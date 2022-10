Guadalupe, ¿cómo fueron los inicios de Aurelia Bags?

Previo a recibirme de la UNMDP como Diseñadora Industrial en Productos, cree mi emprendimiento de marroquinería para mujer en el año 2008, dando los primeros pasos en diferentes ferias de diseño de su ciudad, las cuales estaban en auge en ese entonces.

Este oficio lo aprendí de mi padre, el cual llevaba ya 40 años en el rubro, desarrollando una gran variedad de productos con una línea más clásica y tradicional. Sumando su experiencia y toda una carrera universitaria para explotar, con creatividad logré desarrollar una línea de bagaje, en la cual el diseño se basa en la vida cotidiana.

La marca comenzó llamándose Lupe Saez, nombre el cual debió modificar a Aurelia Bags, ante la imposibilidad de poder registrarla. Si bien en ese momento fue una desilusión, este nuevo nombre iba a darme pie, varios años después a una nueva marca que en la actualidad la destaco como una gran oportunidad, en donde abrí mi propia línea de productos de cuero para un público masculino.

¿Cuáles son las características de la marca?

En esta nueva línea trabajo una estética más sobria pero no menos funcional, trasladando todos los atributos en un nuevo mercado que pedía a gritos estos productos. Aurelio tiene una estética descontracturada, pero no menos formal; dado que están fabricados en cuero vacuno, siendo así que los clientes llevan un look casual y canchero sin verse desalineados.

No trabajamos dentro del calendario de lanzamientos tradicional de las colecciones de moda, sino que a medida que van surgiendo nuevas ideas, desarrollamos productos que sean versátiles y funcionales, combinando estos atributos con una explosión de color y texturas, sorprendiendo así a sus clientes tanto mayoristas y minoristas con novedades repentinas. Dentro de nuestra línea podemos encontrar bolsos, carteras, mochilas, riñoneras y además accesorios como billeteras, monederos, materas, entre otros.

¿Cuáles son sus objetivos de cara a los años venideros?

En estos 14 años, una de los grandes desafíos fue salir adelante en Argentina, seguir vigente y apostar siempre a un mayor crecimiento. Siendo así que proyecto ampliar la familia Aurelia en nuestro país y en el exterior.

Datos de contacto:

Web: www.aureliabags.com.ar

Dirección: Alvarado 1354 - Mar del Plata -+549 223 5263092

Instagram: aurelia.bags

Fotos: Candela Suarez y Trinidad Volante Vazquez

por CEDOC