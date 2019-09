Emmy 2019: el galardón a la tele copado por las plataformas

Por Maximiliano Sardi

El domingo 22 de septiembre será la entrega de los Emmy Awards, que se podrán seguir en nuestro país desde las 17.30 hs a través de E! que tendrá previa, alfombra roja. Y la ceremonia desde el Teatro Microsoft en Los Ángeles se verá por TNT, en vivo con doblaje al español (por TNT Series en el idioma original). La gala coronará a lo mejor de la televisión estadounidense y mundial, en un año acaparado por las plataformas on demand en lo que a ficciones se refiere.

Y una batalla interesante en lo que a calidad se refiere, en la que HBO, Netflix y Amazon se disputarán el liderazgo, evidenciado también en los nominados de talla hollywoodense: Amy Adams, Emilia Clarke, Sophie Turner, Hugh Grant, Jared Harris, Kit Harington, Benicio del Toro, Michelle Williams, Patricia Arquette, Mahershala Ali, Jason Bateman, Robin Wright, Viola Davis, Mandy Moore, Don Cheadle, Michael Douglas, Christina Applegate, Matt Damon y hasta Robert De Niro son de la partida.

Favoritas. A pesar de haber tenido una temporada final vapuleada por la crítica, “Game of Thrones” (HBO) figura al tope de las nominaciones con un récord de 32, que incluyen las categorías más codiciadas: mejor serie dramática y las de mejores actores principales. HBO, que acumula la mayor cantidad de nominaciones en los Emmy 2019, tiene doble chance en Mejor Serie Dramática: se anota también con “Succession” (serie dramática que sigue los entretelones de una familia adinerada), que cuenta con apenas 3 nominaciones pero viene de triunfar en los BAFTA (mejor serie internacional).

“La clave es ser relevante para la audiencia, en HBO nos guiamos por este camino, buscando historias que sean capaces de cambiar una y otra vez el rumbo del entretenimiento, que cautiven a las audiencias en el mundo entero”, insiste Gustavo Grossmann, vicepresidente Corporativo de Networks, HBO Latin America. El canal devenido en plataforma también compite por partida doble en miniseries con la catástrofe nuclear reflejada en “Chernobyl”, y la emocionalmente intensa “Sharp Objects” (HBO), en una categoría marcada por las tramas basadas en hechos reales.

Allí Netflix tiene un contendiente serio con “Así nos ven” (“When They See Us”), que reunió 11 nominaciones con la historia de tinte racial que relata el juicio a un grupo de adolescentes negros que fueron acusados y condenados falsamente -y exonerados luego de que un criminal confesara- por la violación de una mujer blanca en 1989.

“Muñeca Rusa” (“Russian Doll”) en el apartado de comedia, y “Bodyguard” como Mejor serie dramática, son las otras apuestas del gigante del on demand, en un año con menor presencia, donde Amazon vuelve a imponer su sello de calidad para tratar de arrebatarle premios importantes: “Fleabag” se han colado entre las principales nominadas y es junto a “The Marvelous Mrs. Maisel” una de las favoritas para llevarse el galardón a Mejor serie de comedia. Y “King Lear”, con Anthony Hopkins, Emma Thompson y Emily Watson se apunta en Mejor película de televisión, categoría en la que HBO también corre con ventaja: “Brexit”, “Deadwood: The Movie” y “My Dinner with Herve”.

Protagonistas. En estos Emmy, actrices oscarizadas como Amy Adams (“Sharp Objects”) y Patricia Arquette (“Escape at Dannemora”) se las verán con debutantes de los Emmy como Aunjanue Ellis y Niecy Nash (ambas por “When They See Us”) en Mejor actriz en una miniserie o película. Pero la gran favorita es Michelle Williams (“Fosse/Verdon”) por su personificación de la bailarina Gwen Verdon.

Mahershala Ali es favorito a Mejor actor en una miniserie o película en los Emmy, donde enfrenta a Benicio Del Toro (“Escape at Dannemora”), Hugh Grant (“A Very English Scandal”), Jared Harris (“Chernobyl”) y Sam Rockwell (“Fosse/Verdon”), todos igualmente consagrados.

Christina Applegate (“Dead to Me”), Rachel Brosnahan (“The Marvelous Mrs. Maisel”), Julia Louis-Dreyfus (“Veep”) y Natasha Lyonne (“Russian Doll”) son el cuarteto principal en Mejor actriz en una serie de comedia.

Emilia Clarke (“Game of Thrones”), que compite con su “khaleesi” a Mejor actriz principal en una serie dramática, tiene enfrente nada menos que a Viola Davis (“How to Get Away With Murder”), Laura Linney (“Ozark”), Mandy Moore (“This Is Us”) y Robin Wright (“House of Cards”).

“Game of Thrones” se impone entre las Actrices de reparto en series dramáticas: Gwendoline Christie, Lena Headey, Sophie Turner y Maisie Williams están nominadas. Y lo mismo entre los actores: Alfie Allen, Nikolaj Coster-Waldeau y Peter Dinklage.

Emily Watson es candidata a Mejor actriz de reparto en una miniserie o película por su memorable interpretación de una científica nuclear en “Chernobyl”.

Ausentes. Los Emmy anotan a shows emitidos en Estados Unidos entre el 1 de junio de 2018 y el 31 de mayo de 2019, por lo que “Big Little Lies”, “Stranger Things” y “Euphoria” no son de la partida. Y “The Handmaid’s Tale” (“El cuento de la criada”) no fue nominada en las categorías principales }porque la temporada 3 fue estrenada a destiempo. Betty Gilpin es la única nominada por “Glow” (netflix) a Mejor Actriz Secundaria en una comedia, en una serie favorita del público desatendida por la crítica.

Y directamente afuera se quedó “Maniac” (fracaso de Netflix) que tenía a Emma Stone. El ex “Game of Thrones” Richard Madden tampoco fue tenido en cuenta por “Bodyguard“. Lo mismo que la última temporada de “The Big Bang Theory” (CBS), habitualmente favorita entre las comedias. Pero la gran decepción es la ausencia de “Homecoming” y su protagonista, Julia Roberts, una de las grandes apuestas de Amazon Prime Video.