DRA LAURA LÓPEZ – ENDOCRINÓLOGA

14 de NOVIEMBRE – DIA INTERNACIONAL DE LA DIABETES.

Desde el año 1991 y en conmemoración por el natalicio de Frederick Banting (descubridor de la insulina junto a Charles Best) la Federacion internacional de Diabetes (IDF) y la Organización Mundial de la Salud (OMS) han instaurado al 14 de Noviembre como el Dia internacional de la Diabetes. Su finalidad es poder generar concientización en todo el mundo sobre la Diabetes a través de distintas actividades comunitarias y científicas.

Todos los años se plantean temáticas a destacar. Este año el lema es “Educar para proteger el Futuro” haciendo especial hincapié en la formación y educación diabetológica como herramienta clave para que las personas que conviven con Diabetes puedan evitar y/o reducir complicaciones futuras y tener una buena calidad de vida.

Sin lugar a dudas, la educación sobre diabetes debe expandirse además a las familias y amigos de las personas con diabetes, así como a toda la comunidad, con el fin de generar una sociedad más justa, inclusiva, empática y con conciencia sobre esta patología que afecta a millones de personas en todo el mundo.

La diabetes es una enfermedad crónica, donde el principal problema es que los niveles de azúcar en sangre están elevados fuera de los rangos de la normalidad. Dependiendo del tipo de Diabetes los tratamientos para controlar este problema serán diferentes. Hay personas que necesitarán tomar comprimidos en forma diaria, otros deberán inyectarse insulina una o muchas veces al día o llevarán una bomba de insulina cerca de su cuerpo, un sensor de glucosa adherido a sus brazos, se pincharán las yemas de los dedos para que con una gota de sangre puedan saber sus niveles de glucosa, contarán carbohidratos antes de sentarse a comer cada comida, y así….todo esto, todo el día, todos los días, los 365 días del año.

Aunque parezca mentira, algunas de estas prácticas necesarias para la vida misma de las personas con diabetes muchas veces son vistas como extrañas, raras o fuera de lugar. Conocerlas es un paso importante para ser más empáticos con quienes conviven con esta condición. Condición que es parte de sus vidas pero que no los define, por lo que no es adecuado llamarlos “diabético/as” si no personas con diabetes.

Educar para proteger el futuro de quienes conviven con diabetes y de quienes pueden prevenirla.

Educar para generar conciencia en la sociedad sobre una de las enfermedades más prevalentes en el mundo.

Educar para ser más empáticos, no estigmatizar y hacer de este mundo, un lugar más amable y con posibilidades para acceder a lo que cada persona con diabetes merece y necesita.

Pueden encontrar más información en mis páginas de Instagram y Facebook: @diabetesytecnología

Dra Laura López – Médica Endocrinóloga – MP 2409 - ME1438

por CEDOC