Guido Franco Ferrari

Nació en Bariloche pero se crio en Villa La Angostura, donde reside y dispone de su atelier.

Ferrari empezó profesionalmente cuando tenía 21 años. Sus oleos se exhibieron en Estados Unidos, Islandia, Austria, Eslovaquia, Dinamarca, Francia, Bulgaria, entre otros, además que en nuestro país.

“El tiempo se siente realmente corto para los que somos creadores y estamos pensando siempre ideas nuevas, aun así pienso que lo lindo de los proyectos reside en el camino. Terminarlo, es solo el regalo”, sostiene Guido Franco.

En 2019 lo invitaron a exhibir a Islandia, y allí emprendió un viaje que terminó durando casi un año, pintando y exhibiendo en bicicleta, recorriendo en su camino por catorce países europeos, donde realizo siete exhibiciones.

“En uno de mis viajes, en Berlín, una persona me frenó en el camino y sin conocerme, apuntando su dedo al atril, me dijo 'Ese es tu pasaporte', esta afirmación me marcó ¿cómo alguien que no conozco y sin si quiera presentarse va a decir semejante cosa? pero tenía razón, para mí la pintura fue y es la puerta al mundo, y el pasaporte para conocerme a mí”, cuenta.

La escuela impresionista se traduce en la frescura de las pinceladas de la pintura de Guido, el método “Au Plein Air” o “Al aire libre” le dan resultados con colores más vivos y escenas de la vida real. Vida rural, cotidianidad Patagónica, paisajes salvajes y fauna autóctona son los temas más comunes.

“La vida en la Patagonia es rústica y amable, la vastedad de los paisajes, las infinitas llanuras, montañas y bosques, me hacen contemplar constantemente en los hechos fundamentales, acá no vivimos del arte, vivimos de la naturaleza”, enfatiza.

Otro de sus proyectos es una serie documental sobre la pintura al aire libre, en la Patagonia.

Link Trailer: https://www.youtube.com/watch? v=A9mqByUer0E&feature=youtu.be

Sus pinturas se pueden encontrar exhibidos en la galería del Hotel Llao Llao, o en su Galería en Villa La Angostura.

Actualmente, está realizando una Muestra con alrededor de quince pinturas en San Telmo, llamada “Susurros Patagónicos”. Todos los sábados de Septiembre, Octubre y Noviembre, de 15 a 19h. En el Salón de la Catedral Ortodoxa Rusa. Brasil 315.

Instagram y Facebook: Guido Franco Ferrari.

Web: www.guidoferrari.com

