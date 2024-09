Día del vegetarianismo: dónde comer los mejores platos

El 1 de octubre, en todo el mundo, el Día Mundial del Vegetarianismo. En 1977, la Sociedad Vegetariana de Norteamericana estableció esta celebración y, en 1978, fue ratificada por la Unión Vegetariana Internacional, para promover los beneficios de la alimentación vegetariana y el respeto a los animales.

Octubre es considerado como el “Mes de la Conciencia Vegetariana”, que finaliza el 1 de noviembre con el Día mundial del Veganismo. También inicia la Semana Vegetariana World Vegetarian Week (WVW) que coincide con los primeros siete días de octubre de cada año, periodo en el cual los seguidores se comprometen a no comer carne ni pescado.

Sin la necesidad de convertirse a este estilo de vida, en Buenos Aires existen diversos restaurantes que ofrecen diversos platos, desde desarrollados con suculentas entradas con berenjena hasta platos fuertes donde los hongos. La alimentación basada en plantas suele ser calificada como una tendencia moderna.

La conciencia vegetariana tiene sus raíces en civilizaciones antiguas, como la India y ciertas regiones del Mediterráneo, donde era común hace más de 2.500 años atrás. En la actualidad, esta comunidad ha ganado seguidores en los últimos años y ya cuenta con unos 375 millones de integrantes en todo el mundo. En Argentina, el cambio ha sido más gradual, más del 20% de la población ya adaptó su estilo de vida al vegetarianismo.

CASA SÁENZ - Echeverría 2102 (Belgrano) y República Árabe Siria 3001 (Palermo)



Cuando se trata de opciones vegetarianas, Casa Sáenz, que posee dos sedes en la Ciudad de Buenos Aires, tiene los motores listos: todas sus guarniciones respetan las reglas de este estilo de alimentación. Como plato principal, Ximena Sáenz, su dueña, recomienda las gírgolas, un tipo de hongo comestible, como plato principal. Rodeados de un ambiente atractivo y acogedor, los comensales también pueden disfrutar de entradas como la berenjena con straciatella, el tomaticán y el boniato con patagonzola.



MESS - Los Crisantemos 392 (Del Viso)



Más de la mitad de los platos que componen la carta de Mess resaltan la entidad y la fuerza de la materia prima vegetal. Esta propuesta está fundamentada en los sabores tradicionales del Medio Oriente. Como afirman Celeste Rizian y Guido Casalinuovo, “la gastronomía a base de carnes dejó de ser un referente y hoy, entre tanta autoría y capacidad, los vegetales, las legumbres, cereales toman el papel que merecen”. Platos como la berenjena ahumada con salsa de sésamo negro y nueces garrapiñadas, que sorprende con su explosiva combinación de acidez y dulzor, son un claro ejemplo de esta creencia.

Si hablamos de clásicos, el milhojas de papa toma el centro del escenario. Se trata de una preparación que dispone de un equilibrio perfecto entre texturas diferentes: crocante por fuera y tierno por dentro. Para realzar sus sabores, el equipo de cocina lo acompaña con una emulsión de harissa y coriandro encurtido.



MUSGO- Nicaragua 4758 (Palermo)



Musgo, especialista en la cocina patagandi, se renueva y lanza su menú especial para veganos y vegetarianos. Quienes siguen estos dos tipos de alimentación tienen cinco opciones para elegir. Con el inconfundible toque asiático de la salsa tonkatsu, las berenjenas fritas son una explosión de sabor.

Los sabores del plato de hongos negros, melena de león y pak choi también se combinan de una forma única para un viaje directo a Asia, mientras que el preparado de verduras, arvejas y miel ofrece una composición dulce. La coliflor con piel de papa y maní aporta una fiesta de texturas, y el zucchini, remolacha y jengibre crean un plato fresco y revitalizante, ideal para combatir las temperaturas en ascenso de la primavera y el verano.

ALCANFOR - Aguirre 949 (Villa Crespo)



Un menú acotado no significa que no haya lugar para las opciones vegetarianas, y Alcanfor es una prueba de ello. Julián Galende, el creador de este restaurante ubicado en Villa Crespo, explica que cuatro de las seis entradas están protagonizadas por algún vegetal.

Algo similar ocurre con las principales y los postres, donde al menos una de las opciones son aptas para veganos. Galende pone como ejemplo los espárragos acompañados con ricota de almendras, quinotos en almíbar y taco de reina y las endivias braceadas con una salsa de mandarina en la que se aprovecha toda la fruta. Por último, pero no menos importante están los alcauciles confitados con un preparado de queso de cabra eneldo, alcaparras y la sorpresa crocante de los chips de ajo.