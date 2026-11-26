La historia reciente tiene su peso, que marca a fuego el presente. La economía argentina atraviesa una etapa que, en el mejor de los casos, es de estancamiento. Mientras economistas debaten si se ingresó técnicamente en recesión, décima más o menos, el envión que había tomado la producción luego de la gran caída de fin de 2023 y le primer semestre de 2024, pareció llegar a su fin con el apretón monetario que intentó aplacar la corrida cambiaria previa a las elecciones legislativas. Sin embargo, el precio que todavía se sigue pagando en nivel de actividad también trajo aparejado la reversión de la desaceleración inflacionaria, que había tocado su piso en mayo del año pasado, con un alza del IPC de 1,5% mensual.

La tendencia. El objetivo prioritario del programa económico fue el de desarmar el mecanismo que desembocaría en un brote inflacionario, pero ahora ocurre que lo que era un techo puede convertirse en un piso inflacionario: 2% mensual. Pero no es el “costo” pagado por una reactivación para ingresar de lleno en la temporada electoral. El economista Rodolfo Santangelo ve en este resabio la contracción de la actividad economía especialmente en los tres sectores más castigados: la industria manufacturera, el comercio minorista y, sobre todo, la construcción porque el consumo está 20% debajo de su nivel de 2023 que, incluso, no era el más alto. La combinación de una economía “amesetada” y precios rebeldes refuerza el temor al bucle permanente de caídas y reacciones.

Como recuerda un informe reciente de Fundar, en las últimas cinco décadas, “la economía argentina alternó entre largos períodos de caída o estancamiento con etapas más cortas de fuerte expansión”. Entre 1975 y 1990, el PBI per cápita cayó 18,3%, es decir la población creció más rápido que la producción y entre 2011 y 2025 volvió a retroceder, aunque menos (-5,4%). A esto sumamos la crisis de 1998-2002, con un PBI por habitante que se contrajo -21,9% en sólo cuatro años.

El otro componente de esta ecuación es el del ingreso real de los ciudadanos. Según una estimación del economista Fernando Marull el salario privado registrado cayó 3% desde el inicio del gobierno de Milei cuando, comparado con lo sucedido en 2019, había caído 10 puntos a esta altura de su gestión, fruto del ajuste y devaluación que había empezado en abril de 2018. Esto quiere decir que todavía el oficialismo actual dispone de un colchón para aspirar a la reelección con más chances de la que dispuso el fundador del Pro, pero para ello requiere dos condiciones que parecen escaparse de un control férreo: que no rebote la inflación y que sí lo haga la actividad para que el bolsillo. Pero Marull señala que el último índice del costo de la construcción aumentó 32% interanual contra 6% vs. 3% que subió el valor de los inmuebles y un margen que bajó de 20% a 7% en los últimos 12 meses. Mala señal para invertir en vivienda nueva, con todo el efecto multiplicador que ello podría traccionar.

Cifras. Un indicador que muestra la baja rentabilidad de las unidades económicas es el cierre de empresas que aporta otra dimensión de este deterioro del tejido productivo. El economista y profesor de la Universidad del CEMA Federico Pablo Vacalebre destaca que, entre noviembre de 2023 y julio de 2026, el número de empresas empleadoras registradas se redujo en más de 32.000, según datos de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo. “Una mejor secuencia de reformas y más tiempo y financiamiento para la reconversión podrían haber facilitado la adaptación de parte del entramado productivo, pero la apertura de la economía se implementó con un tipo de cambio apreciado, sin reducir previamente o en paralelo el costo argentino, lo que dejó a muchas empresas con poco margen para adaptarse a la nueva competencia”, explica.

Por su parte, el economista jefe de la consultora Equilibra, Lorenzo Sigaut Gravina, sostiene que el remanido 2% mensual será muy difícil de perforar. “Estamos con una inflación moderada, con mucha inercia, porque es muy trabajoso pasar de una inflación alta a una baja… pero aquí nos quedamos a mitad de camino”, detalla. A su juicio, si el Gobierno quiere bajar del 2% mensual, tendría que dejar de ajustar tarifas con una consecuencia fiscal directa, porque subirían los subsidios y desarmaría la política de ir acercando el precio al costo del servicio. Además, el otro elemento que oficia como “ancla” inflacionaria, el dólar, debería mantenerse planchado todo el año que viene, lo cual es muy difícil, porque es el año electoral y “estamos con un tipo de cambio muy apreciado y muy lejos del techo de la banda”. Como ocurrió otras veces en períodos de elecciones presidenciales, crece la incertidumbre y se deriva en la compra de divisas por parte de los particulares, con lo que acentúa la complejidad de este “combo” electoral. Como la encuesta refleja que la preocupación por la inflación cayó en el nivel de prioridad para el público al mantenerse por debajo del umbral “alto” para la tradición argentina, el foco en las expectativas vendrá de algo mucho más difícil de alentar en el corto plazo que es el empleo, tanto la degradación de la calidad del trabajo como de la pérdida del poder adquisitivo y el lento rebote del nivel de pobreza que también había descendido durante la actual gestión presidencial.

La apuesta a que “algo” pueda cambiar y para bien durante el próximo año es clave para las aspiraciones del oficialismo. Para el economista jefe de la Fundación Mediterránea Jorge Vasconcelos, las circunstancias podrían combinarse de tal modo que el estrés electoral se atenúe hasta fechas más cercanas a octubre de 2027 en que “el efecto multiplicador de los sectores más dinámicos pase a ser más evidente; y que la gobernabilidad se refuerce mediante acuerdos de mediano y largo plazo entre el Ejecutivo nacional y aquellas provincias que se verían perjudicadas en caso de una reversión de políticas después de las presidenciales”, pondera. Pero señala que seguir trabajando sobre el objetivo de la desinflación a través del control del dinero no ofrece opciones para un escenario en el que se hagan frecuentes las llamadas “operaciones de mercado abierto” por parte del Banco Central. En cambio, “se requiere un cambio profundo en el mix de política monetario-cambiaria y al respecto, el Gobierno podría utilizar como referencia la política aplicada por Perú hacia fines de los años ‘90, antes de empalmar con el régimen de metas de inflación”, concluye. Demasiados cabos sueltos e imponderables para poder afirmar que todo está bajo control y que lo mejor (o lo peor) está por llegar.

por Tristán Rodríguez Loredo