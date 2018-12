Talentos 2018: star system renovado

Por Jeremias Wald Acuña

El futuro es de los jóvenes. Pero también el presente. En Argentina, los nuevos talentos sorprenden y acumulan millones de seguidores en redes, suman proyectos y cambian de formato para estar en constante movimiento. Con más herramientas para mostrarse, las nuevas estrellas argentinas no superan la barrera de los 25. El recambio que ya representaban -los no adolescentes- Lali Espósito (27), Peter Lanzani (28) y el “Chino” Darín (29), se potencia con una nueva generación de nombres convocantes que pisan fuerte en el cine, la tele, la música y hasta el teatro. Porque en su necesidad de recambio para sostener audiencias, estos les abren las puertas ya no como relleno, pero como protagonistas: Angela Torres (20) estuvo al frente del fenómeno “Simona”; Maite Lanata brilló en “100 Días para enamorarse” (Telefe); y Julián Serrano y Sofi Morandi fueron una de las parejas ícono del “Bailando 2019” (El Trece).

La apuesta es clara: conquistar a los adolescentes de 14 a 21 años. Apoyados en un marco de notorio cambio del star system local: 6 de las 10 figuras más influyentes en Argentina, nacieron después de 1995.

Ellos. Franco Masini (24), que había recorrido el camino ascendente de “Peter Punk” (Disney) y “Esperanza mia” (El trece) a los estelares en “Amar después de amar” (Telefe) y “Cuéntame cómo pasó” (Tv Pública), logró en 2018 no sólo su primer protagónico en cine (“Solo el Amor”), pero también su primer disco: la banda de sonido de la película. El film dirigido por el debutante Andy Caballero es uno de los hits del año: Top 15 entre las más vistas y primera en su segmento teen gracias a un elenco que explota -literalmente- a una banda adolescente que se completa con Facundo Gambandé (ex Violetta) y Bautista Lena (el hijo de Reina Reech, con apenas 21 años).

“Fue la parte musical la que más me motivó porque no siempre pasa que podés actuar, cantar, tocar y componer, todo en un mismo proyecto”, le cuenta Masini a NOTICIAS. “La película tiene mucho de videoclip. Andy (Caballero) es uno de los referentes locales en el rubro. Por eso la película es distinta a todo lo que se vio en el cine local este año”, sigue el protagonista de “Solo el Amor” que logró superar los 15.000 espectadores en su primer fin de semana (llegó a los 45 mil tickets).

El ex de Cande Tinelli tiene más de 2 millones de seguidores (sumando cuentas de Instagram y Twitter). Y algo parecido ocurre con Gambandé y Lena: entre los tres superan los 4.300.000 fans en redes, algo deseable en términos de comunicación para cualquier producción.

Ellas. Es imposible esquivar una realidad: un gran porcentaje de estos talentos precoces nace del incentivo artístico en el seno familiar. Ángela Torres (20), Oriana Sabatini (21) y Tini Stoessel (21), son la triada femenina del momento. Con puntos en común en sus carreras, comparten también el ser “hijas de” (actrices, cantantes o productores). Y no les pesa.

Ángela Torres, comparada constantemente con su abuela Lolita por carisma y el ida y vuelta constante entre la actuación y el canto, fue parte del elenco de “Gilda: la película” hace dos años. Pero en 2018 brilló con telenovela juvenil propia: “Simona”, que promedio los 10 puntos de rating toda la temporada, Además, su hit como cantante “La Vida Rosa”, está cerca de las 10 millones de reproducciones en YouTube, donde también sigue sumando con la banda de sonido de “Simona”: “El Santito” pasó la barrera de las 5 millones.

Oriana Sabatini, hija de Catherine Fulop y el Ova, saltó a la tele en 2013 con 16 años gracias a “Aliados” (Telefe/Fox), y desde entonces viró hacia la música. El 2018 le trajo su debut en cine (“Perdida”, protagonizada por Luisana Lopilato), pero sobre todo la consagración como cantante: llenó dos Vorterix y teloneó a Lana del Rey en el Lollapalooza. En redes sociales ya la siguen más de 4 millones entre Twitter e Instagram, y entre sus tres canciones en el canal de YouTube “OrianaVevo” supera las 11 millones de reproducciones.

Y finalmente Tini Stoessel, que ya era una estrella desde los 15 pero reconvirtió su estilo con éxito en el 2018, virando hacia lo latino para conquistar el continente. “La artista argentina de mayor suceso internacional”, así la presentaron en la cuarta edición de los Latin American Music Awards. Lejos de Violetta, el personaje de la tira de Disney que la catapultó a la fama, hoy ya la juega de jurado en “La voz Argentina” (Telefe), mientras prepara su segunda gira como solista, el “Quiero Volver Tour”. Tini es un boom: más de 2.300.000 suscriptores en su canal de Youtube y 3.100.000 en su cuenta de Spotify, donde las primeras 5 canciones suman 71 millones de reproducciones.

Todes. La batalla por el prime time televisivo también tiene aire teen. En la batalla por el rating entre el “Bailando por un sueño” y “100 días para enamorarse” (entre 10 y 13 puntos el primero versus los 15 puntos del segundo), Marcelo Tinelli también apostó a los influencers. Si ya le había funcionado Flor Vigna, en 2018 sumó la dupla “instagramer” de Julián Serrano (3 millones de seguidores) y Sofía Morandi (1.5 millones de seguidores). Y sus videos en YouTube con lo sucedido en el programa superon las 700.000 visualizaciones.

Por el lado de la tira de Underground, se apostó a la diversidad de género con la historia de Juan, el chico trans interpretado por Maite Lanata (18), que venía de brillar en “El jardín de Bronce” (HBO).

Y la conducción y el teatro son dos rubros que también entregan casilleros a los nuevos nombres. Stefanía Roitman es revelación al frente de “Tenemos Wi-fi”, programa de Net Tv que conduce junto a Nicolas Occhiato. Su popularidad explotó en la tira “Simona” (tiene cerca de un millón de seguidores en Instagram) y la llevó a la conducción del nuevo canal de aire argentino.

Y en el teatro el suceso de las redes que desembarca es Hecatombe!. El grupo humorístico que suman 204 millones de reproducciones en su canal de YouTube despegó en 2016 con el video “La Vida en Canciones”. Y su crecimiento fue del 400% en apenas días. Su obra teatral, “Boda por la Borda”, fue un éxito en todo el país, por lo que hoy preparan una serie llamada “Casa de Familia”, que se estrena el próximo año.

Lucas Lezin, quien participó en Comedy Central en varios especiales de stand up, explica: “Como grupo nos pasó que nos hicimos conocidos de manera gradual, pero luego de ‘La Vida en Canciones’, fue todo un boom. Siempre agradezco que haya sido así y no de un día para el otro”, confesó el instagramer con un millón de seguidores a NOTICIAS.