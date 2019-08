El hijo macrista de Gómez Centurión: “Vi sufrir mucho a mi papá”

Por Carlos Claá

Cuando el votante de Merlo entre al cuarto oscuro, este domingo 11 de agosto, se encontrará con una curiosidad: habrá un apellido que se repita en dos boletas de distintos partidos. Por un lado, Juan José Gómez Centurión, como precandidato a presidente por su frente Nos y por otro su hijo, con el mismo nombre, como precandidato a intendente de ese partido por Juntos por el Cambio.

“A medida que iba meditando irse de Cambiemos por su propia candidatura, mi viejo me iba poniendo al tanto. Y me parece sano, en la familia lo vivimos con alegría”, le confiesa a NOTICIAS Juan José, el hijo de 36 años que tendrá su primera experiencia en las urnas, en uno de los partidos más hostiles para el oficialismo, donde hace tres décadas gobierna el peronismo.

NOTICIAS: ¿Por qué usted no siguió a su padre al Frente Nos?

Juan José Gómez Centurión: Compartimos mismo nombre, mismo partido y nos dedicamos a la política. Por eso intentamos ser muy independientes uno de otro. No nos obligamos a pensar lo mismo, ni a militar los mismos temas.

NOTICIAS: ¿Y usted no compartía su pensamiento?

Gómez Centurión: No, no es eso. Pero él está en su última etapa laboral y quería tener este último desafío. Se lo planteó de esa forma.

NOTICIAS: ¿Cómo llegó usted a pre candidato a intendente de Merlo de Juntos por el Cambio?

Gómez Centurión: Entré a trabajar al PRO con José Torello. Terminé mis estudios de Ciencias Políticas por lo que quise involucrarme más en la gestión, y lo hice con Horacio Rodríguez Larreta. Hice la campaña de 2013 con Monzó, una tremenda experiencia. Y en el 2015 me fui a Tres de Febrero con Diego Valenzuela. Ahí me terminé de dar cuenta de que quería ser intendente.

NOTICIAS: Pero no hubo acuerdo y tendrán que ir a internas.

Gómez Centurión: Si, hay otro pre candidato, de la línea de Jorge Macri, que se llama David Sencich. Con Aldana Ahumada, mi jefa de campaña, nos sentamos en la mesa y dijimos que lo mejor era hacer un equipo grande, por eso confluimos en el mismo espacio.

NOTICIAS: ¿Cómo es la campaña en el Conurbano?

Gómez Centurión: Es el lugar donde el peronismo tiene más fuerza e históricamente a Mauricio le costó hacer más pie. Pero en esta hiperpolarización los vecinos tienen que elegir: Alberto Fernández o Mauricio Macri. Los vecinos de Merlo no quieren volver para atrás. En Merlo el peronismo fracasó: tenemos 24 años de Otahacé y 4 años de Menéndez. Puros fracasos. Siete de cada diez cuadras sin asfaltar. El 80% de los vecinos sin agua corriente ni cloaca.

NOTICIAS: De todas maneras, mucha gente nacionaliza la campaña.

Gómez Centurión: Sí. Y yo no lo escondo. Yo lo milito con orgullo: me siento muy representado por María Eugenia y Mauricio. La gente si no está de acuerdo, no te agarra la boleta y listo.

NOTICIAS: Es una campaña especial: a pocos días de las PASO, hay poco clima electoral.

Gómez Centurión: Estoy de acuerdo. En Merlo el intendente decidió no hacer campaña porque tiene problemas con Axel Kicillof, así que su campaña no existe. Se respalda en una candidatura de Cristina Kirchner. Los afiches son él con Cristina y Axel chiquitito, ni el candidato a presidente aparece.

NOTICIAS: ¿Hay una interna entre el intendente Gustavo Menéndez y Kicillof?

Gómez Centurión: Si, entre varios intendentes peronistas y Kicillof. Menéndez fue presidente del PJ de la Provincia hasta diciembre, es de los intendentes nuevos pero agarró las mañas de los viejos rápidamente. De los barones del Conurbano. En Merlo se olvidó de los vecinos. Uno de los motivos por los que no hace campaña es porque no tiene nada para inaugurar. No hace obras. Prometió cosas que no pudo cumplir.

NOTICIAS: ¿Cómo vivieron el momento en que su padre fue denunciado por presunta corrupción en Aduana?

Gómez Centurión: Lo vi sufrir mucho a mi papá. Nadie está acostumbrado a que te digan que tu papá es un corrupto, que salga en la tapa de los diarios acusado. Él no había tenido un perfil alto. Y bueno, con el conflicto de la aduana tomó una dimensión mediática. Las primeras horas caímos todos sus hijos naturalmente a su casa. Nos replegamos porque sabíamos que lo que venía era duro. Es duro, que los servicios se metan. Que la justicia haya encontrado que lo que tenemos es lo que decimos que tenemos.

NOTICIAS: ¿Hubo algún reproche contra Macri, que decidió desplazarlo?

Gómez Centurión: Fue la primera gran decisión que tuvo Mauricio en su equipo de dar un mensaje claro contra la corrupción, que si había una sospecha se corría hasta que la justicia determine si era culpable o no. A uno, desde adentro le molesta, le irrita, le duele, le da vergüenza en algunos casos, pero como mensaje político y de conducción fue muy fuerte y a lo lejos me pareció una buena decisión.

NOTICIAS: ¿Lo llaman para recriminarle por las declaraciones de su padre, sobre aborto, por ejemplo?

Gómez Centurión: No, cero. Salvai me llama para hablar de River, no de mi viejo. Me parece que al viejo lo respetan mucho adentro del partido.

NOTICIAS: ¿Cómo fue elegido como pre candidato a intendente?

Gómez Centurión: Siempre fue mi sueño. En 2017 fue el año en que mi viejo estuvo muy mal, al borde de la muerte. María Eugenia fue el único dirigente que lo fue a ver. Nos quedamos una hora hablando y por eso tengo una deuda personal con ella. Y además me desafiaba mucho representarla. Cuando pasó la elección le pedí una reunión a María Eugenia, me dio unos consejos, siempre desde el cariño.

NOTICIAS: Tiene una dura pelea, en un partido liderado por el peronismo desde hace 28 años.

Gómez Centurión: Pero es momento de que los vecinos demuestren su descontento. La municipalidad no puso el estado a disposición del vecino, no tienes funcionarios idóneos, visión de largo plazo. No le pidió al gobierno provincial asfalto, no levanta la basura. Me consta que nunca le pidió a Dietrich nada, porque tiene un problema ideológico. Antepone la ideología a los vecinos. Lo mismo sucedió con el SAME. María Eugenia le ofreció 14 ambulancias, con ambulancieros y médicos y lo rechazó. Los vecinos le van a demostrar en las urnas que siempre antepuso la política a todo.