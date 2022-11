Chakana Almacén Saludable, ubicada en Escalante y Centeno, Santa Rosa La Pampa se caracteriza por la Energía Positiva, Familiar y Punto de

Ana Laura, ¿cómo llegaste a conocer Chakana Almacén?

Conocí Chakana hará unos 6 años, estaba embarazada de mi hija y había venido a Santa Rosa a un control médico.

Me habían diagnosticado diabetes gestacional y con mi esposo buscábamos dónde conseguir golosinas lo más saludables posible.

Un día a la tardecita pasamos a consultar.

Estaba Paula, el negocio era más chiquito y recuerdo conversar con ella sobre cómo su hija era vegetariana desde el nacimiento. Se me quedó grabada esa charla, no sólo por la información sino por la pasión con la que conversamos de alimentos saludables y alternativos

¿Qué es lo que más valoras de Chakana?

Lo que más valoro es lo apasionados que son en lo que hacen, y como lo transmiten. Su constante aprendizaje y empuje puestos en mejorar. Siempre aplicándolo en ellos, pero pensando en cómo transmitirlo. Siempre buscando la forma de que cada uno de nosotros

que entramos ahí salgamos un poco más cuidados, y por supuesto más felices.

¿Cómo evalúas el factor Humano en Chakana?

Invaluable, es así. Lo más precioso son ellos, en mi experiencia personal, me han acompañado, me han enseñado y nos han brindado afecto sin conocernos prácticamente.

Son una familia de hermosas personas.

¿Qué diferencia a Chakana del resto de los comercios del rubro?

Que no es un comercio más del rubro.

Chakana es una marca Familiar en sí misma.

La atención que te dan, y la variedad de lo que tienen, que es mucha y ellos conocen y saben todo sobre lo que hay, desde los alimentos hasta el impacto de los productos en el medio ambiente. No hay comparación posible.

A tu entender, ¿qué aporte se realiza desde Chakana a la Comunidad?

Creo que es la búsqueda constante de mejorar la vida, para nosotros y para nuestros hijos.

Siempre apuestan a lo sustentable y saludable, saben mucho y comparten sus conocimientos con todos los que queremos conocer más.

Ayudan a promover actividades y emprendimientos locales que aportan al bienestar general, desde alimentos hasta el arte.

En lo personal, mi vida y la de mi familia cambiaron al cambiar nuestros hábitos. Y eso empezó en la pandemia, cuando Paula y Sergio me tuvieron una enorme paciencia y me guiaron para poder tener hoy un mayor conocimiento y un mejor uso de lo que consumimos. Están siempre dispuestos a brindar ayuda.

por CEDOC