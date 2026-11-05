Nico Paz recordó con un golazo al jugador que murió tras chocar con el arquero

El futbolista Nicolás Paz protagonizó uno de los momentos más emotivos de la última jornada de la Champions League al convertir un verdadero golazo para el Como de Italia frente al Lens de Francia y dedicarle la conquista a Jesús de Miguel Alameda, el delantero del CD Tenerife que falleció el martes 3 de noviembre, a los 30 años, después de sufrir un violento choque con el arquero rival durante un partido de la Segunda División española.

El mediocampista de la Selección argentina aprovechó su celebración para rendirle homenaje al futbolista fallecido, exhibiendo una camiseta con su fotografía y la frase "Descansa en paz". El gesto tuvo una repercusión inmediata en las redes sociales y fue acompañado por los aplausos de los hinchas presentes en el estadio francés. La escena se produjo durante el encuentro correspondiente a la cuarta fecha de la fase de liga de la Champions League 2026/27, disputado en el Stade Bollaert-Delelis, donde el Como consiguió una histórica victoria por 9 a 1 frente al Lens.

El equipo italiano, dirigido por Cesc Fàbregas, mostró una superioridad contundente desde los primeros minutos y encontró en el argentino a uno de sus principales protagonistas. Después de los dos primeros goles convertidos por el griego Anastasios Douvikas, quien abrió el marcador a los siete minutos y amplió la diferencia a los 32, apareció Paz para establecer el 3 a 0 parcial cuando transcurrían 40 minutos del primer tiempo.

La conquista fue producto de una jugada ofensiva en la que el argentino recibió la pelota dentro del área, sobre el sector derecho, y sacó un potente zurdazo que venció al arquero del conjunto francés. La definición, por la precisión y la violencia del remate, rápidamente fue calificada como un golazo. Sin embargo, lo que sucedió inmediatamente después fue lo que terminó convirtiendo la acción en uno de los momentos más destacados de la jornada futbolística. Lejos de realizar una celebración convencional, Paz se dirigió hacia el banco de suplentes, tomó una camiseta especialmente preparada y la levantó para mostrarla frente a las cámaras y los espectadores. La prenda tenía una fotografía en blanco y negro del deportista fallecido.

La dedicatoria tenía un significado particular por el vínculo afectivo y familiar que une a Nico Paz con Tenerife. El futbolista nació el 8 de septiembre de 2004 en Santa Cruz de Tenerife, en las Islas Canarias, cuando su padre, Pablo Paz, se encontraba jugando profesionalmente en el CD Tenerife. El exdefensor argentino vistió la camiseta del conjunto blanquiazul entre 1997 y 2002, etapa durante la cual desarrolló una parte importante de su carrera en el fútbol español. Por esa razón, su hijo mantiene una relación especial con la isla y con el club que formó parte de la historia deportiva de su familia.

Aunque Nico Paz y Jesús de Miguel no habían desarrollado una relación personal, la noticia de su fallecimiento lo afectó profundamente. Antes de disputar el encuentro de Champions League, el argentino ya había expresado públicamente su tristeza a través de una historia de Instagram. "No me lo puedo creer. Mucha fuerza a toda su familia y amigos en estos momentos tan duros", escribió junto a una referencia al futbolista. De esta manera, el homenaje realizado durante el partido fue la continuidad de un mensaje de acompañamiento que había manifestado horas antes.

La muerte de De Miguel había conmocionado al fútbol español y generado repercusiones en distintas instituciones deportivas. El delantero, de 30 años, falleció el martes 3 de noviembre a las 8 de la mañana, hora local, en el Hospital Universitario Nuestra Señora de Candelaria, en Santa Cruz de Tenerife, donde permanecía internado en terapia intensiva después de sufrir un gravísimo accidente durante el encuentro entre el CD Tenerife y el FC Andorra, disputado el lunes 2 de noviembre en el estadio Heliodoro Rodríguez López.

El episodio ocurrió durante los últimos minutos del partido, cuando ambos equipos empataban 2 a 2. De Miguel participaba de una acción ofensiva y fue a disputar una pelota dividida con el arquero del Andorra, Jesús Owono, quien había salido de su posición para intentar interceptar la jugada. El choque fue extremadamente violento y el delantero quedó tendido sobre el césped, inconsciente, mientras los futbolistas de ambos equipos reclamaban desesperadamente la asistencia médica.

La gravedad de la situación obligó a detener definitivamente el encuentro en el minuto 108. Los profesionales sanitarios ingresaron al campo y realizaron maniobras de reanimación cardiopulmonar, ya que el jugador había sufrido una parada cardiorrespiratoria. Según los primeros reportes, consiguieron recuperar su pulso y trasladarlo de urgencia en ambulancia al hospital, donde quedó internado en estado crítico. Horas después se confirmó oficialmente su fallecimiento.

El CD Tenerife comunicó la noticia a través de un mensaje institucional en el que expresó su profundo dolor: "Rotos de dolor, con un nudo en la garganta y sin poder creer que esto sea verdad". La entidad también manifestó su acompañamiento a los familiares, amigos, compañeros y simpatizantes del club, al tiempo que pidió respeto por la privacidad de sus seres queridos.

En medio de una noche histórica para el Como, el gesto del jugador de la Scaloneta transformó una conquista deportiva en un homenaje cargado de sensibilidad y recordó que, incluso en los escenarios más importantes del fútbol mundial, la solidaridad y el dolor compartido pueden estar por encima de cualquier resultado.