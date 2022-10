Lograr bienestar financiero-emocional es posible

¿Cómo surgió tu vocación con esta profesión?

Durante años, precisamente desde mi niñez, mi vínculo con el dinero fue desde el miedo, la escasez y la inseguridad. La angustia y el temor a “no tener dinero” predominaba mi vida, y cuanto más pasaba el tiempo mi futuro financiero se vislumbraba aún más oscuro, logrando convertir al ahorro en mi única obsesión. Viví muchos años con esta sensación, la cual no me dejaba disfrutar lo poco o mucho que tenía, hasta que un día dije basta. Allí fue cuando decidí conocer cuál era el origen de todas estas emociones que me limitaban a vivir la vida que quería y a disfrutar de lo importante para mí, como lo son mi familia y la salud.

Es por ello, que tuve la posibilidad de darme cuenta que el motivo se encontraba en mi historia familiar, y de allí surgieron las creencias limitantes creadas, las cuales me alejaban del dinero. Ya que a lo largo de mi vida sufrí muchas crisis económicas que inconscientemente me llevaron a pensar que alcanzar un bienestar financiero era imposible y que estaba condenada a padecer esta creencia el resto de mi vida.

Algo tenía que cambiar y ese cambio sin dudas estaba en mí.

¿Cómo se relacionan las emociones y las finanzas?

Las emociones son importantes dentro de nuestras finanzas, ya que son quienes van a determinar el nivel de satisfacción en este aspecto tan importante de nuestras vidas. No se trata solo de tener mucho patrimonio, de hecho, está demostrado que tener más dinero no necesariamente te hará sentir mejor.

Las emociones como el miedo, el enojo, la alegría, entre tantas otras, logran impactar directamente en nuestras finanzas, y también en viceversa. Aprender a ser conscientes de las emociones positivas y negativas asociadas con el dinero, nos permitirá entender en que cambios de pensamientos y creencias enfocarse para mejorar nuestra salud y bienestar financiero.

¿Cuál es la clave para alcanzar un bienestar financiero-emocional?

En principio es importante realizar un presupuesto, el cual nos brindará las herramientas necesarias para entender dónde nos encontramos situados financieramente y así poder obtener mejoras en este aspecto.

Con este primer paso podremos utilizar la información obtenida para una toma de decisiones inteligente, la cual nos permitirá continuar avanzando y lograr el bienestar deseado.

¡Depende de vos, se puede!

Datos de contacto:

Instagram: @despertares_life

Web: silvinamosquera.com

Mail: [email protected]

LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/silvina-mosquera-44095544/

por CEDOC