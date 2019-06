Lacalle Pou: “Creo que al Frente no le daría un Ministerio”

Por César Bianchi

El despacho en la sede de Todos sobre Bulevar Artigas es austero, dominado por un escritorio nuevo y amplio. Las paredes están inmaculadamente blancas, hay un sillón para espera y un ventanal que da a la calle. Luis Lacalle Pou sólo revisa su celular para especificar cómo haría el famoso recorte del gasto estatal para lograr su “shock de austeridad” prometido. Invita un café y contesta todas las preguntas.

Acepta fotos aunque aclara -una vez más- que no le gustan, que no suele salir bien cuando posa. La charla, de 45 minutos, pasa por distintos aspectos del quehacer nacional y su plan de gobierno. Dice que Juan Sartori no le preocupa, pero sí lo sorprendió. Que ningún precandidato del Frente Amplio (FA) quiere hacerse cargo de este gobierno, que la economía está mal y cualquier aspirante al trono (criollo) debe empezar diciendo cómo arreglará la situación económica del país y paliará el déficit fiscal vigente. Se imagina un gobierno “de compromiso con la gente” donde tendrá en cuenta a dirigentes de varios partidos, pero no al FA, que ya ha tenido 15 años de administración.

Dice que las confesiones de Gavazzo le resultaron “asqueantes”, pero señala con dureza que el presidente Tabaré Vázquez fue “partícipe” del pacto de silencio. También aclara que un eventual gobierno suyo no dejaría de buscar a los desaparecidos.

Y apunta que tiene buena sintonía con el precandidato oficialista Daniel Martínez, líder en su interna y eventual contrincante en un balotaje, pero que habrá que ver si puede dominar a los radicales.

Noticias: Propone bajar el gasto, sin aumentar impuestos ni tarifas públicas, con un recorte del gasto estatal de 900 millones de dólares por año. ¿En qué áreas recortaría y en qué invertiría lo ahorrado?

Luis Lacalle Pou: El que quiera ser presidente de la República, primero tiene que decir cómo va a arreglar la situación económica del país. Repasemos la situación actual: con más deuda que van a afrontar nuestros hijos y nietos, con la inflación fuera del rango meta, con el desempleo creciendo -la cifra de hoy, 9,5%, la mayor de los últimos 12 años-, con récord de empresas en concordato, y podría seguir con números negativos como la cantidad de gente que vive en asentamientos. ¿Cuál ha sido el intento de solucionarlo por parte del gobierno del Frente Amplio? Con más impuestos y más aumentos de tarifas. Y está comprobado que no se solucionó, entre otras cosas, porque cada vez aumenta más el gasto, salvo la retracción económica que se está viviendo. El camino de más impuestos y más tarifas lo que va a generar es más desempleo y más cierre de empresas.

Noticias: ¿Cuáles son sus medidas concretas para aliviar la situación fiscal (hoy tenemos un déficit fiscal de 4,5%) y generar empleo?

Lacalle Pou: Es el camino del ahorro. Es un camino de respeto a los dineros de la gente. ¿Por qué dar una cifra específica? Porque nos quisimos comprometer con los ciudadanos. Autoimponer una cifra obedece a un estudio de presupuesto, un estudio de la Rendición de Cuentas, y tiene un aval de un informe del BID del año pasado. El BID dice que Uruguay tiene una ineficiencia del entorno de los 2.000 millones de dólares, 3,7% del PBI. Gran parte de esas filtraciones son sociales. O sea que justamente el dinero que debería ir hacia los que más necesitan, no les está llegando. Entonces, lo primero que hay que hacer es ahorrar. 900 millones de dólares decimos nosotros. Es gastar menos y gastar mejor, pero después de eso, ¿qué se va a hacer con ese dinero ahorrado? Volcarlo al déficit. El otro día cuando le preguntaron a Azucena (Arbeleche, eventual ministra de Economía de Lacalle Pou) a cuánto se podría llevar el déficit, ella dijo una cifra estimada de 2,5%, es un número conservador pero lógico.

