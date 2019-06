Lifschitz: “Alfonsín es el único presidente valorado por todos los políticos”

Por R. N.

Ayer se proyectó en Rosario el documental “Archivo Alfonsín”, producido por revista NOTICIAS. En el complejo de cines Monumental, con entrada gratuita y en función doble, se exhibió el material compilado por el equipo periodístico de la revista, coordinado por Alejandra Daiha, junto con Daniel González y Jorge Sigal, y la edición fílmica de Miguel Rodríguez Arias, director de “Francisco de Buenos Aires” y “El Nüremberg argentino”.

El gobernador de la provincia de Santa Fe, Miguel Lifschitz, recordó antes al Padre de la Democracia: “Raúl Alfonsín fue un líder democrático excepcional, estadista, un maestro de la juventud, incluso para los que no somos radicales pero nos sentimos identificados con sus valores y su visión política. Debe ser el único presidente valorado por todos los políticos y sectores de la población. No hay palabras de críticas para Raúl Alfonsín. Es un emblema de la democracia, de la república, de la política. Vale la apena y destaco el esfuerzo que ha hecho la revista Noticias para editar este documental”.

“A Raúl Alfonsín tuve la posibilidad de conocerlo, en varias oportunidades me encontré con él. Lo conocí en 1982, cuando estaba haciendo campaña para ser presidente y me acuerdo que vino a un asado en un barrio de Rosario, cayó muy tarde porque venía de una gira muy extensa, cansado. Recuerdo el discurso encendido que dio esa noche, lo escuché cuando dio el cierre de campaña acá en Rosario. Luego tuve la posibilidad de visitarlo en su despacho de Presidente. Tengo muy gratos recuerdos de Raúl Alfonsín”, repasó el gobernador, líder del socialismo santafesino.

Lifschitz es cercano también a Ricardo Alfonsín, con quien buscó, juntos a Margarita Stolbizer y Ricardo Lavagna, armar un frente electoral que sea tercera vía en estas elecciones. “Me llevo muy bien con Ricardo, es una figura política muy querida. Tiene otra personalidad que su padre pero es un dirigente importante del radicalismo. Venimos trabajando activamente, tanto en la gestión del gobierno como en la campaña electoral. Formamos un frente progresista, que integra a gran parte del radicalismo y otros ocho partidos. Soy candidato a diputado provincial de Santa Fe. Seguramente me va a tocar presidir la Cámara. Estamos intentando conformar una propuesta alternativa a nivel nacional, que parece compleja pero no desistimos todavía. En Santa Fe tenemos una elección que va a ser disputada en la que esperemos tener una diferencia a nuestro favor. Si las encuestas de opinión se confirman, calculo que vamos a estar con un buen triunfo el próximo 16 de Junio“.

Metido ya en la contienda que definirá a su sucesor, el gobernador de Santa Fe apuntó: “venimos de dos elecciones de gobernador que fueron muy parejas entre los candidatos de tres fuerzas, el peronismo, el Frente progresista y Cambiemos. En esta oportunidad, Cambiemos se ha quedado muy atrás en las primarias y seguramente va a perder esos votos en la general, por lo cual la disputa se va a dar entre Omar Perotti y Bonfatti. Creemos que en ese polarización va a haber muchos votos para el Frente que para el peronismo”.

Sobre la polarización en la campaña nacional, Lifschitz marcó el cambio de escenario respecto del 2015 y 2017. “Los escenarios provinciales no siempre se repiten a nivel nacional. Son escenarios distintos, es posible que los electorados se crucen pero creo que el escenario nacional está muy abierto hasta que no tengamos las candidaturas. La cantidad de votos que sacó Mauricio Macri en el balotaje en Santa Fe fue muy alta pero ese capital político, que se sostuvo durante los primeros dos años y se volvió a reflejar en la elección del 2017, se ha ido perdiendo ese capital político de Cambiemos, especialmente en la ciudad de Rosario. Es difícil pronosticar como ese escenario va a impactar en el voto de los santafesinos en Octubre”.

“El lanzamiento de la fórmula Fernández-Fernández no cambia el fondo de la polarización. No han cambiado las ideas. Hay un escenario muy abierto. El gobierno nacional no ha definido su fórmula, hay muchas idas y vuelta. Y en el llamado tercer espacio, hay criterios dispares que no han permitido confluir en un proyecto unificado. Estamos trabajando en esa dirección”, insistió en diálogo con Maximiliano Sardi, en “El Disparador” (Delta 90.3).

“Quisiera que pudiéramos salir de esta discusión que estamos empeñados desde el 2015, una discusión sobre el pasado, sobre modelos que no han podido resolver los problemas de la Argentina. Que podamos salir de esta puesta de la polarización y que podamos encarar un proyecto de desarrollo de la Argentina. Coincidimos en ser austeros en la administración de los recursos, de cuidar el déficit, y tener equilibrio fiscal pero no creemos que ese sea el único objetivo del plan económico. Necesitamos poner el objetivo en el crecimiento de la económica, del empleo y la inclusión social porque si no, nos sumergimos y no en un circulo cada vez más pequeño donde la economía se achica y el desempleo aumento y no encontramos la salida”, concluyó Lifschitz.