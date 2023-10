Jesica Delgado: La zona de confort es un espejismo que se roba nuestros sueños - BRAND

La zona de confort describe un estado en el que una persona se encuentra cómoda, en una fase predecible y no experimenta ningún grado de estrés ni riesgos. Muy tentador para el lector ¿verdad? Lo cierto es que así como nos evita el estrés, también nos evita el despliegue de potencialidades, ya que para generar cambios positivos y avanzar hacia nuestros logros, necesitamos experimentar cierto grado de temor e incertidumbre, a tal punto esto es necesario que si no has experimentado al menos un mínimo grado de estrés e inquietud en este último tiempo, te invito a que chequees si realmente has estado creciendo o sigues en tu zona cómoda.

Existe un fenómeno que acapara gran parte de adeptos en este último tiempo y que sostiene que fluir con los acontecimientos es la mejor opción. Si bien esto es respetable para los partidarios de este estilo de vida, es necesario considerar también la posibilidad de influir y no solo de fluir frente a las circunstancias. Esto es, pasar de meros espectadores a protagonistas de nuestra vida. Necesitamos involucrarnos en el logro de nuestros proyectos. No alcanza con intencionarlos y soltarlos al universo. Claro que esto implica salirse de la zona cómoda, experimentar estrés y ciertas ansiedades, pero ellas no son más que el reflejo de que estamos avanzando. Al igual que nos aprieta un calzado a medida que nuestro pie crece, también nuestro propio desarrollo y evolución nos genera cierto grado de incomodidad y molestia.

El crecimiento, los avances y los logros requieren que te rodees periódicamente de nuevas experiencias y desafíos.

Fuera de la zona de confort, lo conocido, lo estable, lo aparente y momentáneamente seguro, están los cambios, las conquistas y el despliegue de nuestros verdaderos recursos y potencialidades. Claro que para ello debemos experimentar ciertos niveles de temores e incertidumbres, pero lo que nos espera vale el esfuerzo.

A diario en mi consultorio me honra acompañar a personas a salir de su zona de confort hacia la zona de cambio y desarrollo. Con gran orgullo debo admitir que quienes llegaron atravesados por el temor y el desasosiego, no son los mismos que hoy se han convertido en los protagonistas de la vida que siempre soñaron.

Mi invitación es a deshabitar lo momentáneamente cómodo, a soltar los placeres instantáneos y de corto plazo y comprometerse con el verdadero cambio que lleva consigo alcanzar las mejores conquistas y los proyectos más anhelados. Salir de esta zona nos permite expandirnos y desarrollar mayores y mejores habilidades. Evolucionemos hacia nuestra mejor versión.

Datos de Contacto:

Instagram: @jesicadelgado.consultoría

Celular: 11-3248-4883

por CEDOC