Turismo futbolero: un fin de semana en La Boca frente a la Bombonera

En 2004, el diario británico The Observer armó una lista de las cincuenta experiencias deportivas que hay que vivir antes de morir. El primer puesto no fue una final del Mundial ni Wimbledon: fue un Boca-River en la Bombonera. Más de dos décadas después, esa intuición se convirtió en una industria. El turismo futbolero es hoy uno de los motores de la visita extranjera a Buenos Aires, y La Boca es su capital.

El calendario ayuda: el domingo 1° de noviembre a las 15, la Bombonera recibe el Superclásico del Torneo Clausura. Es la excusa perfecta para un fin de semana completo en el barrio, con base a pasos de la cancha.

La Meca de los que viajan por una camiseta

Los que llegan son, sobre todo, brasileños, europeos y estadounidenses. Vienen a hacer el Museo de la Pasión Boquense, recorrer el estadio, comprar la camiseta oficial y, si consiguen entrada, vivir un partido desde la tribuna. No buscan solo fútbol: buscan una experiencia que no existe en otro lado.

La comparación con los grandes templos europeos lo explica. En Madrid, el tour del Santiago Bernabéu es impecable y tecnológico. En Liverpool, Anfield emociona cuando suena el “You’ll Never Walk Alone”. En Londres, los estadios de la Premier ofrecen comodidad de primer mundo. Pero en ninguno tiembla el cemento. La Bombonera, con sus tribunas verticales y su famoso “late”, ofrece algo que el marketing no puede fabricar: la pasión en estado puro.

Dormir frente a la cancha

El Howard Johnson Undici República de La Boca, en Brandsen 927, presume de ser el único hotel del mundo frente a un estadio de fútbol. Y se nota desde que uno cruza la puerta. Los pasillos tienen aire de museo: camisetas firmadas por ídolos, fotos históricas y, de fondo, el sonido de la hinchada que acompaña cada paso. El recorrido inmersivo de El Túnel recrea la salida a la cancha con el rugido de la tribuna y homenajes a Diego Maradona.

Las habitaciones miran a la Bombonera, pero el corazón del hotel está arriba. La terraza panorámica, con piscina y solárium, tiene la mejor vista del estadio y es el lugar obligado para la previa y el post. En el edificio funciona además un estudio de streaming con programación de Boca, y la Legislatura porteña lo declaró de interés turístico.

Sábado: el barrio en estado puro

La mañana arranca en Caminito, el pasaje de chapas de colores que inmortalizó Benito Quinquela Martín. Conviene ir temprano, antes de que lleguen los contingentes, para ver a las parejas de tango y a los pintores sin multitudes. A pocas cuadras, el Museo Benito Quinquela Martín guarda la obra del pintor que convirtió el puerto en un cuadro.

El mediodía pide bodegón. El Obrero, sobre Agustín R. Caffarena, es una institución: mesas compartidas, milanesas generosas y paredes cubiertas de banderines. La tarde puede seguir en la Fundación Proa, frente a la Vuelta de Rocha, con arte contemporáneo y una terraza con vista al Puente Transbordador Nicolás Avellaneda. A la noche, la pizza manda: Banchero, que se atribuye la invención de la fugazzeta, es parada obligada.

Domingo: día de Superclásico

El día del partido arranca sin salir del hotel. El desayuno en El Genovés, el restaurante de la casa, con buffet de 7 a 11, es la manera de cargar energía mirando la cancha todavía vacía. Después, antes de que el operativo cierre las calles, vale la pena recorrer los alrededores del estadio, cubiertos de murales azul y oro, y pasar por las tiendas oficiales.

El almuerzo tiene que ser de cancha. La Glorieta de Quique, en Brandsen 810, frente a la Bombonera, es un clásico del barrio y su choripán con chimichurri figura en todos los rankings porteños. Con la panza llena, se vuelve a la terraza del hotel para la previa: desde ahí se escucha cómo el barrio entero empieza a cantar. Y el post, cualquiera sea el resultado, tiene el mismo escenario, con el estadio todavía iluminado enfrente.

Un salón distinto para las empresas

La tendencia no es solo turística. Cada vez más empresas de la zona sur, aburridas de los salones de siempre, buscan espacios distintos para reuniones de equipo, presentaciones de producto o encuentros con distribuidores de todo el país. El hotel ofrece un salón para más de cien personas, un coworking, la terraza para eventos y una ventaja clave en la ciudad: más de 100 cocheras propias, que resuelven la logística de cualquier convocatoria.

El plus es el entorno. En el recreo de una jornada de trabajo, los invitados pueden recorrer los pasillos con camisetas históricas, asomarse a la terraza para ver el estadio o caminar hasta Caminito. Para una marca que quiere sorprender a su equipo o a sus clientes, pocas presentaciones de producto pueden ofrecer una pausa así: un rato de fútbol, arte y barrio entre dos reuniones.

Lo que hay que saber

El turismo futbolero llegó para quedarse, y La Boca lo sabe. Pero el barrio exige algunos cuidados: conviene moverse por las zonas turísticas, sobre todo de noche, y en días de partido respetar los cortes del operativo de seguridad. Como las entradas quedan casi siempre en manos de los socios, el turista suele recurrir a paquetes oficiales o a agencias autorizadas, y conviene desconfiar de la reventa.

Con esos recaudos, el fin de semana se arma solo: museo y estadio, Caminito y bodegones, arte en Proa, pizza en Banchero, choripán frente a la cancha y una terraza para ver todo desde arriba. Porque en La Boca, el fútbol no es un espectáculo que se mira de lejos: es una forma de vivir que se contagia apenas uno pisa sus calles.

por M.S.