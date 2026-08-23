Spring Break 2026: ocho escapadas para viajar en septiembre

Ni las vacaciones de invierno, ni la temporada de verano, ni un fin de semana largo en el que todos salen a la ruta al mismo tiempo. Hay otro momento del año que reúne casi todas las condiciones que busca un viajero a la hora de organizar una escapada: septiembre. La llegada de la primavera inaugura una especie de temporada secreta para recorrer la Argentina. Los días se alargan, las temperaturas acompañan las actividades al aire libre y los destinos atraviesan ese instante privilegiado que existe antes del pico turístico. El resultado es más destino y menos multitud, con tarifas y propuestas bastante más convenientes que en enero. Ese es el espíritu del Spring Break argentino: ocho destinos y ocho hoteles, del mar a la selva y del campo a las sierras y la nieve, para volver a hacer las valijas.

1. MAR DEL PLATA SIN EL VERANO | Hotel Spa República (808)

Mar del Plata no empieza en diciembre. En septiembre aparece otra ciudad: la rambla sin multitud, el circuito gastronómico funcionando a pleno, la agenda cultural encendida y una costa que se camina de verdad. En pleno centro, Hotel Spa República lleva más de cincuenta años en la historia hotelera marplatense y ofrece 80 habitaciones, desde dobles hasta departamentos de dos y tres ambientes para seis huéspedes.

Su verdadero as está puertas adentro: un spa de cinco pisos con acceso incluido, piscina climatizada, hidromasaje, baños de vapor, sauna seco, turco y finlandés, gimnasio y relax. Se suman Open Spa, con tratamientos faciales y corporales, y Raíz Restó, que cubre desayunos, almuerzos, meriendas y cenas sin salir del hotel. Mar, ciudad, buena mesa y spa en una misma escapada de fin de semana.

Córdoba 1968, Mar del Plata | [email protected] | Tel.: +54 (011) 7090 5605 | WhatsApp: +54 9 (11) 7137 0100 | IG: @hotelsparepublica

2. EL BOSQUE VUELVE A PONERSE VERDE | Village de las Pampas, Mar de las Pampas (818)

Hay un momento del año en que Mar de las Pampas cambia de color. La primavera le devuelve el protagonismo al bosque, el aire se vuelve amable y la playa se disfruta desde un lugar completamente distinto al de enero. Ahí, a 80 metros del mar y a dos cuadras del centro comercial, está Village de las Pampas, que combina la independencia de un apart con servicios de hotel.

Hay un Apart Boutique de dos ambientes con hidromasaje y unidades de tres ambientes, dúplex y departamentos con hogar a leña y parrilla. Cada mañana el desayuno artesanal llega a la puerta: panificados y pastelería casera, frutas, huevos revueltos, jugos y productos regionales. Y si el clima traiciona, que en la costa siempre puede pasar, hay piscina cubierta climatizada durante todo el año. Bosque, playa y pileta, lejos del vértigo de enero.

Corvina entre Joaquín V. González y M. Sosa, Mar de las Pampas | Tel.: (011) 5254-7734 / 5254-7735 | WhatsApp: +54 9 11 7021 6426 | IG: @villagedelaspampas

3. UN BREAK DE BIENESTAR A UNA HORA | Un Alto en la Huella, San Antonio de Areco (803)

No toda escapada necesita aeropuerto. A poco más de una hora de Buenos Aires, San Antonio de Areco ofrece el cambio de escenario más eficiente que conozco: campo, silencio, cocina criolla y bienestar sin gastar el viaje en traslados. Un Alto en la Huella propone convertir dos o tres días en una pausa real, de las que se notan en el cuerpo.

El Spa La Aguada suma sauna seco y húmedo, sala de relax y boxes de masajes, y las experiencias de yoga, Chi Kung y la Ceremonia del Sol completan la propuesta wellness. La gastronomía de El Palenque recupera los sabores de la cocina de campo, con recetas que en la ciudad ya casi no se ven, y corre al hotel del rol de mero alojamiento: acá el hotel es, en buena medida, el destino del viaje. Campo, spa y naturaleza sin necesidad de planificar una expedición.

Camino Ricardo Güiraldes 465, San Antonio de Areco | [email protected] | Tel.: +54 9 2326 43-4890 | IG: @unaltoenlahuella

4. PRIMAVERA FRENTE A LA LAGUNA | Howard Johnson Chascomús (806)

A 120 kilómetros de Buenos Aires, dos hectáreas de parque y la laguna arman un escenario que en primavera rinde el doble. Chascomús es una de esas escapadas cortas que funcionan muy bien en familia, y el Howard Johnson Chascomús está pensado para eso: 120 habitaciones y una propuesta donde el hotel también entretiene.

