La actividad económica argentina esconde, detrás de su aparente estancamiento, una realidad mucho más desigual de lo que sugieren los promedios. La economía se encuentra cada vez más dividida en dos universos que marchan a velocidades distintas. Por un lado, los sectores primarios, que incluyen al agro, la energía y la minería, crecieron un 10,5% en el acumulado de los primeros ocho meses del año frente al mismo período de 2025. Por el otro, el resto de las actividades, que representan casi el 87% del producto, se mantuvo prácticamente congelado, con una variación cercana a cero en ese período.

Esa brecha explica buena parte de la sensación de que la recuperación no termina de llegar a la mayoría. Mientras los rubros vinculados a los recursos naturales aportan dinamismo y divisas, traccionados por el despliegue de los yacimientos no convencionales y por las buenas cosechas, el entramado industrial, comercial y de servicios permanece amesetado. El aporte de los sectores primarios al crecimiento del estimador de actividad fue decisivo, al punto de que sin ese empuje la economía habría permanecido prácticamente estancada. La contracara es que ese dinamismo se concentra en actividades intensivas en capital, con escaso derrame sobre el empleo y el consumo masivo.

El mercado laboral constituye, precisamente, el reflejo más crudo de esa debilidad. El empleo asalariado privado registrado cayó por decimocuarto mes consecutivo en julio y acumula una pérdida cercana a los 266.000 puestos desde noviembre de 2023. Se trata de un deterioro sostenido que no encuentra piso y que atraviesa a la mayoría de las ramas de actividad, con la construcción y la industria entre las más golpeadas. La destrucción de empleo formal, lejos de detenerse, continúa agravándose mes tras mes, en una dinámica que condiciona cualquier expectativa de recuperación del consumo.

Más preocupante aún que la magnitud de esa pérdida es el fenómeno de precarización que la acompaña. Entre el cuarto trimestre de 2023 y el segundo trimestre de 2026 se perdieron unos 260.000 empleos asalariados privados formales, mientras se sumaron alrededor de 490.000 cuentapropistas informales, según estimaciones de la consultora Equilibra. Estos últimos perciben, en promedio, apenas el 38% de los ingresos de un asalariado formal del sector privado, es decir, alrededor de un 62% menos. Las cifras no demuestran que se trate de las mismas personas que dejaron empleos registrados, pero sí muestran una recomposición hacia ocupaciones peor remuneradas. Un ejercicio de comparación entre ambas categorías arroja una diferencia negativa de unos 141.000 millones de pesos mensuales en los ingresos asociados a esos puestos.

Esa recomposición del empleo hacia modalidades de menor remuneración ayuda a comprender por qué el consumo no logra reaccionar. Las ocupaciones por cuenta propia no registradas suelen ofrecer menor estabilidad y protección social y presentan ingresos medios claramente inferiores a los del empleo asalariado formal. Cuando crecen esas ocupaciones mientras se pierden puestos registrados, la capacidad de compra asociada a esa recomposición puede resentirse. El fenómeno ayuda a explicar la debilidad de la demanda interna, pese a la incipiente recuperación de los salarios formales.

El cierre de empresas aporta otra dimensión de este deterioro del tejido productivo. Entre noviembre de 2023 y julio de 2026, el número de empresas empleadoras registradas se redujo en más de 32.000, según datos de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo. Esa contracción se concentró con particular intensidad en las principales jurisdicciones productivas del país. Una mejor secuencia de reformas y más tiempo y financiamiento para la reconversión podrían haber facilitado la adaptación de parte del entramado productivo. La apertura de la economía se implementó con un tipo de cambio apreciado, sin reducir previamente o en paralelo el costo argentino, lo que dejó a muchas empresas con poco margen para adaptarse a la nueva competencia.

El trasfondo de toda esta dinámica es la pérdida de competitividad que generó la apreciación del peso. Mientras las tarifas de los servicios públicos se recompusieron con fuerza, acumulando subas muy superiores a la inflación general desde fines de 2023, los bienes que compiten con el exterior, como la indumentaria, quedaron claramente rezagados. Esa divergencia refleja hasta qué punto el uso del tipo de cambio como ancla castigó a los sectores transables, que debieron enfrentar la competencia de las importaciones más baratas sin haber podido reducir antes sus propios costos.

El balance que surge de este panorama es el de una economía que crece de manera profundamente desequilibrada. El auge de los recursos naturales constituye una buena noticia de cara al mediano plazo, porque promete fortalecer la matriz exportadora, pero por sí solo no alcanza para dinamizar el mercado interno ni para revertir la destrucción de empleo de calidad. El gran desafío pendiente es lograr que ese dinamismo de los sectores primarios derrame sobre el resto de la economía, sobre el empleo formal y, en última instancia, sobre los ingresos y el consumo de la mayoría de la población.

*Profesor de la Universidad del CEMA.

por Federico P. Vacalebre