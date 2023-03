Nicolás Parreira: Cómo hacer que el dinero trabaje para uno, y no uno para el dinero

¿Cómo surgió la idea de crear asesoríafinanciera.ar?

Estudié Economía en la Universidad de Buenos Aires, trabajé en distintos lugares para ganar experiencia. Con el tiempo empecé a cuestionarme por qué estaba yo trabajando para el dinero, y por qué no era al revés, fue entonces que en medio de una incomodidad vital que me impulsaba a un cambio, decidí hacer que el dinero trabajara para mí. Con ese lema en mente, empecé a incursionar en el mundo de las finanzas. Con el correr de los meses, comencé a acompañar a otros a adentrarse en éste mundo. De cada uno aprendí, y cada persona que he acompañado ha sido una fuente valiosa de enseñanza y una pieza clave en mi evolución como Asesor Financiero.

¿Cómo planificar estratégicamente nuestras finanzas?



Como todo en la vida, no hay recetas mágicas. Una planificación financiera eficiente es un trabajo de constancia y disciplina, requiere de una evaluación continua y ajustes periódicos para asegurarse de que se está avanzando hacia los objetivos deseados.



Como primera medida, se debe identificar cuáles son nuestros ingresos y gastos, registrándolos, luego deberìamos analizar los datos con nuestro asesor financiero, así detectar patrones y fugas. En base a esto armar un plan personalizado según objetivos y nuestra realidad.

En mi caso, lo primero que hago es escuchar al cliente; sus necesidades, sus creencias y sobre todo, sus anhelos, esto determina el rumbo a seguir.

Luego, se procede a la elaboración de un plan financiero, que contemple no solo el presente, sino también una proyección a futuro de ingresos, gastos, ahorros e inversiones. También garantizar que nuestros clientes estén en una posición privilegiada, incluso en una economía inflacionaria, siempre con la mirada experta atenta, para maximizar sus rendimientos y permitirles enfocarse en sus actividades principales

Una vez establecido el plan, se pone en marcha, y se monitorea periódicamente, evaluando los resultados, las dificultades que puedan surgir y, en su caso, haciendo los ajustes necesarios.

¿Ofreces servicios para empresas?

Buscamos brindar una asesoría integral a nuestros clientes, tanto personas individuales como organizaciones. Nuestro enfoque es optimizar sus rendimientos y volver más eficiente el manejo de sus activos e inversiones, mejorando su cashflow y brindando soluciones efectivas para el manejo de sus fondos y recursos. Trabajamos juntos en el manejo de sus finanzas, identificamos las mejores opciones de inversión y accionamos en consecuencia.

Además, brindamos capacitaciones y fomentamos la educación financiera en toda la organización, a través del dictado de cursos y jornadas de capacitación, tanto para la mesa directiva, como para otros colaboradores de la empresa



por CEDOC