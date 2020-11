Isabel Allende: “El feminismo es una revolución irreversible”

Desde San Francisco donde vive, la escritora chilena Isabel Allende ofreció hoy una rueda de prensa para presentar su libro “Mujeres del alma mía” (Sudamericana) que, como indica su subtítulo, trata “Sobre el amor impaciente, la vida larga y las brujas buenas”. En este libro, hecho de pequeños textos, ensayos, recuerdos y piezas literarias, Allende recorre su historia personal, rescatando las batallas que dio para ganar independencia y libertad. De ellos habló hoy, con periodistas de todo mundo.

Aquí algunos extractos de lo mejor de la charla, donde también se refirió a las elecciones de los Estados Unidos y al reciente plebiscito de Chile.

Estados Unidos

“Estoy viviendo la situación política de los Estados Unidos con una angustia tremenda. Entre whisky, marihuana y pastillas para dormir, más o menos he pasado estos dos días que han sido de un estrés tremendo. 68 millones de personas votaron por Trump, a pesar del desastre de los últimos 4 años. Las mujeres y los latinos han votado por Trump. Entonces, evidentemente, este país opta por un neoautoritarismo en vez de una democracia. La exclusión en lugar de la inclusión. No tengo que hacerme fantasías. Porque aunque gane Biden, la mitad del país está por Trump”.

Chile

“Una nueva constitución para Chile es un paso de esperanza. Significa terminar con el ciclo de la dictadura y poner de lado una constitución que fue impuesta por la dictadura, aunque reformada por los gobiernos que vinieron después. Esta constitución establece, básicamente, un sistema neoliberal en Chile, que ha dado mucho poder y mucho dinero a muy poca gente y ha dejado al resto de la población en una situación de mucha desigualdad. A la gente no le importa tanto la desigualdad, lo que le importa es poder pagar las cuentas. Saber que tienes derecho a recibir medicamentos y un sistema de salud. Porque en Chile hasta el agua potable es privada. Lo que el 78 por ciento de la población aprobó es: 'Vamos a redactar una constitución democrática. Vamos a redactarla nosotros, el pueblo'. Y eso ofrece una oportunidad extraordinaria de cambiar cosas fundamentales y de crear una Constitución incluyente, en la que todo el espectro nacional esté representado. Los indígenas que han sido silenciados y atacados por 500 años. Que tengan su peso y su presencia en la Constitución. El país tiene la oportunidad de crear una Constitución diferente. Más moderna. Esto puede ser un ejemplo para el mundo. Porque las instituciones que tenemos hoy y creemos democráticas, vienen del siglo XIX y ya no funcionan en el siglo XXI”.

Pandemia

“Estar sola, encerrada, escribiendo no es nuevo para mí. Por eso estoy pasando bien la pandemia. Lo único diferente es que ahora estoy con Roger, mi nuevo marido. Entonces tengo que vivir en una luna de miel extendida, más allá de lo normal. Pero ahí vamos”.

La madre

“Yo le escribí a mi madre todos los días por décadas y décadas y ella me contestaba todos los días. Yo guardaba las cartas de ella y, a fin de año, ella me entregaba las que le había mandado. Yo las ponía en una caja de plástico. Y hay un garage, con todas esas cajas de plástico. Mi hijo las hizo digitalizar. Hay unas 24.000 cartas. Imagínate la falta que me hace no poder escribirle a mi mamá. Me parece que todos los días son iguales. Antes tenía la costumbre de que al final del día, yo le escribía a mi mamá lo que habia pasado y quedaba un registro de la vida. Ahora la vida se va volando, sin que quede ningún registro e nada. Los días y las noches se vuelven una sola. La echo de menos”.

Paula

“Paula está siempre bajo la piel. Yo no soy una persona triste, pero hay una cierta tristeza, que viene de la muerte de un hijo, que cualquier madre que lo ha pasado sabe de qué estoy hablando. De repente ves a una chica en blue jeans y una cola de caballo en la calle y es Paula. Y te viene esa carga de adrenalina que tu crees que te vas a ahogar. Y pasa. Y sigues con la vida. Yo la recuerdo todos los días”.

Feminismo

“Cuando alguna de mis nietas me dice que el feminismo está pasado de moda, yo le digo que está pasado de moda para ella, porque es una mujer privilegiada que tiene derecho a la educación, a la salud, en un país occidental. Ella está bien. Pero tiene que pensar en todas las otras muejres del mundo, en los países donde valen menos que el ganado”.

“El feminismo es una revolución. Es la revolución más importante que hemos tenido en la historia, porque implica a la mitad de la humanidad. Es una revolución de valores, de formas de vida, que va mucho más allá del género. Es una postura ante la vida. Es irreversible”.

Aborto

“El aborto es una opción. Nadie está obligado a hacerse un aborto. Si hubiera anticonceptivos al alcance de cualquier mujer del mundo que empieza a menstruar y fueran gratis y hubiera educación sexual, la cantidad de gente que haría un aborto sería mínima. Pero tiene que ser una opción. No se puede obligar a un persona, mujer o hombre, a tener hijos que no quiere o no puede mantener. En Estados Unidos el derecho al aborto está cuestionado, han hecho todo lo posible por eliminarlo. Hay estados donde es legal pero prácticamente imposible. El derecho de la mujer sobre su fertilidad y su cuerpo es esencial. Si no tienes control sobre tu cuerpo, tu seguridad, tus recursos económicos, no hay feminismo que valga. Siempre vas a estar sometida. No propongo el aborto como solución, pero tiene que ser una opción. Pero si eres religiosa o tienen reparon morales, no lo hagas, pero no le impongas eso a todo el mundo”.