Pussy Riot vs. Putin: el nuevo video contra la guerra de Ucrania

Las Pussy Riot lanzaron un vídeo musical enfocándose en lo que ellas definen como su "declaración contra la guerra que inició Vladímir Putin en el país vecino”. La agrupación punk rusa eligió la jornada navideña para enviar un nuevo mensaje contra el gobierno del Kremlin. Una nueva protesta, por parte del colectivo feminista, que ya ha sufrido en el pasado penas de cárcel por sus mensajes provocativos a favor de los derechos LGBT+, el feminismo y la libertad de expresión.

“Desde el comienzo de la guerra, el 24 de febrero, se introdujo la censura militar en Rusia. Está prohibido llamar guerra a una guerra, están prohibidas las publicaciones de materiales sobre la guerra que no hayan sido verificados por el Kremlin”, denuncian las activistas en un comunicado y añaden: “Ira, indignación y disconformidad. Son un grito desesperado de reproche contra los sanguinarios títeres de Putin, dirigidos por un verdadero monstruo caníbal, cuyo lugar está en la infinidad de feroces llamas infernales sobre los huesos de las víctimas de esta terrible guerra”.

El colectivo punk feminista moscovita, nacido en 2011, está compuesto por un número aproximado de 10 intérpretes, además de los técnicos y comunicadores digitales. La curiosidad es que todos los integrantes del equipo utilizan seudónimos y evitan, en la medida de lo posible o salvo excepciones, ser grabados o fotografiados sin pasamontañas o mascaras.

Este año, el reclamo se enfocó en el congelamiento de las cuentas bancarias occidentales y la propiedad de los funcionarios y oligarcas rusos, además de que tenga parte un tribunal internacional que juzgue a Vladímir Putin. Estas protestas tuvieron renombrados antecedentes en la invasión al campo de juego de la final del mundial Rusia 2018 y en el asalto a la catedral ortodoxa rusa de Cristo Salvador del 2012.

En el video se pueden ver imágenes de valijas que chorrean sangre en terrazas donde personas adineradas toman café entrelazado con secuencias de bombardeos y muñecos rotos mientras se oye un estribillo: “Mamá, no mires la televisión”. La frase y titulo de la canción, que las Pussy Riot interpretan desde un sótano excavado en la tierra al que han bajado por unas estrechas escaleras apenas iluminadas, proviene de una conversación telefónica de un recluta ruso capturado con su madre.

“La propaganda rusa envenena diariamente los corazones de las personas con odio. La Ley de Agentes Extranjeros se utiliza para silenciar a activistas de oposición y periodistas, para detener las actividades de las últimas organizaciones independientes de derechos humanos”, advierten la agrupación musical feminista y agregan: “Estamos en contra de esta vergonzosa guerra librada por Putin, y para detener esta guerra debemos unirnos, unirnos contra el régimen fascista”.

En el vídeo también salen las cantantes a cara descubierta en conciertos con públicos o interpretando la letra. Con ellas, figuras opositoras que sufrieron envenenamientos, como Alexander Litvinenko o Alexei Navalny. Las activistas concluyen con un mensaje para la población: “¡Por favor, no participes en esta guerra! ¡No tomen avisos de movilización, no vayan a la comisaría militar, no escuchen propaganda!”