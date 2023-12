Pablo Semán: "Ningún programa de las nuevas derechas es tan radical como el de Milei"

El triunfo definitivo de Javier Milei en las urnas abre una etapa inédita para la política argentina, que no se parece a nada de lo que hayamos vivido hasta ahora. El desalojo del peronismo de la centralidad del poder y la entronización de un “outsider” que supone un universo simbólico desconocido para la mayoría, llama a reflexión a pensadores y políticos. Cómo es la fuerza que gobernará la Argentina en los próximos cuatro años y, más concretamente, cómo cambiará la vida de todos; son los grandes interrogantes que hoy asedian a la mayoría.

El volumen “Está entre nosotros. ¿De dónde sale y hasta dónde puede llegar la extrema derecha que no vimos venir?”, que arriba esta semana a las librerías, publicado por la editorial Siglo XXI, es una buena manera de empezar a responderse estas preguntas. “Este libro describe la historia de las ideas y los mundos sociales en que toma forma y volumen la fuerza política de extrema derecha que finalmente conmovió el panorama electoral y la agenda política del país”, explican las primeras líneas de la introducción. Un grupo conformado por sociólogos y cientistas políticos (Sergio Morresi, Ezequiel Saferstein, Melina Vázquez, Martín Vicente y Nicolás Welschinger) coordinados por el antropólogo Pablo Semán, escribieron los articulos que componen el volumen; textos que van, temáticamente, desde la constitución histórica e ideológica de las nuevas derechas hasta una sociología de sus militantes.

NOTICIAS dialogó sobre estos temas con Pablo Semán, autor e investigador, y una las voces más interesantes de la actualidad en el debate de ideas alrededor de la política. Antropólogo y especialista en religiosidad y cultura popular, aporta al análisis de la figura de Milei, elementos novedosos respecto de las miradas habituales que intentan definirlo. Aquí, lo esencial de la charla.

NOTICIAS: En el libro ustedes describen los factores que favorecen el advenimiento del mileísmo. ¿Podríamos resumirlos?

Pablo Semán: Las circunstancias son varias y algunas vienen de muy largo plazo. Primero, una transformación de la economía que tiene casi 50 años -del Rodrigazo en adelante- por la que venimos acumulando techos de pobreza, que todo el tiempo se van perforando. Por otra parte, la “configuración Milei” está relacionada con la transformación de los modos de comunicación. Esta es la primera campaña algorítmica de la historia de Argentina. Otro factor es la crisis de la relación entre el Estado y la sociedad. Todo va más rápido que el Estado, las subjetividades, el capital. El hartazgo con el peronismo, es otra de las cuestiones. El argumento anti casta, finalmente, se depositaba sobre el peronismo. Por eso, en la disputa planteada en términos de continuidad o cambio, la gente optó por el cambio, porque le tenía más bronca a la continuidad que miedo al cambio. También se da una agudización del individualismo, en valores, en prácticas, en dispositivos. Este es un proceso histórico que tiene todas estas dimensiones, dimensiones fueron catalizadas y aceleradas por la pandemia. La pandemia amplificó el desencuentro entre el Estado y la sociedad. El Estado se transformó en un agente de daño en lugar de un agente de cuidado. Así se generó un voto contra la idea de “Estado presente”.



NOTICIAS: ¿Qué papel juega el antiprogresismo y el antifeminismo que exhiben los que apoyan a La Libertad Avanza?

Semán: El progresismo causó un antiprogresismo. Pero el anti progresismo no es el principal elemento de este movimiento. No es Vox, el partido español; no es Giorgia Meloni. Y no porque no sean anti feministas, sino porque no necesitaron mucho ese argumento. Los millones de hombres y mujeres que los votaron están preocupados por su situación económica, después de 10 años de estancamiento y 12 de inflación. Hay dos cosas más que quiero agregar. Uno es el proceso histórico en que se enmarca todo esto. Un período de neoliberalismo que sembró las bases de lo que sucede hoy. A la salida de 2001 había ya un proyecto de radicalización de la convertibilidad de Sturzenegger que quedó diluido. Después se construyó el fracaso de la convertibilidad. Sobre esa base hubo un anti neoliberalismo, que fue lo que estimuló el kirchnerismo y, casi al mismo tiempo, empezó a surgir un “anti anti neoliberalismo”, que reivindicaba una versión más radical del neoliberalismo de la época de Menem. Esa versión más radical tenía que ver ya con ideologías internacionales como “derecha alternativa” o “Far-right”, que es derecha extrema. Esta disputa entre derecha y anti neoliberalismo se fue polarizando en el contexto de una economía cada vez más deficitaria, a lo que vino la pandemia a ponerle un sello. Entonces, hay un proceso político de 30 años de duración. La sociedad civil es más afín al proyecto de la derecha. No es casualidad que el peronismo pierde casi todas las elecciones en los últimos 10 años. Por todo esto, y acá viene la segunda cuestión, hay una especificidad del proceso argentino. Para mí es de pereza intelectual adjudicarle carácter exclusivamente global a la derecha. Ningún programa de las nuevas derechas es tan radical como el de Milei. Ni Bolsonaro o Trump. Milei tiene razón cuando dice “yo soy el primer presidente libertario de la historia”. Además, ningún proyecto de extrema derecha llegó al poder tan desde la nada como el de Milei.





NOTICIAS: ¿Por qué el votante neoliberal no prefirió a Juntos por el Cambio, cuando Macri hoy parece vital para sostener la gobernabilidad?