Y por otro lado: ¿cómo hace esto para reactivar la economía? Elegimos algunos elementos para empezar: las tarifas públicas y la electricidad en particular. ¿Por qué? Porque los servicios técnicos y hasta el propio sindicato de la UTE han dicho más de una vez que hay lugar para rebajar hasta un 10% o más las tarifas. Y el otro elemento donde queremos hacer un hincapié muy fuerte es el combustible. Allí tenemos dos medidas: la libre importación de combustible, y al mismo tiempo poner a Ancap en competencia, que deje de ser monopólico para que mejore. Tenemos algunos elementos para estimular a las pequeñas y medianas empresas. Entendemos que las PYMES mueven el país todos los días. Tenemos la intención de hacer un esfuerzo fuerte en la primera vivienda para la gente de menores recursos. Tenemos que hacer un esfuerzo en el sector agropecuario para tener menos impuestos ciegos y más impuestos a la ganancia o a la renta. Y eso va a estimular un círculo virtuoso que va a generar más inversión y más trabajo.

Noticias: Me queda claro en qué áreas invertiría, pero no me queda claro de dónde recortaría…

Lacalle Pou: Básicamente, (recortaremos en) el gasto en salarios. En 2017 se generaron bajas de funcionarios públicos: 26.166. Nosotros pretendemos no llenar el 21% de esas vacantes. Se ahorraría en el entorno de los 100 millones de dólares. Dos: servicios no personales. Son contratos de servicios que se ejecutan con especificaciones que muchas veces no reflejan las reales necesidades del servicio, que no se controlan debidamente y se prolongan en el tiempo. Ahí asumimos que la economía puede ser de 132 millones de dólares. Otro punto (donde recortar): gerenciamiento de obra pública. A la obra pública, por imprevistos se le suele agregar un 10% y ese 10% se termina ejecutando sin perjuicio de los imprevistos que después aparecen. Ahí podríamos ahorrar -por mayor profesionalización y contralor- 100 millones de dólares. Empresas públicas: hablamos de hacerlas más eficientes, de cambios más estructurales en sus negocios más relevantes, dejar de lado los negocios accesorios, evitar gastos superfluos. Ahí cabe un ahorro muy grande, en el entorno de los 348 millones de dólares. Y después hay otras líneas de ahorro, que son en tres áreas, que estimamos 200 millones de dólares más. Se refieren a compra de bienes de consumo, de suministro, transferencias, la resolución temprana de juicios del Estado…. Y ahí calculamos que son 220 millones de dólares más.

Noticias: Al oficialismo le rechina la expresión “shock de austeridad”…Tanto Danilo Astori como José Mujica han criticado su medida de recorte.

Lacalle Pou: Al oficialismo le rechina todo aquello que sea para gestionar mejor el dinero. Astori dijo que yo era un irresponsable. Un amigo mío siempre dice: “el burro hablando de orejas”. Astori, que es el gran responsable -conjuntamente con dos presidentes de la República- de haber dejado la situación en que deja el país, a pesar de la bonanza económica, no puede decir que yo soy irresponsable cuando le estoy diciendo a la gente que le voy a cuidar sus recursos. Lo de Mujica no me extraña: no se olvide que prometió “un gobierno honrado y un país de primera”. Todos los precandidatos del FA participaron del gobierno, como senadores, ministros, presidentes de entes, presidente del BCU… Nadie puede decir “yo no fui”. Ahora, si critican esto, ¿qué es lo que van a hacer ellos? Que lo digan. O no lo saben o no se animan.

Noticias: ¿Cuál es el problema más urgente de los uruguayos?

Lacalle Pou: Los problemas son todos aquellos que de alguna manera retaceen la libertad en el corto, mediano y largo plazo. A decir: la seguridad, la gente tiene temor a un daño personal, a un daño familiar, a sus bienes, y eso a los uruguayos les ha hecho cambiar su forma de vida en muchos aspectos. El tema del trabajo es acuciante. No sólo para aquel que perdió el empleo, también la preocupación por no conseguir otro. Mucha gente que tiene entre 40 y 45 años perdió el trabajo y sabe que es muy difícil reengancharse en el mercado moderno, y sobre todo en los pueblos del interior, ya que cuando el sector agropecuario se empieza a achicar y primarizar (o sea, no hay más procesos de industrialización), ahí se nota enseguida.

