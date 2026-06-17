Los famosos que cantaron el himno antes del debut de la Selección

En redes sociales se viralizó un video protagonizado por Guillermo Francella, Diego Peretti, Moria Casán, Soledad Villamil, Federico D'Elía, Florencia Peña y Pilar Gamboa, entre otras personalidades, que entonaron el himno nacional argentino por el debut de la Selección en el Mundial 2026. El editado difundido por Modo Fan tuvo como punto en común a actores y actrices que se encuentran presentando obras teatrales en el país.

El homenaje a la selección nacional tuvo su recompensa este martes 16 de junio, al conseguir un tremendo triunfo en su primer encuentro mundialista contra Argelia. Los dirigidos por Lionel Scaloni iniciaron la defensa del título con una actuación convincente y una victoria por 3-0 sobre el país africano en su estreno en el Grupo J del Mundial 2026. El partido, disputado en Kansas City, mostró nuevamente la vigencia de una generación de futbolistas que desde hace más de cinco años domina la escena internacional y que ha logrado construir una de las etapas más exitosas de la historia del fútbol argentino.

En ese aspecto, la gran figura de la noche fue Lionel Messi, autor de los tres goles del partido, aunque el funcionamiento colectivo volvió a exhibir varios de los rasgos que caracterizan a la denominada Scaloneta: solidez defensiva, intensidad física, compromiso táctico y una fuerte identificación entre jugadores e hinchas. El capitán monopolizó los flashes con un triplete histórico que le permitió igualar al alemán Miroslav Klose como máximo goleador de la historia de los Mundiales con 16 tantos.

El campeón rosarino abrió el marcador a los 17 minutos, amplió la diferencia en el segundo tiempo y completó su primer hat-trick mundialista a los 76 minutos, en una actuación que le valió una ovación de casi 70.000 espectadores. Además, la "Pulga" alcanzó otros hitos extraordinarios: disputó su sexto Mundial, algo inédito en la historia del fútbol masculino, y celebró su partido número 200 con la camiseta albiceleste.