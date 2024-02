Desde su irrupción en la Major League Soccer, de la mano de David Beckham a mediados del 2023, Lionel Messi es considerado uno de los deportistas centrales en el ecosistema deportivo estadounidense. En el Inter Miami, el capitán de la selección argentina fue recibido como lo que es, un campeón del mundo y uno de los futbolistas internacionales más premiados de todos los tiempos. Tanto jugando de local o de visitante, el jugador rosarino es foco de atención del público en cada encuentro.

Por ese motivo, no es de extrañar que el deportista del año, según la revista Time, sea elegido para protagonizar la publicidad de cerveza en la transmisión en vivo del evento deportivo más popular de Estados Unidos: el SuperBowl. La marca Michelob Ultra contrató a “la Pulga” para ser partícipe del comercial que se emitirá el 11 de febrero, en el encuentro entre Kansas City Chiefs y San Francisco 49ers. En un principio, se compartió un adelanto del comercial de la bebida en las redes, pero luego se filtró la publicidad completa, que dura un total de 1 minuto y 25 segundos.

En la grabación, se muestra a Lionel Messi, en la playa, acercándose a una barra para pedir una cerveza. Pero el grifo se queda sin presión y el líquido deja de salir, la bartender le avisa que va a cambiar de barril y el futbolista decide esperar. Una pelota se acerca a los pies del jugador y este empieza a demostrar sus habilidades con los distintos turistas y vacacionantes. El spot finaliza con la frase: “En este #SuperBowl LVIII, Messi demuestra que vale la pena esperar por una cerveza ligera superior”.

Según The New York Times, el capitán albiceleste recibió una compensación significativa de 14 millones de dólares por su participación en el video publicitario de Michelob Ultra. Por supuesto, esta no fue su única publicidad. El astro deportivo viene realizando varios comerciales televisivos a lo largo de su carrera deportiva. En un compendio publicitario, desde su carrera en el Barcelona hasta la actualidad, se puede apreciar a Lionel Messi como la imagen elegida por las grandes marcas del mundo. Las más famosas publicidades protagonizada por el futbolista argentino.

En 2021, Hard Rock, la marca de restaurantes, entretenimiento y hotelería; celebró su 50 aniversario y en ese contexto, había anunciado un exclusivo acuerdo con el futbolista. En ese momento, quien fuera el astro del Barcelona, se convirtió en el primer deportista en colaborar con la cadena. Por ello, se presentó un espectacular comercial en el que muestra al rosarino vestido de estrella de rock.

Con el hashtag #VIVEHOY, Lionel Messi protagonizó una publicidad internacional para la marca de gaseosas Pepsi. Haciendo jueguito con una lata de la marca, el deportista es imitado en distintas partes del mundo. Un comercial desarrollado para la Copa del Mundo 2014 de la FIFA jugado en Brasil.

Sin dudas, una de las más originales. Adidas sorprendió con su publicidad de la Copa del Mundo FIFA 2022 protagonizado por el multiverso de Lionel Messi, mostrándolo a distintas edades y momentos de su carrera. En este comercial del mundial de Qatar se puede ver al galardonado jugador de fútbol en sus distintas etapas de la vida, pero con la particularidad de ver a todos los Messi al mismo tiempo.

“Dicen que Messi habla poco”, así comienza la publicidad de Gatorade, en el que lo ve al capitán del Barcelona viendo fijo a cámara. En un compendio de imágenes recortadas de distintos partidos del equipo catalán, complementados con imágenes grabadas de niños jugando con un balón, la bebida oficial patrocinante del conjunto culé mantuvo al argentino como representante de la marca.

Jamás alguien pensaría ver a Lionel Messi jugando al cricket. Pero ese fue la idea que tuvieron los creativos de Herbalife, para que el joven argentino, con la camiseta blaugrana, estelarizara el comercial del producto. Una publicidad distinta, con cierto toque de humor, pero que demuestra que el argentino puede triunfar en todos los deportes del planeta.

Continuando con el terreno del humor, el jugador se llevó los aplausos con una publicidad de las papas fritas Lays. En muchos spots de la marca de snacks, se presenta a Lionel Messi con cierta comicidad y en situaciones absurdas. En esta oportunidad, muchos fanáticos le piden sacarse una selfie, pero, en ese pedido, hay intenciones ocultas.

Confundirse a Messi con un cantante pop o un actor de una serie de vampiros es algo que poca gente cree que puede llegar a pasar. Sin embargo, los creativos de la marca Bimbo decidieron crear una situación así, el jugador en busca de pan lactal es abordado por una madre que le solicita un autógrafo.

Un viaje en avión, dos leyendas del deporte y un desafío: ser el primero en firmar la pelota a un niño. Lionel Messi, junto con el basquetbolista Kobe Bryant (fallecido en un accidente de vuelo en 2020), fueron las celebridades que estelarizaron la publicidad de la aerolínea Turkish Airlines.

Finalmente, Gillete, desde un punto más técnico y tecnologico, contempló utilizar el rostro de la estrella deportiva "para una afeitada al ras".