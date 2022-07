Crisis: Recursos vs Ingenio

Crisis es cuando la estrategia que usaba ya no me funciona para lograr lo que generaba, debido a un cambio en las reglas de juego. Los recursos tienen que ver con el tiempo, dinero, contactos, conocimientos, tecnología, etc. Pero el ingenio es la capacidad de comprometerte, decidir, determinar, la disciplina, la pasión, la auto motivación, la persistencia, etc.