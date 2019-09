En 2017 Noticias reveló por qué Maradona habla lento y pausado

Por R. N.

Maradona habla pausado y estirando las palabras. Así se lo vio en la conferencia de prensa en la que se lo presentó oficialmente como nuevo director técnico de Gimnasia y Esgrima de la Plata. Y este problema no es nuevo, ya que en junio de 2017, en una entrevista desde Cuba al programa “Debo Decir”, el astro del fúbol argentino ya mostraba este contundente problema. Los “esteeee” y “eeeeeh” con los que estira las oraciones llamaron y llaman la atención de todos. a tal punto que un prestigioso neurólogo consultado ese año por NOTICIAS, quien pidió reserva de su nombre, confesó que junto a otros profesionales habían armado un grupo de WhatsApp donde compartían videos de “el Diez” para analizar qué le pasaba.

“Fue una entrevista muy difícil”, aseguró al día siguiente de aquella comunicación con Maradona el periodista Luis Novaresio. Sucede que, al igual que ahora, balbuceo de Maradona puede llegar a incomodar a quien quiera mantener un diálogo con él.

Pero, ¿Qué es lo que le pasa? Según los neurólogos, está probado que el consumo de drogas puede causar daños cerebrales irrecuperables. Pero también es cierto que, si bien Maradona asegura haber dejado las drogas, fuentes cercanas al jugador reconocían entonces que consumía ansiolíticos y alcohol para mantenerse alejado de una posible recaída. Un cóctel de Alplax y champán que parecería dejarlo en “slow motion”.

Este revelación de NOTICIAS de 2017 fue confirmada por Dalma Maradona a las pocas semanas. “Hay un montón de veces que a él por ahí lo sacan al aire y no está para hablar, y todo el mundo me dice cómo hacen esas cosas. Él toma pastillas para dormir hace mil años y, mezcladas con una copa de alcohol, es terrible. Ni siquiera es que está borracho, porque con una copa de alcohol nadie está borracho, pero le hacen un efecto tremendo”, dijo entonces Dalma en el programa de Carolina Ardohain, Pampita Online.

En cámara lenta. Desde que el Diez comenzó a dejar la cocaína, el Alplax se convirtió en una compañía necesaria para él, ya que, según su gente de confianza, es fundamental para mantenerlo alejado de la droga.

“El consumo de drogas tiene diferentes efectos en el cerebro. La cocaína puede causar pequeñas isquemias que afectan los vasos cerebrales y que, con la edad, se profundizan. Sus pausas podrían ser por una alteración en la actividad neuronal”, afirmó uno de los neurólogos consultado por NOTICIAS.

Fue durante el Mundial de Brasil 2014 que comenzaron a surgir las dudas sobre la salud del astro. Ese año, el Diez tuvo su propio programa, “De Zurda”. Allí comenzaron a verse públicamente las primeras alteraciones en el habla. En ese momento, Alfredo Cahe, el médico que lo atendió durante años, confesó que Maradona tenía un tratamiento basado en ansiolíticos que lo ayudaban a contener la ansiedad. Fue la propia Rocío Oliva, su ex pareja, quien reveló en una entrevista que él necesitaba “tomarse entre 10 y 15 pastillas para dormir”. “Cuando tomaba alcohol se ponía violento. Alplax y champán”, había argegado.

Ya en ese momento, el reclamo de Dalma a los allegados de su padre eran porque no lo cuidan. “Hay veces en las que yo digo: ‘Bueno, si vos ves que tomó una pastilla para dormir y no se durmió no lo saques al aire, ahí es donde yo siento que no lo cuidan mucho. Me da mucha bronca muchas veces la gente que tiene alrededor porque siento que no lo cuidan nada al exponerlo de esa manera, ya que él está expuesto siempre por ser quien es. Si yo estoy con él ahí, nunca vas a ver algo que no esté bien cuidado”, le dijo entonces Dalma a Pampita.

