más convincente que los momentos en los que se intenta convertir cada experiencia en una lección de vida cuidadosamente escrita.

La propuesta mantiene un altísimo nivel visual y la fotografía transforma cada episodio en un espectáculo de enorme belleza al conseguir que la inmensidad de los paisajes tenga tanto peso como los testimonios de sus protagonistas. La presencia de especialistas como el explorador Richard Parks o el toxicólogo Bryan Fry aporta rigor científico y evita que el viaje se reduzca al paseo de una celebridad.

No obstante, el programa nunca logra desprenderse por completo de la sensación de que todo forma parte de una estrategia de reposicionamiento. La dimensión ambiental convive con una narrativa que busca reconciliar a Smith con la audiencia después del episodio que marcó un antes y un después en su carrera interpretativa. Esa intención es evidente, aunque no alcanza para opacar el interés que despiertan las expediciones ni la autenticidad que transmite en varios pasajes.

La mayor fortaleza del envío aparece cuando la reconocida figura cede el protagonismo al planeta. Entre hielos, selvas y montañas, queda claro que las mejores historias son las de quienes protegen un mundo tan extraordinario como frágil.(***)

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