Coach Laura Romeo habla sobre “Feedback”

¿Cómo logramos el compromiso de los colaboradores?

Tienen que sentirse tenidos en cuenta, dicen que una vez que la persona tiene cubiertas sus necesidades básicas (salud, agua, alimentación, refugio, etc), lo que busca es el reconocimiento.

Para mí, el Feedback sirve para acercar a las partes, saber que todos estamos en el mismo barco buscando un objetivo común.

Dar feedback a los integrantes de la organización sirve para que sepan que los vemos, que son fundamentales para el logro de los resultados y que les dedicamos tiempo porque nos importan.

Cómo nos sentimos cuando alguien nos felicita, nos dice que le gusta lo que hacemos y que vamos a llegar muy lejos?

Nos da impulso para seguir por ese camino y superarnos, nos motiva, es un orgullo que reconozcan nuestro desempeño!

El Feedback de Oportunidad de Mejora sirve para que la sanción no sorprenda.

A veces la voluntad del colaborador fue excelente pero nadie le indicó cómo queríamos que quedara el trabajo terminado, puede que, según su mirada, el trabajo esté perfecto.

Tener este espacio para comunicarnos nos abre infinitas posibilidades, muchas veces percibimos que no era falta de voluntad, quizás él puso el 100%, pero nosotros queríamos un resultado diferente.

Nos sirve para planificar cómo vamos a actuar la próxima vez, buscar nuevas estrategias, modificar comportamientos, y tomarlo como un aprendizaje.

Por otro lado, es importante dar el feedback en tiempo y forma.

Si yo le digo a un integrante de la organización que lo que hizo hace diez meses estaba mal, él está en todo su derecho de reclamarme “por qué no se lo dije en el momento?”

Ahora ya perdió posibilidades de progresar dentro de la organización…

Siempre el Feedack hay que darlo con respeto y fundamento, es contra el objeto que no está terminado como yo quiero o contra el comportamiento puntual, pero nunca es contra el colaborador. La idea es que el mensaje llegue claro, y que podamos escucharnos, si yo ataco al colaborador, no le dejo más opción que la de defenderse. No hay posibilidad de entendimiento.

Sino cuando yo le hable sólo va a estar pensando en qué me va a responder para justificar la situación…

Siempre tengamos en cuenta que lo importante del Feedback es que nos comuniquemos y coordinemos acciones para seguir por ese camino o para modificar el rumbo.

Datos de contacto:

Email: [email protected]

Celular +549358-5614594

Instagram: @lauraromeocoach

por CEDOC