Mara Vecchioni: lograr la libertad financiera es posible

“Inicié en esta profesión cuando decidí ser la protagonista de mi propia historia, y no la espectadora, como lo venía siendo los últimos 12 años. Los principios no fueron lo que yo esperaba, pero la resiliencia que ya estaba instalada en mí hizo que poco a poco me vaya forjando un nombre en la industria”, recuerda la Martillera y Corredora Pública y productor asesora de seguros Mara Vecchioni, Sales Manager en Sequiro Finanzas y Team Leader en Zurich International Life.

Casada y madre de dos hijos, uno de sus más fervientes deseos al comenzar su profesión fue “que mis hijos se sintieran orgullosos de la madre que tenían”, dice Mara mientras acaricia a su perra rescatada de un refugio y que es como una hija, confiesa.

- Cómo asesora financiera personal, ¿cuál es tu función con gente común, que no tiene una empresa, que es cuentapropista o empleado?

Ayudo a las personas a que aprendan y puedan planificar y proyectar de manera inteligente sus finanzas para lograr aquellos objetivos que se han planteado previamente. Algunos serán a corto plazo y otros se irán trabajando para lograrlo al mediano y largo plazo.

- ¿Qué considera que lo diferencia de otros asesores financieros?

Estoy convencida de que aquello que me destaca por sobre otros asesores es la satisfacción y referencia que constantemente recibo de cada uno de mis clientes.

- Y en lo personal, ¿cuáles son los objetivos al mediano y largo plazo?

Soy una mujer a la que le encanta superarse día a día, y por eso todos los años me propongo nuevos objetivos desafiantes. Por este motivo, me encuentro saliendo de mi zona de confort constantemente. El objetivo primordial es el de lograr que todas las personas que me contacten logren la tan ansiada libertad financiera.

Mail: [email protected] (correo electrónico)

IG: @finanzasmaravecchioni

FB: Mara Vecchioni – Sales Manager en Sequiro

Twitter: @MaraVecch

por CEDOC