(Veo) muchos padres preocupados por la educación de sus hijos. Para algunos sectores de la sociedad la educación no es una herramienta que se sienta como necesaria. ¿Por qué? Porque no la asumen como fuerza de cambio. Y ahí tenemos un problema. Entre otras cosas, porque muchas veces es cierto. Muchas veces en Montevideo o zona metropolitana, el centro educativo que tenés cerca no es un lugar donde puedas crecer. Es más, hay como una estratificación en algunos barrios, donde te dicen: “Yo por más que estudie y me esfuerce, no voy a conseguir un laburo más que hacer tal cosa”. Y eso achata, eso no genera esfuerzo. Desde el lado del gobierno, hay que cambiar la educación. Vamos a hacer una fuerte apuesta a habilidades en ciencia, tecnología, ingeniería y matemática. Viene por ahí la cabeza: el mundo moderno y la capacidad de adaptarse a las situaciones nuevas, y adquirir un conocimiento que todos los días se genera.

Noticias: Ha sido muy crítico con la política de seguridad e insistido con la remoción de Eduardo Bonomi. ¿Por dónde pasaría su política de seguridad?

Lacalle Pou: Yo soy crítico del abordaje de todos los gobiernos del FA con respecto a la seguridad humana, y sobre todo a la seguridad pública. Creo que hay una concepción ideológica equivocada que muchas veces ha atado la pobreza a la delincuencia, y pierden de vista que los delincuentes más famosos del mundo son multimillonarios. La primera medida de seguridad del FA en el gobierno fue la Ley de Humanización Carcelaria, liberación injusta de presos. En Uruguay ya existía la libertad anticipada y la visita a las cárceles, que de alguna manera era subjetiva, no liberaba a cualquiera sino a los que realmente se lo merecían. Bueno, ellos liberaron unos 700 presos injustamente. El segundo fue derogar el decreto 690 que permitía pedir la cédula, de ahí a la fecha ha habido un error tras otro, salvo algún esbozo que era una combinación de una acción policial con el tema social como fue el Plan Siete Zonas o lo que ahora está tratando de hacer (Gustavo) Leal

¿Qué hace falta? Un respaldo legal, simbólico y moral a la Policía. Hoy con cualquier policía que hables te va a decir que no sienten ningún respaldo. Después, el respaldo legal: la legítima defensa la pide el propio sindicato de policías. Hoy los lugares donde la Policía va a reprimir el delito o mantener el orden son territorios que dominan los delincuentes y donde la delincuencia le tira a matar a la Policía, y la Policía muchas veces está en franca desventaja. El despliegue territorial y táctico fue malo, para mí la regionalización de la Policía fue un grave error. Demográficamente obvio que a algunas comisarías habría que aggiornarlas, porque se ha movilizado la población, pero las comisarías tienen que ser el lugar desde donde se dispara un procedimiento. Un policía con cara, con conocimiento, con ronda, la Policía Comunitaria que cumplía un rol importantísimo, la investigación y la Inteligencia policial como forma de prevención y de rápida llegada a la comisión del delito. El 80% de la acción policial del mundo es intelecto y un 20% músculo, por eso las razzias carecen de sentido. El PADO está bien intencionado pero mal aplicado: no pueden saber los vecinos que va a estar el PADO de tal hora a tal hora. La aplicación del PADO tiene que ser aleatoria, la táctica debe ser que todos los días pienses que pueden estar en la esquina de tu casa.

Noticias: ¿Rescata alguna de las propuestas de Jorge Larrañaga en la reforma constitucional que propone desde su campaña Vivir sin miedo?

Lacalle Pou: Creo que los temas penales son atendibles. Me refiero a la cadena perpetua revisable, y habría que ver el tema de los allanamientos nocturnos, habría que verlo bien… no me termina de convencer, pero habría que verlo bien. Lo de sumar militares a la calle está bien inspirado, pero creo que ya tenemos una Guardia Republicana con una fuerte presencia, con alto poder de fuego y un buen entrenamiento.

Noticias: Ha anunciado que en caso de ganar, realizará auditorías en cada ministerio. ¿Por qué ¿Qué panorama se imagina encontrar?