El Club Laguneros ofrece actividades y juegos para chicos, adolescentes y adultos, mientras que el Spa & Relax suma hidromasajes, sauna seco y gabinetes de masajes con vista al parque y al agua. La ventaja de septiembre es concreta: los días largos permiten estirar el exterior y alternar aire libre con descanso puertas adentro. Naturaleza, spa, actividades para los chicos y una logística simple, todo a menos de dos horas de la General Paz y sin la tensión de las rutas de temporada.

Lobería 738, Chascomús, Buenos Aires | [email protected] | Tel.: 2241 687563 | IG: @hjchascomus

5. JACUZZI, TERRAZA Y ALTAS CUMBRES | Calma Nono, Traslasierra (794)

Si el Spring Break es sinónimo de escapada en pareja, Córdoba tiene la respuesta. En Las Calles, rodeado de bosque autóctono y con las Altas Cumbres de fondo, Calma Nono funciona como un refugio exclusivo para mayores de 18 años, una decisión que define por completo el clima del lugar.

Sus suites tienen hogar a leña, terraza privada y doble jacuzzi panorámico, de modo que el paisaje serrano se disfruta prácticamente sin salir de la habitación. La propuesta, además, es pet friendly. Septiembre le devuelve además todo el protagonismo al exterior en Traslasierra: las tardes se estiran, el bosque revive y las noches todavía piden fuego encendido. Sierras, privacidad, agua caliente y silencio absoluto, en una de las combinaciones más tentadoras de toda esta selección para viajar de a dos.

Paraje La Quebrada s/n, Las Calles, Traslasierra, Córdoba | Tel.: +54 9 3544 65-0969 | IG: @calmanono

6. SALTA A PIE | Hotel Colonial Salta (800)

Hay destinos que en primavera se disfrutan caminando y Salta encabeza la lista. Frente a la Plaza 9 de Julio, el Hotel Colonial Salta permite salir a la vereda y estar directamente en el corazón histórico de la ciudad. Museos, iglesias, arquitectura colonial, restaurantes y peñas quedan a distancia de caminata, y esa ubicación cambia por completo la dinámica del viaje: se sale, se recorre el casco histórico, se vuelve al mediodía y a la noche se retoma la ciudad sin depender del auto ni de los traslados.

Con temperaturas amables y días más largos, septiembre es probablemente el mejor mes para caminar Salta sin apuro. Historia, cultura, empanadas y peñas en un mismo radio de pocas cuadras, que es exactamente lo que uno le pide a una ciudad cuando quiere recorrerla a pie y sin agenda rígida.

Zuviría 6, esquina Caseros, Salta | [email protected] | Recepción: (387) 421 1740 | Administración: (387) 431 0805 | IG: @saltahotelcolonial

7. SELVA, CATARATAS Y PRIMAVERA EN FAMILIA | Iguazú Grand, Puerto Iguazú (803)

Hay destinos donde la primavera no cambia solo el clima: cambia la manera de viajar. Puerto Iguazú aporta el paisaje más distinto de toda esta selección, con vegetación exuberante, aire subtropical y uno de los grandes espectáculos naturales del planeta a pocos kilómetros.

Septiembre permite pensar las Cataratas por fuera de los picos de invierno y verano, con menos filas y más margen para recorrer los circuitos. En ese escenario, el Iguazú Grand propone una experiencia especialmente cómoda para familias, donde el hotel también forma parte del plan. La clave está en alternar: un día de selva y saltos de agua, otro de descanso y pileta. Una alternativa ideal para quienes sienten que faltan demasiados meses para las próximas vacaciones y quieren regalarse unos días distintos en plena primavera.

Iguazú Grand | Puerto Iguazú, Misiones

8. ¿PRIMAVERA CON NIEVE? EN USHUAIA TODAVÍA SE PUEDE | Hotel del Glaciar (803)

Mientras el resto del país entra en modo primavera, Ushuaia juega con otras reglas. Septiembre ofrece una rareza que vale el viaje: días que ya empiezan a alargarse y escenarios todavía plenamente invernales. Dentro de la Reserva Natural El Martial, rodeado de bosque y montaña y a minutos de la aerosilla del Cerro Martial, el Hotel del Glaciar permite despertarse dentro de uno de los paisajes más impactantes del sur argentino.

Su ubicación facilita caminatas, actividades de montaña y las últimas experiencias vinculadas a la nieve, y al mismo tiempo funciona como base para descubrir el resto del destino. Es, probablemente, la propuesta más inesperada de la temporada: primavera en el calendario, invierno en la ventana y el fin del mundo justo enfrente, sin la demanda de las vacaciones de julio.

Luis Fernando Martial 2355, Ushuaia, Tierra del Fuego | [email protected] | Tel.: 0800 266 0588 | IG: @hoteldelglaciar

por M.S.