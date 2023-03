Dr. Diego Bujanda

¿Cuáles son las cinco claves que llevan al éxito?

En base a mi experiencia de cómo me convertí de Cirujano Plástico a Conferencista Internacional de los laboratorios más importantes del Mundo, las claves de mi éxito fueron, trabajar duro con pasión, instruirme diariamente, tener empatía con el mercado entendiendo que necesita y sobre todo aportar valor original siendo y haciendo las cosas de manera diferente, esto fue lo que me catapultó.

¿Qué estrategias considera que son fundamentales para capitalizar los errores o fracasos durante el proceso de emprender?

Los errores son parte del camino y tiene un significado relevante en la construcción de un éxito, en mi caso que tuve que combinar mi actividad como Cirujano Plástico a un nuevo emprendimiento como speaker de grandes laboratorios, teniendo que incorporar originales técnicas en comunicación y como toda innovación en un campo se basó en prueba, error y superación.

¿Cómo debe presentarse un producto o servicio ante un potencial financista para conseguir capital económico y financiero?

Estoy convencido que la propuesta para levantar capital, debe estar a la altura de las expectativas de los inversores, haciendo foco en el aporte de valor que ofrece nuestros productos y/o servicios al mercado especifico.

¿Qué condiciones debe tener un producto o servicio para poder venderse en el mercado local?

Cuando hablamos de un producto o servicio, este debe tener en su concepción una conexión muy profunda con el consumidor, en otras palabras debe haber sido concebido desde el mercado, por ejemplo, cuando los laboratorios solicitan mis servicios como speaker, es principalmente porque la comunicación efectiva que se da en mis conferencias basada en mi metodología original, pero se gesta desde la audiencia, que es el mercado especifico del laboratorio.

¿Cuáles son los pasos que debe seguir un emprendimiento para llegar a los mercados globales?

Considero que no hay una formula y que antes de ver el mercado global hay que estar bien consolidados en el mercado local, haber probado las distintas variables y una vez superadas planificar muy bien el paso a la internacionalización de tu producto y/o servicio, si es con socios estratégicos mucho mejor. En mi caso me consolidé como Cirujano Plástico, abrí mi propia clínica, me formé, probé distintos modelos de negocio y luego de 20 años me convertí en referente internacional de los más prestigiosos laboratorios del Mundo. Mi salto al mercado global definitivamente fue con socios estratégicos.

Todos somos emprendedores. Emprendemos viajes en familia o amigos, relaciones, y sin darnos cuenta tenemos los mismos procesos, una muy buena planificación, para una continua ejecución.