Lacalle Pou: No hay que ver las auditorías como una caza de brujas. Creo que es de orden desde el momento que habrán pasado 15 años, tres períodos de un único partido, y hay que decirle claramente a los uruguayos cuál es la situación en cada uno de esos organismos e instituciones. La profundidad de las auditorías dependerá de la apertura o no que tenga el gobierno en su proceso de transición. Te cuento mi sueño: lunes 25 de noviembre, a las 15 horas el presidente en ejercicio, Vázquez, recibe al presidente electo en Torre Ejecutiva. Si Vázquez manda la orden a todos sus ministros a dar la mayor información, la transición será mejor y requerirá de auditorías menos profundas. Si actúa de manera hermética, las auditorías serán más profundas.

Noticias: En Apuesta D10 de Universal me aseguró que se había arrepentido de un “error humano”, más que error político, en referencia a haber dicho en una entrevista con TV Ciudad que en caso de ser gobierno no se dedicaría a buscar los restos de desaparecidos. ¿Hoy piensa distinto?

Lacalle Pou: Era la campaña de 2014. Enseguida que terminó esa entrevista llamé a tres personas que tienen sus padres asesinados y desaparecidos. Les dije lo que había dicho, que me sentía mal y les pedía disculpas porque no era realmente mi sentir, y los tres me dijeron que estaba todo bien, que me conocían. Yo creo que Uruguay tiene que dar vuelta la página, la sociedad tiene que dar vuelta la página. Sin perjuicio de lo cual, y aquí está el error humano: el error sería prohibirle a los familiares que satisfagan su necesidad de saber dónde están los restos de sus familiares.

Noticias: O sea que en un gobierno suyo, ¿se seguirían buscando a los desaparecidos?

Lacalle Pou: Sí, sí, sí…

Noticias: Las encuestas lo dan como claro ganador de la interna. Ha dicho que, como estrategia, prefiere “sobredimensionar las amenazas y subvalorar las fortalezas”. ¿Cómo se traduce eso?

Lacalle Pou: Primero, no dar la interna por ganada. Al decir de Pablo Da Silveira: “Hay que prepararse como si fuéramos a ganar, y trabajar como si fuéramos perdiendo”. En los procesos electorales, lo que uno construye en siete años, lo podés tirar por la borda en un instante.

Noticias: ¿Por qué no ha querido debatir con ningún precandidato blanco?

Lacalle Pou: Yo acepté debatir con Martínez -tuvimos dos o tres, y la última él prefirió que no-, iba a debatir con Mujica en Búsqueda, que aceptó y después dijo que no, debatí con el Dr. Sanguinetti, y había aceptado debatir con los compañeros… pero lo medité nuevamente y me pareció que no era el momento oportuno por alguna rigidez, por alguna rispidez.

Noticias: ¿O porque va ganando en las encuestas?

Lacalle Pou: Y bueno, alguien lo puede pensar. El tema es que me crea o no.

Noticias: ¿Le preocupa el crecimiento exponencial de Juan Sartori en las encuestas, sabiendo que hay un margen de error de entre 8 y 10 puntos porcentuales?

Lacalle Pou: Preocuparme, no me preocupa. Sorprender, puede ser. Naturalmente lo que había, era un espacio de crecimiento para un candidato, más por fuera del sistema político. Cuando tú analizás las encuestas y las segmentás por interés político, a medida que crece el desinterés en la política, ahí (él) tiene un electorado más importante. Hay que ver -y esto es para todos, no sólo para Juan- el nivel de involucramiento que tiene la gente que dice que nos va a votar… Si el 30 de junio con frío, con lluvia, con Copa América, realmente va a ir a votar.

Noticias: ¿Armaría un gobierno de coalición? En tal caso, ¿sería respetando cuotas políticas o con qué criterio formaría su gabinete?

Lacalle Pou: Yo le llamo al próximo gobierno: un gobierno de compromiso con el país. No un gobierno tradicional, clásico, de coalición entre políticos. Gran parte de las medidas que necesita nuestro país son de sentido común. La suma de partidos que piensen con sentido común y se comprometan con la gente va a conformar un gobierno. Yo estoy pensando en un gobierno entre tres, cuatro o cinco partidos políticos. Si me toca ser el candidato del Partido Nacional, voy a buscar las coincidencias entre los distintos programas y no las diferencias. Con respecto a la cuota política o no, lo que me parece inconveniente es adjudicar ministerios por partido político. El ministro puede ser colorado y el subsecretario blanco, el ministro puede ser del Partido Independiente y el subsecretario blanco. Al FA no creo que le dé un ministerio… No creo porque el Poder Ejecutivo tiene que tener un respaldo en el Poder Legislativo. Y sería irrisorio pensar que el FA va a acompañar un presupuesto, va a acompañar un gobierno… Sí creo que hay algunos funcionarios (no muchos) de esta administración, que los mantendría.

