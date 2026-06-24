Guardar dólares también te está haciendo perder plata

Existe una máxima en el mundo financiero que suele pasar desapercibida: el dinero quieto siempre pierde. En Argentina, el dólar sigue siendo sinónimo de resguardo. Durante décadas, ahorrar en dólares fue casi una regla cultural frente a la pérdida constante de valor del peso. Sin embargo, hay un dato incómodo que muchas veces se pasa por alto: el dólar también pierde poder adquisitivo con el tiempo.

Los datos del Bureau of Labor Statistics (BLS) de Estados Unidos muestran con claridad este fenómeno. Un ahorro de US$ 1.000 en 1980 tendría hoy un poder de compra equivalente a apenas US$ 240. En otras palabras, en 45 años el dólar perdió aproximadamente el 76% de su valor real.

Y no se trata solamente de un fenómeno histórico lejano. La aceleración del deterioro en los últimos años resulta todavía más evidente:

● 1990 vs. 2026: US$ 1.000 de aquella época equivalen hoy a US$390 (una pérdida del 61%).

● 2000 vs. 2026: US$ 1.000 se redujeron en términos reales a US$ 520 (una caída del 48%).

● 2020 vs. 2026: US$ 1.000 compran hoy el equivalente a US$ 790, lo que implica una pérdida cercana al 21% en apenas seis años.

Detrás de esta aceleración aparece un factor central: la emisión monetaria posterior a la pandemia. En palabras simples: Estados Unidos emitió muchos nuevos dólares. Según datos de la Reserva Federal, la cantidad de dólares en circulación en Estados Unidos pasó de US$ 15,5 billones a US$ 22,68 billones tras el Covid-19, una expansión cercana al 46%. Ese incremento histórico impulsó la inflación estadounidense hasta niveles cercanos al 9% anual en 2022.

El impacto no es menor. Bajo un escenario donde la inflación promedio de Estados Unidos ronde el 4,5% anual —similar al período 2020-2026—, US$ 1.000 actuales representarían apenas US$ 644 de poder adquisitivo hacia 2036.

El impacto en la Argentina. Para los ahorristas argentinos, el dólar suele percibirse como una “inversión ganadora” porque históricamente le ganó al peso. Pero cuando los precios de muchos bienes empiezan a medirse en dólares, esa pérdida de valor también se vuelve visible.

En el mercado inmobiliario también se ve este fenómeno. Mientras que en 2005 el metro cuadrado en CABA rondaba entre US$ 700 y US$ 1.200, hoy promedia cerca de US$ 2.500. Lo mismo sucede con otros bienes: una Toyota Hilux de alta gama pasó de costar alrededor de US$54.000 en 2013 a superar los US$66.000 actualmente, mientras que el iPhone más nuevo duplicó su valor en dólares desde 2010 (el iPhone 4 costaba cerca de US$ 700 en 2010 y hoy un iPhone 17 supera los US$1.400).

Todos estos datos llevan a una misma conclusión: el dólar sigue siendo una moneda mucho más sólida que el peso argentino, pero eso no significa que sea una inversión ni que garantice una ganancia real a largo plazo.Guardar dólares “bajo el colchón” puede proteger frente a una devaluación local, pero no evita la pérdida gradual de poder adquisitivo. Y ahí aparece una necesidad cada vez más importante: invertir el ahorro, que tanto cuesta conseguir, para intentar compensar esa depreciación natural del dinero.

¿Qué alternativas mira hoy el mercado? Frente a este escenario, muchos inversores buscan instrumentos que permitan generar rendimiento en dólares y no simplemente conservar efectivo.

Entre las alternativas más utilizadas aparecen:

● Bonos de Estados Unidos: considerados históricamente una de las inversiones más conservadoras del mundo, hoy ofrecen retornos cercanos al 4% anual en dólares. Considerada a nivel global como “la inversión de riesgo cero”, aunque en realidad se sabe que ninguna inversión es libre de riesgo. Estos bonos, son un préstamo que se le hace al gobierno de Estados Unidos, el cual promete devolvernos ese préstamo en determinado plazo con un interés.

● Índices bursátiles: el S&P 500 —que reúne a las principales empresas de Estados Unidos— mantiene un rendimiento histórico promedio cercano al 9% o 10% anual a largo plazo, posicionándose por encima de la pérdida de valor del dinero en efectivo.

● Oro (Activos de Cobertura Tradicionales): tradicionalmente utilizado como activo de cobertura frente a la pérdida de valor de las monedas. Mientras en 1980 cotizaba cerca de USD 615 la onza, hoy se ubica en torno a USD 4.500.

Claro que ninguna inversión elimina completamente el riesgo. No existe una fórmula perfecta para proteger el poder adquisitivo de manera garantizada. Pero entender cómo funciona el dinero y cómo se deteriora con el tiempo es un paso fundamental para tomar mejores decisiones financieras.

Conclusión. Durante años, muchos argentinos asociaron el ahorro en dólares con seguridad absoluta. Sin embargo, el contexto actual muestra que conservar dinero sin invertir también tiene un costo silencioso: la pérdida de poder adquisitivo. Por eso, la educación financiera se vuelve cada vez más importante. No solo para quienes quieren invertir, sino también para entender cómo funciona el dinero, interpretar el contexto económico y tomar decisiones más conscientes sobre el ahorro. Porque, al final, no alcanza con guardar valor: el verdadero desafío es aprender a sostenerlo en el tiempo.

*Especialista en educación financiera.

por Ariel Mamani