Semán: Buena parte del proceso político que permite la llegada de Milei tiene que ver con el giro que toma Macri en 2017-2018. La derechización se da antes de que llegue Milei, aunque Milei ya estaba presente en los medios, para los jóvenes. Macri adhiere a los planteos más radicales desde ese momento, incluso se empieza a mostrar más cercano a Trump que a Obama. Su jugada no estaba inhabilitada porque él era bastante mileísta y lo dijo durante todo 2023. Entonces, se aceleró la confluencia ideológica y lo que vemos ahora es el conflicto por las políticas concretas y por los cargos.



NOTICIAS: Hay algo muy difícil de entender para quienes vienen de otro campo de ideas, que son las contradicciones de La Libertad Avanza, un cruce que parece imposible entre liberalismo y conservadurismo.

Semán: Tenemos que dejar de pensar en términos de “liberalismo conservador”, “liberalismo nacionalista” o “liberalismo autoritario” con esta fuerza política, porque esta fuerza se acogió a un planteo metodológico, ideológico y teórico que es el de Murray Rothbard y a un concepto que llaman “fusionismo”. Es una metodología que permite formar una especie de frente amplio de derecha, donde conviven todas las versiones de la derecha con un interés supremo, que es el combate al socialismo. Este libertarianismo es una reivindicación del mercado y de la autoridad, las dos cosas. Inserto en este proceso histórico, puede sin ningún problema reivindicar la dictadura. Porque además entienden que la dictadura combatía al comunismo. Y por la misma razón pueden ser contrarios al aborto, porque el feminismo les parece una expresión de las izquierdas y del socialismo. Lo cual no quiere decir que no haya votantes que estén a favor del aborto y que las mujeres que votan a La Libertad Avanzan sean machistas.

NOTICIAS: ¿Qué significa para ellos la democracia?

Semán: Quiero decir dos cosas a propósito de esto. La primera es que en el horizonte ideológico del libertarianismo hay autores como Nick Land, o sucesores de Milton Friedman o el Instituto Cato, que es un centro de ideas libertarias, donde hacia 2013 o 2014 aparece una idea que es: la libertad es incompatible con la democracia. Y después hay otra cosa que es más histórica, más local. En la campaña electoral, Unión por la Patria planteó que estaba en juego la democracia y lo planteó de una forma muy abstracta frente a un electorado que veía la democracia en términos concretos. Y no creo que sea un electorado que quiere una dictadura. Pero esos electores no cedieron a una representación abstracta de la democracia como última excusa del partido de la inflación. La otra cuestión específica es que, yo creo (y esto a mí me causa pesar, pero tengo que decirlo) que la extensión y la fortaleza del consenso democrático están sobrestimados. Primero porque hay un relevo generacional. Segundo, porque los partidos democráticos más activos en la producción de ese consenso histórico fracasaron y como consecuencia, por propiedad transitiva, contaminaron el consenso democrático y el consenso anti dictadura de sus propios fracasos.



NOTICIAS: ¿Cuál es el futuro del peronismo?

Semán: Lo que estamos viviendo es la aparición de un antiperonismo popular. Creo que eso es un golpe muy fuerte porque implica que el caudal social histórico del peronismo está dañado estructuralmente. Eso venía sucediendo hace mucho, porque Menem hace la reforma de la Constitución de 1994, con la regla de balotaje ridícula que tenemos en Argentina (se puede ganar con el 40 por ciento de los votos si sacás 11 por ciento de diferencia) atendiendo a la disminución del caudal histórico del peronismo. Esa realidad que se insinuaba en aquel momento ahora se volvió mucho más fuerte. Y no es casual que durante la segunda década del siglo XXI, el peronismo perdió dos de tres elecciones presidenciales y muchísimas renovaciones parlamentarias. La segunda cuestión del peronismo, es que está conducido por una fracción que lo minoritiza.

NOTICIAS: ¿Cuál va a ser la reacción de la gente cuando empiece el ajuste? Esto le pasó a Macri. Puestos en la realidad, nadie quiere que le toquen sus privilegios y sus ventajas.

Semán: El principal problema que le va a traer a la sociedad argentina va a ser un tipo de ajuste que, para resolver la inflación, va a traer mucha más inflación. Y tiendo a creer que la apuesta de Milei es “con la popularidad que gané voy a capear el temporal y voy a llegar con menos apoyo que el que tengo ahora, pero todavía con mucho apoyo, al momento del descenso de la inflación y ahí recuperaré todo lo que perdí e incluso podré ganar la confianza de los que desconfiaban de mí”. Ese plan converge con su formación económica, por un lado, y con su lectura de la experiencia menemista. Menem soportó un episodio hiperinflacionario de su gobierno y sin embargo ganó la renovación parlamentaria del '91 y del '93, porque representó una catalización de la crítica a la economía del gobierno alfonsinista. Creo que el gobierno kirchnerista se va sin una hiperinflación y sin personajes de la estatura política de Alfonsín. Y lo que uno ve es que los dirigentes de Unión por la Patria, desde que se perdió la elección, no han hablado. Se quitaron a sí mismos la palabra política y lo único que tiene un político es la palabra.

NOTICIAS: Hay una gran incertidumbre respecto de lo que viene para los próximos años.

Semán: Esto recién empieza y puede pasar cualquier cosa. Lo que veo es un oficialismo nuevo, que tiene que resolver problemas muy duros y urgentes, que está fraccionado entre los socios principales de la alianza electoral y además está liderado por alguien que no es muy estable, ni tiene prueba de gestión y un equipo que no lo acompaña. Y, por otro lado, veo una oposición que, en tanto oficialismo, salió deslegitimada como fuerza política. Es más, creo que la erosión del mundo peronista va a ser mayor en los próximos meses y donde, aparte, no solamente no hay una perspectiva de relegitimación visible, sino que directamente no hay un solo peronista desde la elección, que haya hablado hacia el futuro.