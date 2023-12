El poder del silencio. ¿Luminoso o cruel? - Brand

A lo largo de mi vida profesional, la conversación ha sido la herramienta más poderosa con la que he contado para desarrollar mi trabajo. Indispensable en cada uno de los procesos de comunicación en los que he participado como aprendiente, como docente, en negociaciones y mediaciones, permitiéndome a través de ella la construcción de vínculos, relaciones y acuerdos.

Más poderosa aún ha sido y es en mi vida personal, a punto tal de estar convencida de que cuando algo nos está faltando en una relación, nos falta una conversación, en la que se entrelazan el habla y la escucha, siendo ésta la que da sentido y valida a la otra.

Y en esos espacios conversacionales merecen una mención especial “las palabras”. Ellas y su potencia para compartir ideas, ampliar nuestro mundo, construir espacios de paz.

Sin embargo, como en todo lo humano, conviven las luces y las sombras y esas palabras que desde la ternura y la amorosidad construyen convivencia armónica y digna, en sus sombras pueden destruir, envenenar, agredir, cancelar y en casos extremos, ser generadoras de situaciones de violencia en todas las manifestaciones posibles.

Ahora bien, en esa comunicación también hay un fenómeno particular que provoca el mismo efecto, crea puentes o destruye y hace desaparecer, fenómeno que muchas veces ignoramos hasta invisibilizamos y sin embargo sus efectos son impactantes.

Ese fenómeno es “el silencio” y su abrumador poder en las relaciones humanas y en nuestra propia construcción como humanos.

Hay un silencio luminoso, digno, de paz y creatividad que favorece, nutre la convivencia y pone al amor en el centro de los vínculos. Es el que nos recluye para reflexionar, para dar espacio, para dejar aparecer al otro, para replantearnos escenarios, desafíos, para observarnos a nosotros mismos desde nuestra propia vulnerabilidad y la del otro.

Habla de nuestra madurez emocional y de poner en juego y habitar los valores de respeto, de humildad, de amor y de otredad.

Hay otro silencio, arma muy potente en las relaciones, que es manipulación encubierta. Se "corta", se cancela la posibilidad de conversar en forma voluntaria y a un efecto.

Es el "castigo del silencio". Ese silencio daña. Invisibiliza. Desacredita... Ese silencio que grita "No sos importante", "no me importás", "no valés", "no merecés", o al menos se percibe y se escucha por parte de quien lo recibe de esta forma. Ese silencio que aplica al mundo del trabajo, de la pareja, de los vínculos, debemos aprender a distinguirlo como violencia y declararle un No, un Basta.

He asistido en varios procesos de coaching a personas heridas por estos comportamientos que revelan irresponsabilidad afectiva de quien lo ejerce y que provoca lesiones en la autoestima y en la autovaloración de quien lo percibe y sufre.

¿Cómo rompemos con esto? Cada persona, cada situación y cada vínculo necesitará seguramente estrategias diferentes y personalizadas para prevenir o, si así es el deseo, reconstruir esa relación.

En líneas generales y por lo que la experiencia me ha enseñado, creo que el primer paso es poder observarse, comprender y reconocer que estamos ante un vínculo que requiere cambio y reparación propia y del otro que lo inicia.

Intima e invita a iniciar un proceso de reconstruir de la confianza personal, poner en palabras lo que sucede, conversar, hablar desde mí, sin enojo, con empatía y respeto, qué siento, qué me pasa, me legitimo, fijando limites, dispuesta y proponiendo la comunicación asertiva, si existe desde mi decisión ese espacio valioso con el otro.

Si eso no es posible, estar alerta, aceptar ese abuso emocional, pedir ayuda y asistencia, hacerlo visible para dejar de naturalizarlo y cuidarnos, en todos los espacios de convivencia.

Construyamos juntos comunidad libre de violencia.

por CEDOC