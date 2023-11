La inteligencia artificial - I.A.- ¿Debe ser regulada? - Brand

En tiempos de algoritmocracia a nivel global, recientemente han sido noticia dos acontecimientos que marcan tendencia como la directriz que pareciera ser la indicada: por un lado Biden Presidente de EEUU días atrás firmó una orden ejecutiva para controlar el desarrollo de la IA , obligando a las empresas que desarrollen sistemas que suponen un riesgo grave para la seguridad nacional, la economía o la salud pública, a notificar a la administración cuando vayan a poner a prueba ese modelo. Esa misma orden tiene en miras evitar el fraude y el engaño a la población, obligando al etiquetado del contenido generado por la IA. En definitiva la intención se cifra en resguardar la privacidad, la protección de los derechos civiles pero promoviendo la innovación, entre otras.

Del otro lado del planisferio, en Gran Bretaña 28 países de todos los continentes ( Argentina no es signataria ) han firmado la “Declaración de Bletchkey” que marca un hito en la cooperación internacional para abordar los riesgos emergentes con la IA sobre la base de un desarrollo seguro y responsable. En esa instancia se ha reconocido la que la IA representa “un riesgo potencialmente catastrófico” para la humanidad y se logró el entendimiento conjunto sobre oportunidades y desafíos de la nueva tecnología.

Ya en el escenario Latam y Caribe, 20 naciones han firmado hace pocos días la “Declaración de Santiago” siendo su principal motivo conformar un espacio de liderazgo para la gobernanza de la IA en la región. Argentina participó y adhirió a la formación de un Grupo de Trabajo con miras a la constitución de un Consejo Intergubernamental de IA para fortalecer las capacidades regionales en la materia.

Estamos inmersos en la Cuarta Revolución Industrial , los cambios de paradigmas son continuos y urge mirar a la IA con visión cautelosa , haciendo hincapié en la imperiosa transparencia algorítmica , en la posibilidad de auditar los datos que entrenan a las plataformas como herramientas para abordar la desinformación , la violencia política y los discursos de odio.

Es por ello que uno de los peligros más significativos de la IA no convenientemente regulada, son los sesgos ( discriminación por raza, sexo, etc) ya que esos sistemas aprenden a partir de datos. Es así que su rápida evolución requiere de una regulación dinámica y adaptativa que a la fecha se encuentra en proceso de arranque. En otras palabras, la regulación debe ser flexible y a la vez disruptiva tendiente a favorecer el desarrollo e impulsar la transformación en sentido amplio para mejorar en términos de eficacia y productividad.

Más aún la regulación impone apuntar a un justo equilibrio, ya que si es excesiva se frena el desarrollo y la innovación, en tanto si es débil se desprotege al ciudadano.

Con este propósito no se trata de regular a la IA en sí misma, se trata de delimitar la minimización del riesgo bajo supervisión humana, garantizando la trazabilidad de los resultados, en busca de la transparencia algorítmica. Sabemos que la reciente irrupción de la IA generativa (ej chat GPT) es ya un cambio de paradigma dotando a esta herramienta de la capacidad de crear automáticamente por sí misma. Este dato no menor, dispararía la apertura de la antesala de la legislación.

La visión tiene que ser multisectorial en atención a las problemáticas sociales, culturales, políticas y éticas, que requieren el inmediato diálogo del sector público y el privado. Es imperioso que el Estado coloque en agenda el tema de I A como motor del desarrollo económico social y productivo que asimismo réplica en la mejora de nuestro sistema democrático en general. Esto implica posicionar a la Argentina a la altura de los estándares internacionales y evitar que nuestro país quede relegado tecnológicamente.

Hay un largo camino por recorrer, la IA no es una herramienta peligrosa en sí misma, si no el uso que los humanos hacemos de ella. Cambiemos nuestro “mindset”. Comencemos en esta era de la algoritmocracia, a proyectar la legislación de la IA en sentido ético desde un piso común – marco- a nivel nacional para todas las provincias argentinas y delegar a cada una en particular competencias específicas que tengan que ver con la “geografía e idiosincrasia de cada provincia”.

Regular o no regular, parecería ser la pregunta del momento…es un debate abierto, el gran desafío de estos tiempos.

@dra.liliana_molina_soljan

por CEDOC