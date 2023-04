Lic. M Victoria Rueda

¿Cómo paciente puedo trabajar y sanar cualquier tema?

R: Sí, claro, eso es lo interesante de esta técnica, podes trabajar dolores físicos, emocionales, miedos, fobias, angustias, temas vinculares, padres e hijos, parejas. Todo lo que sientas que te traba y no deja que avances en tu vida diaria.

¿Puedo perder el control de mis pensamientos? ¿O no acordarme de lo que vi?

R: No perdes el control, solo expandís tu conciencia, tu visión, todos los sentidos se amplifican.

De la misma manera que no perdemos el control, tampoco los recuerdos. Solo estos afloran en tu presente y se manifiestan para mostrarte que necesitas sanar ahora.

Es necesario o conveniente que crea en las vidas pasadas o en la reencarnación?

R: No es necesario, lo que revive el paciente es una experiencia, puede ser de su vida reciente, del nacimiento, del vientre materno o de alguna vida anterior. Si el paciente va hacia una vida pasada es solo consecuencia de sus visiones y su inconsciente.

Podríamos llamar a esta TECNICA:

TERAPIA DE REGRESION, Porque llamarlo vidas pasadas es recortar la experiencia del paciente. Y es mucho más que eso. Y de hecho puede ir a otros lugares que no sean vida pasada.

Vivimos varias vidas o experiencias en simultaneo, por eso se explica que cualquier experiencia traumática de esta u otra vida la traigo al presente y es como si me estuviera pasando ahora… y tal vez sucedió hace miles de años atrás.

El paciente regresa a alguna situación. El llamarlo Terapia de Regresión es más adecuado a mí entender.

¿Cuántas sesiones se necesitan para curar un síntoma o un problema?

R: Depende de cada paciente, y de la profundidad y compromiso con su proceso. Hay veces que en pocas sesiones el síntoma desaparece por completo. He visto resultados impresionantes. Por eso hoy en día enseño esta técnica para que muchas personas puedan aplicarla a la gente.

¿Das sesiones individuales también? ¿On line?

R: ¡Sí! Hago sesiones individuales con gente de todo el mundo. Las hago on line y generalmente los pacientes me consultan si es posible hacerlo on line. ¡Claro que si! El paciente se concentra y consigue entrar en un estado de relajación de la misma manera que estando frente a frente.

Seguiremos Victoria con las preguntas en el próximo encuentro. Gracias por tu tiempo

R: gracias a ustedes por permitirme contarles todo esto para poder ayudar a la gente que está leyendo.

Un beso grande para vos y todos los que leen este artículo. Por algo conectamos aquí y ahora. Que sea tu oportunidad para estar mejor y sanar. Te lo deseo con todo mi corazón.

Ese es el mensaje que quiero dejar en el mundo. Si vos lo lees me reconforta.

