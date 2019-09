“La envidia que nos tienen en Argentina”, dice el presidenciable favorito de Uruguay

Por Alejandro Rebossio

Desde Punta del Este.

El líder en las encuestas para las elecciones presidenciales de Uruguay del 27 de octubre, Daniel Martínez, del Frente Amplio, se refirió hoy en Punta del Este, en un evento ante empresarios, a la diversa realidad que vive su país, gobernada desde hace 15 años por esa coalición de centroizquierda, frente a nuestro país. “No sabés la envidia que nos tienen en Argentina”, le comentó Martínez al periodista que lo entrevistaba en la cumbre Inspiring Summit organizada en Enjoy Punta del Este. Aludía a las conclusiones de una reciente visita del ministro de Economía uruguayo, Danilo Astori, a Buenos Aires.

Terminó la conferencia y Martínez le pidió a un asistente que le diera un mate. Después habló con la prensa y le respondió a NOTICIAS, que le preguntó si teme que si gana la oposición, Uruguay termine con la Argentina de Mauricio Macri, así como lo sostiene la campaña de Evo Morales en Bolivia. “Macri tuvo el error de pensar que algunas cosas eran muy sencillas y se arreglaban con visión de la actividad privada. Yo vengo de la actividad privada, fui un exitoso empresario de la robótica y la tecnología, y te aseguro que no tiene nada que ver con administrar el Estado, con la complejidad que tiene. Siempre hay que buscar la excelencia, la mejor gestión de la administración pública, pero tienes otros resultados, no solo el económico, como la calidad de vida de la gente, dar oportunidades, eliminar los vestigios de pobreza, mejorar la educación”, comenzó por responder Martínez, que vencería en la primera vuelta pero sin los suficientes votos para evitar un muy difícil balotaje con el conservador Luis Lacalle Pou, del Partido Blanco.

“A veces escucho, quizá por estar tanto tiempo en la oposición y haber perdido la perspectiva, a algunos que hablan con un facilismo de que transformar el mundo fuera hasta casi mágico y me hacen acordar a alguna frase de Macri”, comentó este ingeniero que fue hasta abril pasado intendente de Montevideo y antes ocupó los cargos de ministro de Industria, Energía y Minería y presidente de la petrolera estatal Ancap. “Yo soy de los que no me alegra por lo que está pasando Argentina porque, en definitiva, ¿quién lo está sufriendo? El pueblo argentino. Ya sufrimos nosotros en 2002 una crisis descomunal y, por suerte, se han cambiado muchas cosas desde esa fecha. En 15 años yo diría: ‘¡Pa! ¡Lo que cambió el Uruguay a positivo! Por las cosas que se viven, por los indicadores”. Al terminar la rueda de prensa, soltó: “¡Vamo’ arriba!”.

En la conferencia, el entrevistador le recordó una frase que pronunció a Página/12: “Para la derecha uruguaya, la Argentina de Macri era el paraíso”. Martínez respondió: “Algunos buscarán borrar videos en redes sociales con el ministro de Hacienda argentino diciendo que eran el mejor equipo de Latinoamérica”. De hecho, el tercero en las encuestas, el economista Ernesto Talvi, candidato del Partido Colorado y que se define como liberal progresista, visitó a Macri y Nicolás Dujovne en plena crisis, en agosto de 2018, y definió al gobierno argentino como un “equipo formidable”. En 2015, cuando Macri venció en las presidenciales, Lacalle Pou lo felicitó y celebró que ambos países iban a “retomar relaciones normales”, pero en la campaña actual prometió adoptar medidas “a contramano” de lo que hizo el inquilino de la Casa Rosada.