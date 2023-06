Colores Millonarios: cómo es la muestra fotográfica fútbolera de River Plate

“Surgió el proyecto con la idea de realizar un cruce entre arte y cultura popular. La idea de realizar una serie fotográfica sobre la historia de las camisetas de fútbol se presentaba casi como un tema lógico para producir en el contexto de Argentina, teniendo en cuenta el valor que posee como prenda apropiada por la gente en lo cotidiano y que se ha convertido en el último siglo en una herramienta de identidad colectiva y objeto de culto. Se eligió a River ya que posee una bibliografía bien desarrollada con el libro “La camiseta de River”, de Javier Maluf, el cual no solo muestra la evolución de la camiseta, sino que lo acompaña con una investigación de contexto histórico bien documentada”, describió el fotógrafo Leandro Allochis, autor de la muestra “Un Siglo de Héroes. Fútbol, identidad y mitología en las camisetas de River Plate”.

La exposición artística se está llevando a cabo en el Museo River Plate, ubicado en avenida Figueroa Alcorta 7509, en donde se exhibe la evolución de la camiseta millonaria a través del tiempo. En ese aspecto, resulta un caso destacable en la historia de la indumentaria moderna, presentándose como una prenda colectiva que atraviesa generaciones, clases sociales y territorios. La exhibición está desarrollándose hasta el 15 de agosto, de lunes a domingo, en el horario de 10 a 19 hs.

“La muestra fotográfica permite ver esa evolución del fútbol criollo que nace como una actividad de club de barrio de inmigrantes que luego llega a profesionalizarse y convertirse en un espectáculo masivo. La elección de las camisetas de la serie debía mostrar los modelos emblemáticos y más recordados, pero también develar una diversidad no muy conocida de ese universo, ya que, como otros clubes, River vistió diseños y colores inusuales como el azul, el verde, el celeste y hasta el lila en los años 70”, explicó Allochis.

“La muestra se presenta como parte de una concepción que a lo largo de estos años se ha desplegado y fortalecido en el Museo River: actividades que conectan con la historia del Club, y la del fútbol en general, con el arte y la cultura en sus variadas y distintas dimensiones. Los clubes son no solo transmisores de cultura, sino parte de la cultura y del patrimonio nacional. Esta muestra es de gran valor por su calidad artística, pero también porque se enmarca en dicho camino, pensando y mostrando las camisetas como mantos de pasión y trazos de historia riverplatense”, señaló Rodrigo Daskal, presidente del Departamento de Museo, Trofeos e Historia del Club Atlético River Plate.

“La serie fotográfica tenía dos objetivos; por un lado, poder ver por primera vez camisetas antiguas como nuevas y vestidas por modelos que emulan estéticas y peinados de cada década del siglo XX. Pero también se dirigió a los modelos para que posaran a modo de próceres, recuperando fórmulas de representación de la historia del arte, especialmente del Renacimiento. Es decir, que la forma en que han sido retratados los jugadores transmite un significado: gloria, poder y jerarquía", manifestó el artista y docente, autor del libro “El Cuerpo Simbólico” (2017) e investigador del Museo de la Historia del Traje y colaborador de la prestigiosa Parsons The New School for Design (New York) y la Universidad de Palermo.

Finalmente, Allochis concluyó: "La camiseta de fútbol no es una vestimenta cualquiera; es usada por jugadores e hinchas a modo de estandarte, de bandera que marca la orgullosa pertenencia a un grupo y que porta los valores y triunfos de un equipo, su historia, su dinastía y su genealogía. Claramente, la camiseta de fútbol es la prenda más icónica del siglo XX, mediante la cual la cultura popular actualiza el tradicional culto a los héroes”,