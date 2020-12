El Cerro Perito Moreno, destino soñado en invierno y verano

Ubicado a sólo 25 km. de El Bolsón, el Cerro Perito Moreno estará abierto por primera vez en su corta historia en la temporada de verano. A partir del 7 de enero estarán en funcionamiento los medios de elevación y los refugios gastronómicos, y se ofrecerán diversas actividades como Caminatas Interpretativas y Cabalgatas de Montaña.

Desde el año pasado, con la inauguración de la telesilla a la zona conocida como el Plateau, las posibilidades para quienes visitan el lugar se han multiplicado, ya que de esta forma se accede tanto en invierno como en verano al mejor lugar de la montaña. En los meses fríos es el lugar con la mejor calidad de nieve, y en los de calor es desde donde se obtienen las mejores vistas panorámicas y es el punto de partida de muchas aventuras.

Para el verano, además de las Caminatas Interpretativas y las Cabalgatas de Montaña, se está trabajando en la instalación de un nuevo Parque de Recreación en Altura, que estará ubicado cerca de la flamante confitería del Plateau.

Además, para quienes desean llegar hasta el lugar, se encuentra abierto el Refugio Albrecht Rudolph, en la cota 1000m. –accesible desde el estacionamiento del cerro-, que permite disfrutar de una increíble vista y riquísimos platos de montaña. Es, por otra parte, el único refugio de montaña de El Bolsón al que se puede acceder en vehículo. También estarán abiertas las confiterías ubicadas en las cotas de 1350m y de 1640m (en el Plateau), con sendas terrazas para poder disfrutar de bebidas y comidas en el medio de la montaña y con una vista única.

La empresa Laderas, que gestiona el Centro de Ski & Montaña, ofrece además la posibilidad de participar en el proyecto inmobiliario que también desarrolla. Es que, también a partir de este verano, empieza a ser posible cumplir el sueño de vivir al pie del cerro.

La primera etapa en lanzarse es un barrio Residencial llamado La Balconada, que ocupa 159 hectáreas, con 230 lotes de aproximadamente 3000m2. En esta zona se podrán construir viviendas unifamiliares; es un lugar de increíble belleza con vistas hacia sus cuatro lados, en un sector de gran desnivel con muchos espacios comunes donde corre agua en forma natural y una vegetación nativa muy difícil de encontrar.

Todo el detalle del proyecto, reglamentos, consultas y el acceso directo para poder hacer la Reserva de tu lote soñado se encuentra en la web: laderas.com.ar.

El Cerro Perito Moreno es una montaña con muchísimo potencial de crecimiento, tanto en sus actividades de invierno como las de verano. Y esa juventud es la que también le da una impronta muy atractiva ya que es un lugar tranquilo y con la naturaleza en su máximo esplendor.

El Centro de Ski & Montaña está ubicado en la provincia de Río Negro, dentro de la Comarca Andina del Paralelo 42, un lugar mítico de la Patagonia por su cantidad de alternativas para disfrutar durante todo el año.

Durante el invierno que pasó, y a pesar de que la pandemia no permitió recibir visitantes que no fueran residentes de El Bolsón, el Cerro tuvo una temporada exitosa. Durante ese período se cumplió con todos los protocolos y fue un motivo de orgullo poder afirmar que no hubo ningún contagio en el cerro.

La temporada estival va desde el 7 de enero al 28 de febrero (abriendo en principio de jueves a domingo), y luego habrá una apertura especial para Semana Santa. Sea cual fuere el momento o la estación del año, un lugar para no perderse.