Noticias: ¿Cómo se lleva con Daniel Martínez? ¿Cree que pueden llegar a tener entendimiento si usted llega a ser gobierno, o si él llega a ser gobierno? Por lo menos más afinidad que con Vázquez…

Lacalle Pou: Eso seguro, no es muy difícil. Yo tengo un buen trato personal (con Martínez), pero no nos olvidemos que cada uno representa a un partido político. Y hay que ver cuánta libertad tiene Daniel Martínez -espero yo, desde la oposición- para incidir sobre los radicales, sobre el MPP, el PCU… Con Daniel Martínez tengo un buen trato. Yo creo que hay que tener diálogo, lo que no quiere decir coincidencias. En algunas cosas el país no puede avanzar con una mitad más uno, sobre todo en temas internacionales. Tiene que haber una fuerte cohesión nacional, tiene que haber mucho diálogo. Pero el diálogo tiene que llevar a hechos.

Noticias: ¿Cuál sería su primera medida de gobierno?

Lacalle Pou: La primera medida de gobierno va a ser una ley de urgente consideración que no va a tener menos de 300 artículos, con temas educativos, sindicales, temas de seguridad pública, temas de salud, de combustibles. Como una súper ley, casi casi presupuestal, porque por ley no puede ser de materia presupuestal.

SILENCIO: Vázquez y el pacto

Noticias: ¿Qué le dejó el caso Gavazzo? ¿Qué conclusiones sacó de las confesiones de éste, las derivaciones de la nota que publicó Leonardo Haberkorn en El Observador y la entrevista que le realizó Paula Barquet a Gavazzo para El País?

Lacalle Pou: Empecemos por lo positivo: lo importante que es tener periodismo de investigación en Uruguay. Estamos hablando de Gavazzo por Haberkorn, sino, no estábamos hablando de Gavazzo. Había un pacto de silencio, notoriamente lo había. Porque el fuego no llegó a los Tribunales de Honor, el fuego no llegó al Ministerio de Defensa, el fuego está en la Torre Ejecutiva y a mí nadie me va a hacer creer que el fuego llegó al secretario del presidente (Miguel Ángel Toma), el fuego llegó al presidente. Y por algunas cosas, quizás históricas, o vaya a saber por qué había un pacto de silencio…

Noticias: …¿del cual fue cómplice Vázquez, dice?

Lacalle Pou: Fue partícipe el presidente de la República, ah, por supuesto. Nadie me lo saca de la cabeza. La otra vez el senador (Javier) García preguntaba: ¿cuántos expedientes llegan a Torre Ejecutiva sobre Gavazzo? El fallecido exministro de Defensa, (Jorge) Menéndez informó por carta que fue con dos asesores jurídicos a Presidencia. ¿Alguien va a creer que no sabían lo que decía ahí en el expediente? Toma sabía, y si Toma sabía, sabía el presidente. La primera acción que debería haber tomado, por lo menos, es que Toma no entre más a Torre Ejecutiva, cosa que no pasó.

¿Qué nos deja? La confesión de crímenes aberrantes en nuestro país. Y de torturas que tienen la doble cobardía: haber torturado y haber mentido para que sea responsable otra persona. Son situaciones asqueantes.

Noticias: ¿Por qué no dio su voto para aprobar el pedido de venia del Ministerio de Defensa para que se pase a retiro obligatorio a los generales que participaron del Tribunal de Honor que analizó la situación de Gavazzo y Silveira?

Lacalle Pou: Porque los generales actuaron de acuerdo a lo que les manda la ley orgánica. Ellos trasladaron la información a su superior, y su superior trasladó la información al Poder Ejecutivo. Creo que actuaron en cuanto al nivel de información que están exigidos.