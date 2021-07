La directora de la Casa histórica de Tucumán: “Llegué gracias al feminismo”

Cecilia Guerra es la directora del Museo Nacional de la Independencia, la “Casita” de Tucumán desde el 2019. Es un lugar histórico: ahí, en 1816, se juntaron 29 personas que firmaron un acta que rompió las relaciones con España y declaró la independencia.

Noticias: ¿La pandemia cambió al Museo?

Cecilia Guerra: Sabemos que aunque se vuelva a la presencialidad, lo que ocurrió en el mundo hizo que el trabajo se realice de una manera diferente, pensando en quienes puedan venir el día de mañana y también para aquellas personas que por un motivo u otro nunca puedan hacerlo. Nuestro desafío es mantener a ambos públicos. El Museo cambió y el trabajo en lo virtual es muy importante.

Noticias: ¿Cómo es la relación con Tristán Bauer, Ministro de Cultura de la Nación?

Guerra: Cuando finalmente nos pudimos encontrar, este año, le explique algunas cosas del Museo. Me comentó que había visto la Casa hermosa, que estaba en mejores condiciones que en la visita anterior y se puso muy contento del proyecto de realizar un cuento animado y otro para ampliar la Casa en el tercer patio que por suerte esa obra comienza en unos días, el 12 de julio.

Noticias: ¿Cuál es la propuesta para este año dentro del Museo?

Guerra: Estamos cambiando la muestra principal. Nuestra idea es hacer un relato desde Tucumán, con historiadores tucumanos, con artistas tucumanos y hacerlo desde acá, desde la Casa y es la primera vez que se va a hacer. Cremos que conceptos como nación, democracia, libertad, independencia, son tan vigentes hoy como en 1816 y entonces la idea es hacer como relato desde lo conceptual para interpelar también a nuestro público, y entender de qué trata la independencia, si realmente hay independencia y de qué hablamos cuando hablamos de ella.

Noticias: ¿A quiénes piensa también incluir en estos relatos?

Guerra: Hay muchos sectores y actores históricos que fueron invisibilizados en los relatos hegemónicos, si se quiere decir así, como los pueblos originarios, los negros, las mujeres, las infancias, esta fue una Casa que tenía a todas estas personas y eso no se ve reflejado en ninguna de las salas.

Queremos atraer a otro público que en otra época no ha tenido lugar, no visita al Museo porque no se siente parte. Pretendemos que esta sea realmente una Casa para todos y todas. Yo me siento parte del feminismo y gracias a él llegué a ser directora, como también pude votar, estudiar y realizar el resto de las cosas.

Noticias: Para usted, ¿qué personas fueron protagonista de aquel 9 de julio de 1816?

Guerra: Hay muchos protagonistas creo yo, Castro Barros fue uno de ellos, Fray Justo de Oro, Fray Cayetano Rodríguez, Belgrano también, incluso no siendo parte del Congreso. Si él no hubiese venido a decirles lo que pasaba en Europa quizás se diluía la idea y la declaración se habría pospuesto.

Noticias: De los contenidos más recientes que han realizado desde el Museo, ¿cuál recomienda?

Guerra: El podcast que sacamos para el Día de los Museos. Se llama “Hotel Independencia” y es una historia ficcionada, queremos con esto quitarle un poco a la Casa ese halo de sagrada. Este no es un lugar sacro. La Casa no deja de ser protagonista de un hecho político y geopolítico, pero estos no son sagrados son hechos políticos que construyen hacia algún lugar y hasta la construcción de nuestra Independencia que si es muy importante y hay que cuidarla siempre, pero no es algo sagrado

Noticias: ¿Te mostró la Casa alguna sorpresa que no conocías?

Guerra: Nos encontramos con patrimonio que no sabíamos, hay un tipo de encaje que se llama randa que se hace a mano, por mujeres que viven en Monteros. Hoy es patrimonio cultural intangible de la Nación y nosotros no sabíamos que teníamos textiles de ese material. En la Casa hay un vestido de niña en un punto de randa que ya no se hace más, lo descubrimos hace poco y lo seguimos investigando.

*Por Pablo Canales, alumno de la Escuela de Comunicación de Perfil.

