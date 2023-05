¿Cómo es “Fortuna”, la novela que ganó el Premio Pulitzer?

“Fortuna”, la novela del escritor argentino Hernán Díaz, que ganó el Premio Pulitzer de Ficción de este año; es la historia de un financista, de su matrimonio, sus millones y su papel en la sociedad. Pero es también un tratado sobre la ficción, un muestrario ejemplar del modo en que las versiones construyen la realidad.

Andrew Bevel se llama el protagonista de esta historia, un empresario brillante que tiene al mercado de valores de Nueva York “comiendo de su mano”. Tan grande es su influencia en las cotizaciones, que muchos lo consideran el artífice de la crisis de 1929. Mildred, su mujer, está dedicada a las actividades filantrópicas en relación con el arte. Ambos son discretos y esquivos en lo que a la vida mundana toca. La sociedad entera de su época fantasea con su intimidad, sin lograr saber muy bien cómo son y de qué forma viven.

Lo particular del libro, es que está contado en cuatro partes, narradas por personas diferentes. Y constituye por sí mismo un “spoiler” explicar quiénes son esos cuatro supuestos autores de los textos, que darán diferentes versiones del destino de Andrew y Mildred.

Basta decir que el modo en que se construye una fortuna es un tema fundamental en el relato y también, el rol de las mujeres, en un segundo plano respecto de los “grandes” hombres de la historia.

La novela tuvo, desde su aparición el año pasado, un éxito increíble. Fue incluida por The New York Times y The Washington Post entre los mejores libros de 2022. Se publicó en español en marzo, por el sello Anagrama. Actualmente, en está en etapa de producción una serie que tendrá como protagonista a Kate Winslet, por HBO.

Antes que “Fortuna”, Díaz había escrito “A lo lejos”, una novela a la que le fue muy bien en Estados Unidos y que logró también ser finalista de los premios Pulitzer.

Hernán Díaz, que nació en la Argentina pero vive desde hace 25 años en Norteamérica, contó que cuando supo la noticia, mientras comía algo en un bar, tuvo que salir a la calle a llorar en la vereda, para no hacer papelones adentro.

El escritor acababa de regresar a Nueva York desde la Argentina, donde estuvo presentando la novela en la Feria del libro.