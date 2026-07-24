Éxito resucitado: el revival de los Ingalls

La apuesta parecía, en el mejor de los casos, una solución económica para completar la programación de fin de semana. Sin embargo, terminó convirtiéndose en uno de los fenómenos televisivos más inesperados del año. “La familia Ingalls”, la serie creada e interpretada por Michael Landon hace más de medio siglo, volvió a conquistar al público argentino y hoy es uno de los programas más vistos de El Trece.

Al comienzo, la señal le destinó un par de horas los sábados y domingos por la mañana, pero ante su encendido, terminó dándole cerca del 50 por ciento de su grilla: los sábados se emite de 11 a 18 y los domingos de 11 a 13.45; una extensión inusual para una ficción estrenada en 1974. La apuesta no solo respondió con audiencia, sino que convirtió al clásico en el gran ganador de la pantalla, con marcas que oscilan entre los 3,8 y los 4,3 puntos de rating, liderando su franja y, en varias jornadas, siendo el programa más visto de la emisora durante el fin de semana.

El resurgimiento del clásico encontró además un aliado inesperado. Netflix estrenó “La casa de la pradera”, una nueva adaptación de las novelas autobiográficas de Laura Ingalls Wilder, impulsando un fenómeno de consumo que atraviesa generaciones. Mientras los espectadores históricos regresan a la versión de Michael Landon, un público más joven descubre el universo de los Ingalls a través de la plataforma. El resultado es un interés renovado por una historia ambientada en el Oeste norteamericano de 1870 que parecía haber quedado definitivamente en el pasado.

Cine en casa. La serie original, emitida entre 1974 y 1983 a lo largo de nueve temporadas y cinco películas para televisión, seguía la vida de Charles y Caroline Ingalls junto a sus hijas Mary, Laura y Carrie en Walnut Grove, Minnesota. Inspirada en los libros de Wilder, mezclaba el western con el drama familiar y abordaba cuestiones como la pobreza, la discriminación, la enfermedad, la pérdida y la solidaridad a través de relatos sencillos y profundamente humanos. En tiempos dominados por realities, policiales y ficciones de ritmo frenético, ese tono pausado y optimista se transformó, paradójicamente, en su mayor fortaleza.



La explicación de su vigencia va más allá de la nostalgia. La serie ofrece historias autoconclusivas, personajes reconocibles y una idea de comunidad donde prevalecen los vínculos familiares por encima del conflicto permanente. Es una televisión que puede verse en familia, sin segmentación generacional, algo cada vez menos frecuente en la oferta audiovisual contemporánea.



El estreno de Netflix no es una continuación ni una remake de la serie protagonizada por Michael Landon. Se trata de un “reboot”, una nueva adaptación directamente inspirada en los libros originales de Laura Ingalls Wilder. La producción recupera el espíritu de la obra literaria, pero propone una mirada más realista sobre la vida en la frontera, incorpora una representación diferente de los pueblos originarios, profundiza el rol de las mujeres y muestra con mayor crudeza las dificultades de la supervivencia en el siglo XIX. Conserva la esencia familiar, aunque reemplaza el tono idealizado de la versión clásica por una narrativa más cercana al drama histórico.



Son leyendas. El paso del tiempo también dejó una fuerte huella sobre sus protagonistas. Michael Landon murió en 1991, a los 54 años, víctima de un cáncer de páncreas, pero Karen Grassle continuó ligada al teatro, mientras que Melissa Gilbert, la eterna Laura Ingalls, desarrolló una extensa carrera como actriz, escritora y dirigente sindical. Como contrapartida, Melissa Sue Anderson (Mary Ingalls) eligió alejarse de Hollywood para instalarse en Canadá.



Cinco décadas después de su estreno, La familia Ingalls demuestra que algunos clásicos conservan una capacidad extraordinaria para dialogar con nuevas generaciones. El Trece encontró en una ficción de los '70 uno de los pilares de su programación, mientras Netflix apostó por reinterpretar el mismo universo pero para un público contemporáneo. Entre la nostalgia y la renovación, los Ingalls volvieron a ocupar un lugar central en el corazón de los argentinos.