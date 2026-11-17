El Centro de Experimentación del Teatro Colón despedirá su temporada 2026 con una celebración que busca borrar las fronteras habituales entre escenario y platea. Se trata de “Manual del brindis”, un espectáculo coreográfico concebido como una fiesta participativa, con dirección general de Jiva Velázquez y dramaturgia de Pablo Calvo, que recupera una tradición del máximo coliseo argentino: los bailes de carnaval organizados en su sala principal durante la década de 1930.

La obra evoca aquellas jornadas en las que el Colón retiraba las butacas de la platea para convertirla en una pista de baile. El público participaba de una fiesta animada por fox-trot, pasodoble y tango, en la que el brindis convivía con la elección de Miss Teatro Colón y la aparición de Momo, figura pagana del carnaval.

La celebración estaba lejos de ser espontánea: un reglamento prohibía asustar a los concurrentes y la policía vigilaba que los disfraces respetaran las pautas morales. Ese contraste entre impulso festivo y control institucional es uno de los materiales que la obra pone en diálogo con el presente. No reconstruye aquellos bailes: rescata su memoria y activa la posibilidad de una experiencia colectiva.

En el subsuelo del Colón, “Manual del brindis” propone una arqueología escénica. Sus creadores convierten aquel recuerdo en una invitación: “Pase y vea. Elija su propio ritmo, sin compromiso”. La audiencia no está convocada a ser observadora distante, sino a participar de una danza que altera las convenciones teatrales. La fiesta interrumpe el tiempo ordinario e introduce lo inesperado en un ámbito conocido.

La idea dialoga con la lectura del carnaval del filósofo ruso Mijaíl Bajtín, entendido como suspensión momentánea de las jerarquías. Ese principio se traslada a la relación entre artistas y espectadores: la obra busca diluir la separación entre quienes actúan y quienes asisten, y convertir la contemplación en experiencia compartida.

Bailarín y coreógrafo, Velázquez integra el Ballet Estable del Teatro Colón desde 2013, donde es solista. Participó en los Talleres Coreográficos del teatro en 2019, 2022, 2024 y 2025, y trabajó con el Buenos Aires Ballet. En esta obra firma la coreografía. Calvo, a cargo de la dramaturgia y la dirección de actores, se formó con Claudia Quiroga y Esteban Padín, estudió en la Universidad Nacional de las Artes y en 2016 cofundó el colectivo escénico La Orquesta Impuntual. Actualmente trabaja como director y autor en el circuito independiente.

El elenco reúne a los bailarines José Ángel González Borges y Nicolás Pereira da Silva, junto a los actores Iago Scippo y Tomás Aníbal Cortés. La iluminación está a cargo de Ernesto Giannone y la duración estimada es de 80 minutos. Con esta combinación de danza, actuación y participación del público, el CETC cierra el año con una propuesta que mira hacia atrás para ensayar una celebración contemporánea: recuperar el espíritu de aquellas reuniones y convertir el teatro, por un momento, en un espacio de encuentro sin distancias rígidas.

Las funciones serán el sábado 21 de noviembre a las 20.30 y el domingo 22 a las 18 horas. Una invitación a celebrar el cierre de temporada y brindar por el futuro.

Información sobre entradas: jubilados y estudiantes tienen un 50% de descuento, presentando credencial y DNI. El beneficio es válido con cualquier medio de pago y exclusivamente en la boletería presencial del Teatro Colón (Tucumán 1171).