Dos sobrevivientes de Carmen de Patagones protagonizan una película

Carmen de Patagones, Buenos Aires. Instituto N° 202 "Islas Malvinas", 28 de septiembre de 2004, 7.35 AM. Un alumno de 15 años fue a la escuela, como todos los días. Pero ésa no sería una jornada más. Después de formar e ingresar al aula, Junior sacó una pistola de su mochila que pertenecía a su padre, exmiembro de La Prefectura Naval Argentina. En un abrir y cerrar de ojos, el joven comenzó a dispararles a sus compañeros. El saldo: tres adolescentes muertos y cinco heridos de gravedad. La tragedia conmocionó al país entero y hoy, 16 años después, el cineasta Javier Van de Couter (“Mía”) llevó a la pantalla grande “Implosión”, una ficción que parte de aquel terrible hecho. La película estrenó en el festival BAFICI donde obtuvo el Gran Premio del jurado. En breve formará parte de las carteleras en los cines locales.

Los protagonistas de “Implosión”

Pablo Saldías y Rodrigo Torres fueron víctimas de la masacre. Los amigos estuvieron en ese curso donde ocurrió la pesadilla. Vivieron en primera persona el ardor y el dolor de lo inexplicable. Resultaron heridos. Pero la vida quiso que sobrevivieran y que luego de más de tres lustros tomaran el coraje y eligieran protagonizar este film. Un dato de color: los ex estudiantes y el director de la coproducción argentina-chilena comparten algo: todos son oriundos de aquel pueblo bonaerense.

Las buenas intenciones de Javier impulsadas desde el respeto y las ganas de contar qué fue lo pasó en esa institución, por parte de los dos exalumnos, convirtió a la propuesta cinematográfica en una realidad tangible. “Percibimos en Javi mucho amor y mucho cuidado y por ello confiamos”, afirma a NOTICIAS Rodrigo. Si bien ninguno de los dos posee formación actoral, ambos aceptaron el riesgo y se sumaron al rodaje.

Implosión: de qué se trata

La película toma a la tragedia de Carmen de Patagones como base y desde allí desarrolla una historia fundamentada en una situación imaginaria: los dos sobrevivientes quieren encontrarse con Junior, aunque no sepan muy bien para qué. Tal vez para matarlo, tal vez para preguntarle por qué hizo lo que hizo. Para eso, los excompañeros, ya adultos, inician un viaje de 900 kilómetros. Su destino será La Plata, ciudad en donde el autor de los homicidios permaneció luego de que la justicia lo declarara inimputable y decidiera internarlo en un instituto psiquiátrico para menores de edad, en la localidad de Ensenada.

Pablo y Rodrigo se interpretan a sí mismos, pero construyen desde su intimidad un personaje. “El guion está basado en algo que no va a pasar. Fui dirigido y por ello tuve que adoptar actitudes que no tengo en mi vida real. Por ejemplo, yo no soy violento y hay una escena en donde golpeo a un supuesto Junior”, cuenta Pablo. Durante la travesía, los protagonistas conocen a diferentes personas que, poco a poco, los conducen a su objetivo.

El film se pregunta, entre otras cosas, dos cuestiones muy concretas. Primero, ¿de quién fue la culpa? ¿Quién es el responsable de las tres muertes? “Yo no sé quién tuvo la culpa. Podemos responsabilizar a Junior, a su familia, al gabinete de la escuela o a la educación en general. No lo sé. Lo que sí tengo en claro es que él tenía un problema y que nadie lo ayudó”, reflexiona Pablo. En el mismo sentido, Rodrigo señala que Junior fue una víctima más de la sociedad y de su seno familiar.

En el mundo imaginario de “Implosión”, ellos poseen sed de venganza o de explicaciones. En el mundo real, ambos manifiestan haber perdonado a su compañero y ambos coinciden en que ese episodio fue producto de los desequilibrios mentales del adolescente. “Es una persona que está enferma, nadie mata a otro porque sí. A esta conclusión llegué después de mucho trabajo. Con 30 años veo la vida desde otro lado y tengo más herramientas que a los 15, cuando quizá sí sentía furia. Ninguno de nosotros estaba preparado para vivir lo que vivimos”, comenta Pablo.

La producción de Javier Van de Couter aborda un segundo tópico: ¿Cuál es el lugar de la memoria? ¿Cómo se recuerda a las víctimas? Los jóvenes y la gente, en general, ¿quieren conmemorarlas? Al respecto Rodrigo afirma que en el pueblo, hagan lo que hagan para homenajear a sus compañeros fallecidos, siempre resultan juzgados. Por eso, esta filmación no sólo constituyó un desafío para los dos (afrontar el qué dirán y revincularse con ese pasado tan doloroso), sino que además les permitió contar la historia desde otro ángulo.

“Los pibes hoy no tienen ni idea de lo que pasó. Por eso 'Implosión' permite mostrar los hechos desde otra perspectiva y darle batalla al olvido. Es necesario que se recuerde todo para que nunca más vuelva a pasar algo así”, concluye Pablo. En la misma línea, Rodrigo expresa que la grabación fue un disfrute y un regalo. “Me ayudó a crecer y a sanar. Me reencontró con un amigo y me sirvió para seguir procesando información”.

A lo largo de 83 minutos los protagonistas recorren un sinfín de emociones y se reconocen como dos sujetos que necesitan hacer algo más para darle un cierre a aquella etapa tan oscura y tan crítica en sus vidas. El rodaje llevó casi cinco años y, con una sensibilidad exquisita y hermosos paisajes, la masacre de Carmen de Patagones logra adquirir otra connotación.

Implosión. Ficha Técnica.

ELENCO: Pablo Saldias Kloster, Rodrigo Torres, Julieta Zapiola, Nina Vera Suárez Bléfari.

DIRECCIÓN: Javier Van de Couter

GUIÓN: Javier Van de Couter / Anahí Berneri

DURACIÓN: 83 minutos

PRODUCCIÓN: Rosaura Films / Laura Huberman

PRODUCCIÓN EJECUTIVA: Laura Huberman

PRODUCTORES ASOCIADOS: Diego Rougier (Picardía Films – Chile) / Carolina Fernández

DIRECCIÓN DE FOTOGRAFÍA: Federico Lastra / Luis Sens

MONTAJE: Andrea Kleinman

MONTAJE COMPLEMENTARIO: Valeria Racioppi

DIRECCIÓN DE SONIDO: German Suracce

DIRECCIÓN DE ARTE: Camila Peréz / Manuel Franco

MÚSICA ORIGINAL: Nahuel Berneri