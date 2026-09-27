Vía Bogotá: 80 destinos a una sola escala

Avianca eligió la vidriera más grande del turismo latinoamericano para mostrar músculo en la Argentina. La aerolínea colombiana, miembro de Star Alliance y parte del Grupo Abra, desembarcó en la 30.ª edición de la Feria Internacional de Turismo (FIT), que se realizó del 26 al 29 de septiembre en La Rural, con un mensaje claro: el mercado argentino crece y la compañía quiere crecer con él.

Desde su stand 3255, la empresa presentó las novedades de su red, su propuesta premium y una serie de beneficios para la cabina Economy. Pero los números fueron el centro de la escena. En el primer semestre de 2026, Avianca transportó más de 387.000 pasajeros desde y hacia el país, un 25% más que en el mismo período de 2025. El año pasado había cerrado con más de 691.000 viajeros y más de 4.131 vuelos.

"FIT es una oportunidad única para encontrarnos con la industria y con los viajeros argentinos, y mostrar cómo seguimos ampliando las posibilidades de conexión del país con América y Europa", señaló David Alemán, director de Ventas para Colombia y Suramérica de Avianca. Y fue más allá: "Argentina es un mercado estratégico para Avianca: el crecimiento de pasajeros y la solidez de nuestra operación reflejan la confianza de quienes nos eligen y nos impulsan a seguir ofreciendo una red competitiva, flexible y con más valor para todos".

Más de 80 destinos vía Bogotá

Hoy la aerolínea opera más de 40 frecuencias semanales desde Ezeiza, Aeroparque y Córdoba. A través de su hub en Bogotá, conecta a la Argentina con más de 80 destinos en más de 25 países de América y Europa.

La otra apuesta de la compañía en la feria fue la experiencia a bordo, con foco en la clase turista. Todas las tarifas internacionales incluyen equipaje de mano de hasta 10 kilos y, en los vuelos dentro de las Américas de más de tres horas y media, los snacks y bebidas van incluidos. A eso se suma la incorporación progresiva de Wi-Fi en la flota y una plataforma de entretenimiento con más de 600 títulos en rutas americanas y más de 800 en los vuelos de largo radio.

"La conectividad cobra verdadero valor cuando está respaldada por una operación confiable y una experiencia consistente", afirmó Juan Francisco Ortiz, Country Officer de Avianca para Ecuador y Suramérica. "Llegamos a FIT con mejoras concretas que acompañan distintas necesidades de viaje, tanto en tierra como a bordo. Nuestro foco está en que cada pasajero encuentre una propuesta clara, ágil y de calidad en toda la red", agregó.

Suites con puerta para 2027

Para el segmento premium, la empresa ofrece Business Class Americas en todas sus rutas del continente e INSIGNIA by Avianca en los vuelos hacia y desde Europa y en la ruta Bogotá-Nueva York, operada con Boeing 787. La gran novedad llegará en 2027: INSIGNIA sumará suites con puerta corrediza, asientos que se convierten en cama con reclinación de 180 grados, pantallas 4K, conectividad Bluetooth, auriculares con cancelación de ruido y una propuesta gastronómica y de bienestar desarrollada con talento latinoamericano.

Con más de 106 años de historia, Avianca es la segunda aerolínea más antigua del mundo. En 2025 transportó cerca de 37 millones de pasajeros en más de 262.000 vuelos, con una flota de más de 160 aeronaves. Desde su integración al Grupo Abra, que también controla a la brasileña GOL, forma parte de una plataforma con más de 300 aviones y 145 destinos. En la FIT, el mensaje quedó claro: la Argentina está en el mapa de su expansión.

por M.S.