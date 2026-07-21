"Familia Ingalls": entre la nostalgia y la corrección

Volvió la "Familia Ingalls", prototipo de la bonhomía y los buenos sentimientos incluso ante la adversidad (sobre todo ante la adversidad, mejor dicho) que colonizó la pantalla televisiva de los setenta. En realidad es una readaptación de los libros de memorias familiares de Laura Ingalls Wilder, que sirvieron de base tanto a la célebre tira de Michael Landon como a esta versión. Que, de hecho, es diferente en cuanto a la trama y trata de ser mucho menos edulcorada y acorde a estos tiempos en cuanto a “representación”. Lo gracioso es que en gran medida la serie original (bastante apartada de los libros por obra y gracia de Mr. Landon) ya buscaba “ampliar la representación”. En todo caso, aquí las historias funcionan; el ambiente bucólico pero indomable, también, pero se echa en falta cierta épica que en este caso parece más impostada. Es una gran historia (colonos que agrandan el horizonte americano entre el siglo XIX y el XX, entre lo salvaje y el inicio tecnológico), pero se queda, esta vez, a mitad de camino. (*** )

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