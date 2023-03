Top10 sándwich: tres clásicos argentinos entre los diez más ricos del mundo

“Una enciclopedia de sabores, un atlas mundial de platos tradicionales, ingredientes locales y restaurantes auténticos”, es la principal premisa del portal gastronómico TasteAtlas que recopila información con base en las opiniones de usuarios de todo el planeta. La plataforma culinaria elaboró un listado detallado con los sándwiches más sabrosos del mundo.

En el listado The Best Sandwiches in the World, un dato sorprendente se verificó en el ranking. Dentro del top ten de la nómina, aparecen tres clásicos representativos del país. Dentro del podio, en el puesto número tres, aparece el sándwich de lomo. Un bocadillo clásico de la gastronomía urbana argentina.

Completando las otras dos posiciones albicelestes, se encuentra el reconocido choripán en la séptima ubicación y el sanguche de milanesa en la novena clasificación. Dos platos simbólicos de la comida rápida, dentro del mundo de los bocadillos recubiertos con dos rebanadas de pan.

“Hemos catalogado más de 10.000 alimentos y bebidas, y aún quedan decenas de miles por investigar y cartografiar. Los populares, así como los sabores y aromas olvidados de cada ciudad, región y pueblo del mundo”, destaca la plataforma especializada en platos populares e internacionales.

El primer puesto se lo llevo el tómbik turco, también llamado gobit kebab, es una variedad de döner kebab donde la carne desmenuzada se rellena en un pan plano en forma de bollo. El pan tiene un exterior crujiente y un interior suave. El emparedado se sirve con ingredientes adicionales, como tomates, cebollas, lechuga u otras verduras y salsas variadas.

Le sigue la butifarra peruana, un sándwich esencial que originalmente consistía en un bollo blanco crujiente relleno con jamón picante con infusión de ajo, salsa criolla, lechuga, rábanos y chile. Continúa en el listado el primer representante nacional, el emparedado de lomo, un sándwich con un filete de carne vacuna en rodajas finas, tomates, cebollas, lechuga, mayonesa, salsa chimichurri, jamón y queso.

El Spiedie es un ícono culinario de Binghamton, Nueva York, un sándwich que consiste en un panecillo italiano que se rellenan con cubos de pollo, cerdo o cordero marinados. El sándwich ganó popularidad durante la Segunda Guerra Mundial. La tendencia asiática cierra el quinto lugar con el Bánh mì de cerdo asado vietnamita. El cerdo se asa con una gruesa capa de sal y especias y se prepara con una combinación de mayonesa, zanahorias, pepinos y cilantro.

La sexta posición es para el roll de langosta, una especialidad estadounidense del estado de Maine que consiste en carne de langosta cocida que se rocía con mantequilla derretida y se coloca en largos rollos de pan de viena. La comida callejera argentina por excelencia, unión del término de dos palabras “chorizo” y “pan”, consiste en un chorizo, con una variedad de condimentos, en dos rodajas de pan, el plato logró el séptimo casillero.

Toast Skagen es un sándwich abierto sueco que se sirve como aperitivo, se encuentra octavo en el ranking. Se elabora con pan blanco, gambas, mayonesa, mostaza Dijon, huevas de pescado blanco, eneldo, limón y mantequilla. El noveno puesto es para el sándwich de milanesa, el más popular de los street foods argentinos. Finalmente, la arepa venezolana, uno de los bocados más versátil de la cocina latinoamericana, cierra el top ten.