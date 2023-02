Comodoro Ultra Trail: la sensación de correr en Marte

¿Quién no tiene grabados en la memoria los maravillosos paisajes a los que sobrevivió Matt Damon en la película “Marte”? ¿Quién recuerda ver hincharse hasta casi explotar a Arnold Schwarzenegger en “Desafío Total”? ¿Quién no imaginó tener la posibilidad de viajar al Planeta Rojo después de ver esas geniales obras del cine? ¿Y correr ahí? Desde hace años, el ser humano tiene la idea puesta en Marte y busca explorarlo como una posible opción de vida en el futuro. Pero, ¿para que esperar tanto para conocerlo? Por si no se enteraron, yo no sólo corrí en el “Valle de Marte” sino que además ahí hice mi primer podio: 2º en mi categoría.

Correr en Marte

En el marco de los festejos por el 122 aniversario de la ciudad de Comodoro Rivadavia se realizó la primera edición de Comodoro Ultra Trail, una carrera de montaña organizada por TMX Team que promete afirmarse en el calendario. La misma contó con el apoyo del Ente de Turismo de la ciudad chubutense y se corrió en la maravillosa y mágica Área Natural Protegida Rocas Coloradas, una zona de formaciones naturales de colores terracota, ocres, blancos y amarillos que dan la sensación de estar en Marte. Sin ir más lejos, la zona en la que se encuentra la “Laguna Colorada” se la denominó “Valle de Marte”.

Quiénes hemos corrido allí tuvimos la posibilidad de vivir esos paisajes desde un lugar único al que pocos pueden acceder. Quizá más de uno se pregunte si eso no es peligroso para el lugar. “No se cuida lo que no se conoce”, afirma en cada entrevista que le realizaron Eduardo Carrasco, titular del Ente de Turismo de Comodoro Rivadavia. Y es así. El fin más importante es que todos los argentinos conozcamos una maravilla natural que se mantuvo oculta por siglos. Y qué mejor que conocerla con un evento llevado a cabo por una organización que armó u circuito por las sendas ya existentes y que puso todos sus recursos en mostrar el área pero también en cuidarla al máximo para que no sufra ningún daño. Así vale la pena correr. Porque a la naturaleza la tenemos que disfrutar y también cuidarla.

¿Por qué correr Comodoro Ultra Trail?

Comodoro Ultra Trail propone un desafío completamente diferente al que los corredores de Trail estamos acostumbrados, ya que combina playas con terrenos arenosos y blandos, con trepadas pronunciadas y de suelo flojo, bajadas rápidas y muy técnicas y llanos y sendas con apenas desnivel en las que se puede avanzar muy rápido. Pero eso sí, todo el tiempo hay que estar atentos al terreno, ya que las piedras y pozos pueden sacarte de la carrera con mucha más facilidad de la que se cree.

Esta competencia es ideal para poner a prueba a todo corredor y corredora justo en el inicio del año calendario, que además cierra con una hermosa trepada de 576 msnm hasta llegar a la cumbre del Pico Salamanca. Luego de atravesar trepadas muy inclinadas, arenales que obligan a subir en 4 patas y un viento que duplica la dificultar del ascenso. Pero al llegar a la cumbre ofrece una vista panorámica increíble en la que al oeste la enmarca un cordón montañoso y al este un mar de color turquesa en el que suelen avistarse ballenas y lobos marinos. Un verdadero y completo programa de turismo deporte.

Al podio

No hay mejor regalo que sentir y vivir el crecimiento personal y la superación. Y más aún cuando una persona comenzó a correr como una manera de saciar la ansiedad que genera el dejar de fumar luego de pasar más de 20 años consumiendo un atado de cigarrillos al día. Y sobre todo cuando a los 47 años uno ve que en apenas 5 años ya locro correr 3 ultras: 2 Patagonia Run de 110K y una Brut Bariloche de 50K.

Así llegue a Comodoro Rivadavia, con esos antecedentes pero con la idea de cuidarme y hacer una carrera muy tranquilo ya que el fin de semana anterior me había pasado 4 días en la montaña (sumando kilómetros y varios miles de metros de desnivel positivo), en San Martín de los Andes, recorriendo los circuitos nuevos de Patagonia Run 2023. Por eso, largué tranquilo hasta las primeras bajadas donde aceleré y empecé a pasar corredores.

Al llegar a la bajada de la playa sabía que delante mío iban no más de 25 o 30 corredores y que pocos de esos eran de mi categoría, así que decidí mantener el ritmo mientras pudiera. Y pude mucho más de lo que pensé. Tanto que al cruzar el arco me enteré que, sin desearlo, había logrado mi primer podio: había salido segundo en mi categoría. Lo que me incentivó a seguir trabajando duro para enfrentar lo que será mi mayor desafío del 2023: las 100 millas de Patagonia Run. Así que no hay dudas, Comodoto Ultra Trail es una de esas carreras que llegaron para quedarse. Y que hay que correr.