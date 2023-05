Ine Francisconi: “El estado de flow potencia tu rendimiento”

Este término “fluir” (o “flow” desde el inglés), fue introducido por Mihaly Csikszentmihalyi, uno de los máximos referentes de la Psicología Positiva, y se vincula, estrechamente, a la conexión con el talento, la creatividad, el bienestar y la felicidad, logrando la “experiencia óptima”.

Este estado de flujo se alcanza cuando la actividad se alinea al propio talento, y al sentirse tan gratificante, agradable, con tanto sentido, la persona desea realizarla por sí misma, para su propio deleite, más allá de lo que pueda obtener de ella. La tarea resulta fácil, sin esfuerzo, favoreciendo el estado de concentración intenso, la creatividad, el disfrute y el sentimiento de plenitud; por eso, la “experiencia óptima” -como la llama el autor- potencia el desempeño, la eficiencia, lleva a la excelencia y autorrealización.

Lo contrario es operar en modo estrés, en un estado de alerta constante, de supervivencia; en tensión, disgusto o prisa, cuando todo resulta más pesado, tedioso, abrumador o con demasiado esfuerzo, bloqueando la creatividad e impidiendo el crecimiento y la expansión del ser.

Nuestro cerebro puede funcionar en modo estrés o en modo creativo, de fluir, pero no puede estar en ambos al mismo tiempo. Cada ser humano puede elegir con qué estado conectarse, dependiendo de la calidad de sus pensamientos, emociones, entornos y decisiones.

Por eso, el primer paso es el autoconocimiento, descubrirse a sí mismo para saber gestionar la energía vital y poder elegir respetando la propia esencia, potenciando la salud, el bienestar y el disfrute.

En lo personal, he pasado mucho tiempo adecuándome al contexto, exigiéndome tareas no acordes a mi energía, siguiendo caminos o sueños de otros. Este estado de incoherencia me hundía en la confusión, el estrés y la ansiedad, despertando, incluso síntomas físicos. Un espacio dificil de sostener.

Y un día decidí cambiar, iniciando un proceso de vuelta a mi esencia, y desde allí, conectar con el disfrute, la salud y la prosperidad.

Hoy te invito y te acompaño a transitar este poderoso camino de reinvención personal o profesional, porque alinearte a tu propósito y plan de vida, implica sintonizarte con la armonía y coherencia de tu ser, favoreciendo el estado creativo de fluir, potenciando tu desempeño y la abundancia.

Es la decisión más importante de tu vida.

Es autoliderazgo. Es automaestría.

