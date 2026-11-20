La institución cultural celebrará en 2027 sus 75 años con una temporada que reunirá a solistas internacionales destacados y formaciones europeas en el Teatro Colón. Entre mayo y noviembre, el ciclo ofrecerá ocho conciertos dedicados a distintas épocas y expresiones de la música clásica. La apertura será el lunes 10 de mayo con Nelson Goerner. El pianista argentino, de sólida carrera internacional, inaugurará la programación con un recital cuyo programa aún no ha sido anunciado. Su presencia aporta una marca local a una temporada integrada, en su mayor parte, por artistas y conjuntos extranjeros.

El 14 de junio llegará la Kammerakademie Potsdam, con el francés François Leleux como oboe y director y el suizo Emmanuel Pahud en flauta. El encuentro de dos destacados instrumentistas con la formación alemana será una de las citas centrales del año. El 5 de julio actuará la Dresdner Philharmonie, dirigida por la maestra de capilla noruega Tabita Berglund, con el joven violinista brasileño Guido Sant’Anna como solista.

Tras el receso de invierno, el 30 de agosto se presentará la Luzerner Sinfonieorchester. Bajo la batuta del alemán Michael Sanderling, la agrupación suiza tocará junto a la violonchelista rusa Anastasia Kobekina. El 6 de septiembre será el turno de Alexandra Dovgan, pianista rusa que comenzó a llamar la atención desde muy joven y que hoy desarrolla una carrera en

escenarios europeos.

La música de cámara tendrá su espacio el 27 de septiembre con el conjunto alemán Minguet Quartett y su compatriota, el violonchelista Reinhard Latzko. El 18 de octubre llegará la Orchestre Révolutionnaire et Romantique, bajo la dirección del español Pablo Heras-Casado. Especializada en la interpretación con criterios historicistas de obras de los períodos clásico y romántico, la formación ofrecerá otra perspectiva sobre el sonido orquestal.

El cierre, previsto para el 15 de noviembre, estará a cargo de la Internationale Bachakademie Stuttgart, con la Gaechinger Cantorey y la dirección de Hans-Christoph Rademann. Especializada en el universo de Johann Sebastian Bach, pondrá en primer plano la música vocal e instrumental del Barroco.

El Mozarteum Argentino, fundado en 1952, reafirma una programación que mantiene la impronta de excelencia que durante décadas condujo Jeannette Arata de Erize, siguió con la asesoría artística de Gisela Timmerman y hoy, con Denise Timmerman, reúne figuras consagradas junto a agrupaciones de referencia. Además, continuará con el ciclo gratuito de Conciertos del Mediodía y las becas que permiten a promisorios músicos continuar con su perfeccionamiento.