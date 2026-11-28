La economía argentina oscila, una vez más, entre la anomalía y la paradoja. Desde julio pasado, el índice de riesgo país aumentó casi 150%, pasando de 402 puntos a 1.050 puntos, que mide el diferencial de tasa de interés que pagan los bonos soberanos argentinos en comparación con los de los Estados Unidos. Este raid negativo, sobre todo comparado con el mismo indicador de los países vecinos (entre 100 y 200 puntos básicos) se fue dando junto a la aparición de dos certezas: el récord exportador proyectado para este año en más de US$25.000 millones y la recuperación de la cotización del dólar en sus formatos financieros y libres hasta generar una brecha del 12% con la cotización oficial. Es decir: el crédito argentino se convertía en más riesgoso y no por una cuestión de caída de su balanza comercial o por un retraso del dólar sino por otras razones.

Hipótesis. Las explicaciones del estado de situación de la economía argentina son variadas. En primer lugar, la debilidad de la actividad económica es irrefutable: en su última medición, el Estimador Mensual de la Actividad Económica (EMAE) que confecciona el INDEC arrojó para septiembre una suba del 1,1% con respecto al mes de agosto, pero una caída de 1,2% interanual. Como el segundo trimestre del año también había terminado con una baja en el EMAE este número negativo en el tercero ya oficializó provisionalmente la etiqueta de “recesión” al estancamiento con algunos “serruchos” en la actividad económica. Desde este anuncio, el ministro Luis Caputo intentó quitarle verosimilitud y dijo que había que esperar a conocer las cifras del PBI para confirmar esa sospecha.

Un factor curioso es que ese promedio que, al transcurso del año podría determinar que la economía argentina, en el mejor de los casos, podría estar creciendo sólo un 1% contra el año pasado, se construye con los resultados de sectores con trayectorias desiguales. Mientras las “estrellas” como el sector de Minas y Canteras (por el boom minero en curso) o lo vinculado con la energía literalmente “vuelan”, otros como la industria manufacturera, el comercio minorista y la construcción siguen en el subsuelo y a duras penas consiguen empatar, pero desde un nivel bajísimo.

Esta contracción precisamente en los sectores que más empleo generan y sobre el cual el sistema tributario se apoya, produce un doble efecto nocivo: por un lado, deja de generar demanda de trabajo formal privado, que está estancado hace 15 años a pesar que la población económicamente activa creció 20% en ese lapso. Pero, además, el consumo cae y por lo tanto la recaudación impositiva que en nuestro país está diseñada para gravar al consumo y evita el poco popular impuesto directo a los ingresos. Esto obligó al Gobierno a reforzar su ajuste en el gasto, entre lo que figura caer sobre las transferencias a las provincias y a ralentizar la obra pública.

Sin embargo, el titular de la consultora OJF & Asociados y exviceministro de Economía Orlando Ferreres le atribuye una cuota importante de responsabilidad a la caída dramática de la inversión: la caída de la inversión es el talón de Aquiles de este programa económico porque significa que los agentes económicos todavía no tienen la suficiente confianza y los mecanismos de financiamiento adecuados para apostar a producir más. El índice IBIM de OJF registró para septiembre una caída de la inversión de 5,2% interanual medido en términos de volumen físico y una baja real de 7,6% en el acumulado de los primeros 9 meses del año. Ferreres sostiene que, para alcanzar un sendero de crecimiento sustentable, la economía argentina debería tener una tasa de inversión del 20% del PBI, pero este año la inversión bruta fija no seria más de 13% del PBI. En parte porque no logra canalizar el ahorro hacia el financiamiento productivo pues se dolariza ante la sensación que está “barato” y al ancestral formato del dólar colchón. Este año el promedio arrojó una demanda de dólares para “atesoramiento” de US$2.500 millones mensuales (US$30.000 millones para 2026) que por obra y gracias de los encajes bancarios (en el caso de los depositados en cuentas dolarizadas) o por la fobia a las intervenciones, terminan en cajas de seguridad o el escondite casero. Una distorsión que afecta el crédito disponible para la producción.

¿Caro o barato? Finalmente, esta ecuación podría alterarse negativamente y no por una corrida cambiaria sino por la certeza que el tipo de cambio está retrasado frente a la inflación y la memoria que esa distorsión se termina corrigiendo de la misma manera: con una aceleración devaluatoria seguida de una aceleración inflacionaria. Según estimaciones del economista Fernando Marull, un dólar de $1.800 no es de “crisis” pero en términos reales sigue siendo muy inferior al de octubre de 2023 ($4.780) o el de 2019 ($2.850) o bien el “electoral” de 2025 ($2.020). Atribuye la sensación, sobre todo, a la suba del dólar blue, pero no es el de una crisis terminal que sería también una nota característica de una recesión. Marull señala que en los últimos 55 años hubo 22 recesiones, o sea una cada 2,5 años. Además, de esas 22, 8 duraron 3 trimestres, 6 fueron de 2 trimestres y 5 de 4 trimestres. Y si la encuesta del REM que el Banco Central recopila entre las consultoras más relevantes de plaza es realista, descuenta que la recesión no continuará en el cuatro trimestre, aunque no podría compensar tanto como para retomar el crecimiento optimista augurado a principio de año por el FMI, que pasó del +4% anual a arañar el +1% con suerte.

Lo que hace más relevante esta aparente contradicción es que esta tensión cambiaria y financiera se lleva a cabo en medio de una bonanza del sector externo que derriba la restricción externa que acompañó a la economía argentina en el último medio siglo.

En octubre, el intercambio comercial tuvo un superávit de US$3.394 millones, lo que equivale a cuatro veces el de un año atrás, fruto de exportaciones (US$10.061 millones y +26,4% interanual) e importaciones por US$6.668 millones (-6,7% interanual). En el acumulado del año, el saldo llega a US$ 24.568 millones. Un fenómeno que no es mágico: para el economista Esteban Domecq, de Invecq, se explica por tres factores: el desempeño exportador, que viene sólido en volúmenes desde 2024 y este año también en precios; las importaciones, que se derrumbaron en cantidades (-17,3% interanual en octubre) y la energía, que por sí sola explica más de un tercio de la mejora interanual del saldo comercial. Una rareza de esa isla, ya que “el dinamismo exportador es, a su vez, la principal razón por la que la economía todavía muestra crecimiento”, concluye.

El problema del auténtico laboratorio en que se convirtió la economía argentina es que quienes podemos analizarla, vivimos allí adentro.

por Tristán Rodríguez Loredo